Cum se scrie corect s-a sau sa

S-a scris cu cratimă, dar și sa scris legat sunt variante corecte, în funcție însă de situație.

Se scrie s-a cu cratimă:

când se referă la alăturarea pronumelui reflexiv „s” și „a”, de la verbul auxiliar. Așadar, cratima are rolul de a separa două părți de vorbire diferite ( s – pronume reflexiv și a – verb auxiliar)

Ex: El s-a dus la piață. Ea s-a strecurat în mulțime. George s-a săturat de glumele prietenilor lui. S-a răcit vremea. S-a terminat cafeaua. Podul s-a prăbușit.

Se scrie sa legat:

când sa este pronume posesiv și are sensul de a lui/a ei.

Ex: Mașina sa este foarte murdară. Fața sa îmi pare cunoscută. Jucăria aceea este a sa. Camera sa este curată. Agenda sa este îngrijită. Istoria sa este fascinantă. Inteligența sa este uimitoare

Cum se scrie corect s-au ori sau

Același lucru este valabil și în cazul s-au și sau. Ambele variante sunt corecte, dacă sunt folosite coresunzător. Regula de scriere pentru aceste ortograme este foarte simplă.

Se scrie s-au cu cratimă:

când „s” este un pronume neaccentuat și „au” este un verb auxiliar. În acest caz nu poate fi înlocuit cu ori sau fie.

Ex.: S-au dus la mare. S-au făcut mari. Bine că s-au îmbrăcat mai gros. S-au mai făcut și alte alei. Elevii s-au dus în pauză.

Se scrie sau legat:

când sau este o conjuncție și poate fi înlocuit cu „ori” sau „fie”.

Ex. : Vrei mere sau prune? Sau la bal, sau la spital. Vrei cafea sau ceai? Sau alegi să mergi cu mine, sau mergi singur. Nu-mi place deloc când e foarte cald sau foarte frig.

Care sunt părțile de vorbire în limba română.

Când se folosește cratima

Cratima este semnul ortografic care are cele mai multe funcții din limba română. Are caracter permanent (exemple: s-a dus, ți-l dă, du-o, las-o, de-a dreptul), dar și accidental (exemple: de-abia, de abia; n-am – nu am).

Cratima leagă:

Cuvinte pronunțate fără pauză; anumite prefixe pe baza derivatului, unele interjecții identice, repetate accidental;

Prefixele „ne-” și „re-” și prepoziția de la baza derivatelor, respectiv a compuselor de la cuvinte care încep cu vocala „i-”, atunci când se produce căderea acesteia;

Componentele compuselor cu un grad mediu de sudură ale unor locuțiuni și ale structurilor cu anumite substantive și adjective posesive;

Articolul hotărât enclitic sau desinența de unele cuvinte greu flexionabile;

Formatul final al numeralelor ordinale și fracționare de numeral cardinal corespunzător scris cu cifre;

Componente ale unor abrevieri.

Cratima desparte:

Silabele unui cuvânt pronunțat sacadat;

Segmentele unui cuvânt în cazul despărțirii acestuia la capăt de rând.

Cum se scrie corect, ai sau a-i, ia ori i-a?

