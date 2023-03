Axcest joc este foarte popular pe toate meridianele lumii, dovadă faptul că există numeroase cluburi și sunt organizate foarte multe turnee de Go în multe țări. În același timp, în mediul online există o serie de resurse care îi ajută pe jucători să își îmbunătățească abilitățile și să învețe strategiile avansate ale acestui joc. Go nu este mai puțin complex decât matematica, muzica sau filozofia și la fel de interesant ca toate aceste științe. În cele ce urmează îți vom spune ce este Go și care sunt regulile de bază ale acestui joc antic, intrigant și inteligent deopotrivă.

Ce este jocul de Go

Go, care în japoneză se scrie 囲碁 (igo), în chineză 圍棋 (wéiqi), iar în coreeană 바둑 (baduk), este un joc strategic care este disputat de doi jucători și al cărui scop este acela de a delimita cu piesele proprii un număr cât mai mare de puncte și de a încercui, astfel, un teritoriu mai mare decât cel al adversarului. Astfel, tabla de joc poate fi văzută ca un imens teritoriu care urmează să fie cucerit de către cei doi competitori. Teritoriul este definit ca o zonă de spațiu înconjurată de pietrele aceluiași jucător.

Go poate fi jucat de două persoane și presupune plasarea de pietre (piese) pe o tablă de joc

Jocul Go își are originea în China și a apărut în urmă cu mai bine de 3500 de ani. Mult mai târziu, în jurul anului 800 d.Hr. a fost introdus în Japonia, pentru ca în Europa să ajungă la sfârșitul secolului al XIX-lea. În România jocul s-a dezvoltat începând încă din anul 1982, atunci când revista Știință și technică publica la acel moment o serie de articole de inițiere în jocul Go. Trei ani mai târziu avea să apară prima carte de specialitate, intitulată Gheorghe Păun – Inițiere în Go, iar în magazine își făcea apariția un joc cu tablă de carton și piese de plastic. În prezent jucătorii români sunt printre cei mai buni din Europa.

Go-ul se bucură de o popularitate foarte mare la nivel mondial, mai ales în Asia, în timp ce în Europa și pe continentul american interesul pentru acest joc este în continuă creștere. Posibilitățile strategice și tactice ale jocului de Go sunt nesfârșite, ceea ce aduce o provocare și o bucurie uriașă practicanților de orice nivel. Jocul în sine reflectă abilitatea fiecăruia dintre jucători de a menține un anumit echilibru între atac și apărare, flexibilitatea răspunsurilor în diferite situații, tempo-ul, acuratețea analizei și recunoașterea punctelor tari și a slăbiciunilor adversarului.

Trebuie să știi că fiecare partidă de Go este unică în felul ei pentru că își definește rapid un caracter individual. Printre cele mai importante calități pe care Go-ul le antrenează și le dezvoltă sunt intuiția, creativitatea, ingeniozitatea, conceperea unui plan amplu și capacitatea de a lua decizii rapide. În același timp, gândirea tactică și strategică antrenată prin practică îndelungată a Go-ului are aplicabilitate în orice domeniu de activitate, prin gestionarea relațiilor de parteneriat, dar și a celor concurențiale. Totodată, acest joc de societate induce treptat o atitudine corectă și optimă de abordare a problemelor, se poate citi pe site-ul FRGO.ro.

Cum se joacă Go

Go poate fi jucat de două persoane și presupune plasarea de pietre (piese) pe o tablă de joc. Pentru asta este nevoie de piese de joc Go, care sunt fabricate din sticlă sau din plastic și sunt de două culori: negre și albe. Tabla de joc Go, cunoscută și sub denumirea de Goban, este de obicei fabricată din lemn și este marcată cu 19 linii orizontale și cu 19 linii verticale. Trebuie să știi că există și variante de tablă Go mai mici, de 13×13 sau 9×9, însă acestea sunt folosite de începători, dar și pentru jocurile mai rapide ori pentru predare.

Jocul Go își are originea în China și a apărut în urmă cu mai bine de 3500 de ani

La începutul jocului fiecare dintre jucători primește un set de pietre, iar cel care alege să joace cu pietrele negre va muta primul, spre deosebire de șah unde albul multă primul. Trebuie menționat faptul că piesele negre sunt 181, în timp ce piesele albe sunt 180, tocmai datorită faptului că negrul mută primul. Jucătorul cu negrele plasează prima piatră pe tabla Go, iar apoi jucătorii alternează plasarea de pietre, una după alta.

O mutare la Go se face prin plasarea unei pietre pe o intersecţie a liniilor de pe tablă. Aceasta diferenţiază Go-ul faţă de ceea ce se obişnuieşte la alte jocuri precum şah sau dame. O piatră poate fi poziționată doar pe o intersecție goală de pe tablă, iar dacă este plasată lângă alte pietre ale aceluiași jucător, acestea vor deveni grupul de pietre conectate și care trebuie protejate de către adversar. De asemenea, la jocul de Go, o altă mutare legală este „pas”. În clipa în care ambii jucători spun „pas”, jocul se termină.

În timpul jocului, o piatră poate fi capturată de adversar fie dacă toate spațiile adiacente sunt ocupate de pietre ale adversarului, fie dacă piatra nu are nici o libertate, adică nu are spații libere adiacente. Potrivit site-ului GoMagic.org, odată capturată, piatra respectivă va fi eliminată de pe tabla Go și va fi considerată capturată de către jucătorul care a realizat captura. Cum spuneam, scopul este acela de a cuceri un teritoriu mai mare comparativ cu cel al adversarului, iar acest teritoriu poate fi câștigat prin plasarea pietrelor pe tablă într-un mod strategic.

O mutare la Go se face prin plasarea unei pietre pe o intersecţie a liniilor de pe tablă

Jocul va lua sfârșit în momentul în care toate spațiile de pe tablă au fost ocupate sau atunci când cei doi jucători se vor pune de acord să încheie jocul (remiză). Pentru a câștiga jocul Go, un jucător va trebui să controleze mai multe teritorii decât adversarul său. Dacă două grupuri de pietre ale aceluiași jucător sunt conectate prin spații libere, acestea devin un singur grup și teritoriul este numărat ca o singură zonă.

Care sunt regulile de bază ale jocului de Go

Așa cum aminteam anterior, regulile Go-ului sunt extrem de simple și se pot învăța în doar câteva minute. Iată care sunt regulile de bază ale acestui joc cu origini chineze:

Începând cu piesele negre, cei doi adversari mută pe rând, plasând câte o piatră pe tabla de joc;

Pietrele pot fi așezate pe intersecțiile caroiajului, nu în mijlocul pătrățelelor, oriunde pe tabla goban cu condiția ca, odată ce au fost plasate, să aibă cel puțin o libertate sau, altfel spus, o intersecție adiacentă neocupată de nici o altă piatră;

Din momentul în care au fost așezate pe tablă pietrele nu se mai pot mișca, însă pot fi capturate și ridicate de pe tablă atunci când adversarul le ia ultima libertate;

Una dintre cele mai importante reguli ale jocului Go este regula Ko, care se aplică în cazul în care un jucător încearcă să captureze un grup de pietre ale adversarului prin plasarea unei pietre într-o poziție care ar fi capturată imediat de adversar. În acest caz, jucătorul trebuie să plaseze o piatră într-o altă poziție înainte de a reveni la capturarea grupului de pietre ale adversarului;

O altă regulă importantă este cea denumită „Super Ko”, iar aceasta se aplică în cazul în care o anumită poziție de pe tabla Go se repetă. Această regulă se aplică în jocurile profesioniste și limitează numărul de mișcări pe care un jucător le poate face într-un anumit moment pentru a-și împiedica în acest fel adversarul să câștige prin plasarea repetată a pietrelor în aceeași poziție.

Totodată, în Go există numeroase strategii diferite pe care jucătorii le pot folosi ca să câștige jocul. Una dintre cele mai importante strategii este reprezentată de construirea de formații solide de pietre care protejează grupurile de pietre ale jucătorului și împiedică adversarul să le captureze. De asemenea, ambii jucători trebuie să fie atenți la formarea de grupuri puternice de pietre și să încerce să captureze grupurile slabe de pietre ale adversarului.

În același timp, o altă strategie la fel de importantă este aceea de a controla centrul tablei Go deoarece acesta oferă cele mai multe posibilități de expansiune și de capturare a grupurilor de pietre ale adversarului. Jucătorii trebuie să fie atenți la formarea de „ochi”, adică acele grupuri de două sau mai multe spații libere care sunt înconjurate de pietre ce aparțin aceluiași jucător. Formarea de ochi este importantă pentru a proteja grupurile de pietre și pentru a obține controlul asupra teritoriilor.

Vezi şi cum se joacă bridge!

