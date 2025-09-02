Aceasta este un lucru pozitiv, e bine să ne folosim creativitatea, ideile și să avem multă încredere în noi, ne recomandă astrologul.

„Pe 7 septembrie, avem eclipsă totală de lună în zodia Pești, o să fie nevoie să băgăm capul sub apă foarte adânc și să extrem de acolo adevăratele înțelesuri ale acestei eclipse, dar este și un test de credință”, spune Cristina Demetrescu.

Perioada aceasta este extrem de intensă, pe 5 septembrie există o cuadratură între Marte din zodia Balanței și Jupiter în Rac, care pune în antiteză două zodii foarte importante și suntem un fel de noi versus restul lumii, astfel că se pune accentul pe ce vrem, pe ce simțim noi și pe latura autentică din noi, potrivit astrologului.

„Există un scop al lui Marte în Balanță de a te deruta, de a te face să te răzgândești, dar nu este neapărat toxic, este mai degrabă provocator, așa că noi suntem mai puternici cu cât zumzetul din exterior este mai prezent”, precizează Demetrescu.

Tot în această perioadă, Saturn se întoarce în zodia Pești și ne ajută să finalizăm anumite etape din viața noastră, lucru care nu se poate face fără puțin sacrificiu. Pe ultima sută de metri trebuie să tragem mai tare, dar ar fi bine să știe că nu este o perioadă simplă, analizează astrologul.

Eclipsa de lună de pe 7 septembrie „oficiază” revenirea lui Saturn în Pești, aducând lecții de maturizare, așa că suntem pregătiți să finalizăm etape, mai ales că unii dintre noi au fost mai vigilenți sau mai prezenți în această perioadă și încep mai repede.

Și tot în aceste zile, Uranus intră în retrogradare în Gemeni. „Uranus este despre progres, Geamănul este despre comunicare, iar retrogradarea acestei planete ne ajută să calculăm efectele colaterale ale acestui progres care ne ia prin surprindere și care cumva are și o latură puțin nocivă, precum AI și manipularea, așa încât nu o să mai știm ce să mai gândim noi”, a încheiat astrologul Cristina Demetrescu.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecul are foarte multă treabă în această săptămână, foarte multe griji, este un fel de „săptămâna lui trebuie” – adică nu prea are timp să facă ce-i place lui, pentru că te duci la doctor că trebuie, te duci la serviciu că trebuie, ajuți pe cineva că trebuie. Un sfat pentru această perioadă este acela de a face curățenie: să scoată toate energiile vechi din casă, de exemplu, toate hainele și lucrurile vechi care nu le mai sunt de folos. Pe lângă asta, mai pot găsi ceva ce au pierdut: niște bani, un document, o bijuterie, ceva foarte important sau poate lucruri pe care le ascund alții în casă de ei.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurul își fixează un hamac pe doi stâlpi. Unul e pus în zona iubirii și a copiilor în general, celălalt în zona prietenei. Ambele sunt sectoare emoționale sentimentale. Există și partea Taurului care se leagănă în hamac și încearcă să tragă energie din ambele părți, pentru că are nevoie de foarte multă afecțiune. Dar mai este o categorie de Tauri, cei care se pot încărca prea mult cu problemele prietenilor și nu mai au răbdare cu copilul, cu iubita.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

La Gemeni și la Săgetător, eclipsa se poziționează pe o axă în cruce, iar asta prinde și arborele genealogic, și părinții, și tiparele comportamentele care trebuie evidențiate în această perioadă. Geamănul uneori nu poate să-i ajute direct pe cei dragi, dar poate compensa în afara familiei, iar aceste bile albe se întorc în familie, adică ei pot ajuta cumva indirect. În plus, credința și rugăciunea au un rol important în această perioadă.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racul are de parcurs un drum mai lung, fie că e legat de studii, de străinătate sau de latura spirituală. În momentul de față, trece printr-un culoar destul de strâmt și de întunecat, în care există o lumină la capăt și trebuie să-și continue acest drum, să nu descurajeze, să nu abandoneze. Unii au nevoie de încurajare, de ghidaj, iar alții trebuie să se bazeze doar pe credință.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii pot fi taxați în această săptămână la propriu, pot să aibă niște mici pierderi, dar poate să fie vorba despre niște penalizări ale Universului, pentru că uneori întârzie să facă anumite schimbări, alteori sar peste etape sau amână. Iar Universul este câteodată chiar mai rău ca o instituție fiscală, pentru că îți dă timp, dar apoi te penalizează. Dacă Leul se simte cu musca pe căciulă, trebuie luate până la urmă niște decizii.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara și toată axa Fecioară-Pești, pentru că aici încep eclipsele, au beneficii de la Soare și Mercur. Eclipsa este în zona interlocutorilor – soț, soție, parteneri, colaboratori, clienți, examinatori – care pot să fie ca un fel de adversar, însă Fecioara are câștig de cauză și rămâne lucidă până la capăt și poate face față și chiar poate atrage dreptatea de partea ei.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Pentru Balanță, eclipsa vine pe zona sănătății, așa că trebuie să fie foarte atentă aici, dar este vorba și de echilibru în tot ce ține de compartimentele vieții. În timp ce pentru unele există exces de zel și se pot duce într-o extremă cu provocările lui Jupiter, celelalte laturi rămân descoperite și aici e vorba de a crea un pic de echilibru, anumite schimbări și chiar de a renunța la unele plăceri sau bucurii ale vieții, dar care pot avea două tăișuri.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii au o săptămână un pic complicată din punct de vedere sentimental, dar să nu uităm că până pe 20 decembrie, ei au luna neagră. Cam ei sunt capul răutăților, pentru că este o zodie care împarte lucrurile în alb și negru, nu vor ezita să reteze anumite relații dacă nu le vor conveni lor anumite lucruri, iar când vine despre relațiile dragi, iubire, copii, s-ar putea să fie ei de vină și mai puțin ceilalți.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorii trec printr-o învolburare emoțională, eclipsa se așează în cruce față de axa Gemeni-Săgetător, și emoțiile pot fi ca niște valuri uriașe care îi dărâmă. Sunt mai secretoși, țin anumit lucruri în interior, dar pe de altă parte și exagerează anumite aspecte.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii pot face foarte mult bine prin ceea ce spun, pot pansa răni, nu neapărat că sunt terapeuți, dar pot fi prieteni buni. Există și extrema cealaltă, când pot să-și încalce deontologia profesională sau pot să aibă o ambivalență și e o chestiune mai cinică, cu două tăișuri. Mare atenție la examene, atunci când conduc și când comunică, pentru că le pot aluneca cuvintele și pot face mult rău.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorilor li se recomandă un curs de management financiar, nu este vorba de potențialul lor, ci de viziune, dar mai ales pe fondul schimbărilor plutoniene, poate fi vorba despre o reinventare.

Horoscop 1 – 7 septembrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Pentru Pești, dincolo de zăpăceala pe care o poate aduce eclipsa, că te scoli de dimineață și ai senzația că nu ai dormit deloc, poate fi un avantaj pentru înghețarea emoțiilor. O eclipsă totală de lună îngheață emoțiile și fricile și atunci poți să vezi tot ce nu îți dai seama până atunci. S-ar putea să găsească acul în carul cu fân și să aibă o luciditate în acel moment, pe care de obicei nu o au.

