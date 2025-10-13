Horoscop Berbec – 14 octombrie 2025:

Începând de astăzi, sunt șanse mai mari să poți construi sau reconstrui relațiile de parteneriat, inclusiv cea de cuplu, pe o bază solidă. Este important să știi exact ce contează pentru tine în aceste relații.

Horoscop Taur – 14 octombrie 2025:

Starea de sănătate și munca trec în prim-planul preocupărilor tale și acesta nu poate fi decât un lucru bun, mai ales că șansa e de partea ta acum. Ar fi bine să fii atent și la ceea ce încearcă ceilalți să protejeze.

Horoscop Gemeni – 14 octombrie 2025:

Sfera sentimentală, cu tot ce cuprinde aceasta, se activează puternic, semn că a venit momentul să te ocupi de cei dragi, de pasiuni și de partea frumoasă a vieții, ca să echilibrezi puțin situația.

Horoscop Rac – 14 octombrie 2025:

Se instalează discret o atmosferă calmă și armonioasă în familie, la care poți contribui în mod direct, prin gesturi frumoase, prin calm și împăcare. Tu vei fi principalul beneficiar al acestei schimbări în bine.

Horoscop Leu – 14 octombrie 2025:

Deplasările pe distanțe scurte, întâlnirile și schimburile de opinii și informații vor deveni mai plăcute și mai utile în perioada următoare. Acum e momentul să prețuiești mai mult oamenii și să înfrunți cu mult curaj problemele.

500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice
Recomandări
500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice

Horoscop Fecioară – 14 octombrie 2025:

Încep să conteze mai mult toate chestiunile legate de resurse, de la venituri și cheltuieli la nivelul de satisfacție pe care îl ai în acest moment în legătură cu viața ta, în ansamblu. A venit momentul să fii mai harnic și mai onest cu tine însuți.

Horoscop Balanță – 14 octombrie 2025:

Astăzi debutează o perioadă în care te vei simți mai bine în propria piele, îți vei acorda mai multă atenție, iar cei din jur vor răspunde pozitiv la această schimbare de atitudine a ta față de tine.

Horoscop Scorpion – 14 octombrie 2025:

Se petrec tot felul de lucruri în taină, departe de privirile și de puterea ta de a le influența. Multe sunt benefice, așa că nu ai motive reale de îngrijorare sau de neglijare a responsabilităților pe care ți le-ai asumat.

Horoscop Săgetător – 14 octombrie 2025:

Redevin active acele forțe care te protejează fără să știi prea bine de ce și cum. Este un moment bun pentru a începe să răspândești bunăvoință în jurul tău, ca să-i inspiri și pe alții să facă același lucru.

Horoscop Capricorn – 14 octombrie 2025:

Se creează un context favorabil unui mic progres pe plan profesional, prin decizia unui superior care îți recunoaște meritele sau prin apariția unei ocazii cu care te întâlnești mai rar.

Horoscop Vărsător – 14 octombrie 2025:

Veștile bune vin de departe, de la oameni aflați la distanță sau de la propria conștiință care se trezește și te inspiră să faci schimbări importante în stilul tău de viață.

Horoscop Pești – 14 octombrie 2025:

Se anunță vremuri mai bune pe plan financiar, contexte avantajoase, beneficii, cadouri primite când nu te aștepți. Nivelul de bunăvoință pe care ți-l arată cei din jur poate crește foarte mult.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Partenera lui Nicușor Dan a fost la evenimentul UNICEF împotriva violenței asupra copiilor
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
Libertateapentrufemei.ro
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

O mamă şi un copil în cărucior, spulberați de un autoturism pe Șoseaua Berceni. Femeia a murit după ce a fost proiectată pe sensul opus de mers
Știri România 20:04
O mamă şi un copil în cărucior, spulberați de un autoturism pe Șoseaua Berceni. Femeia a murit după ce a fost proiectată pe sensul opus de mers
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu a fost achitat pentru trafic de influenţă. A rămas și cu 1,3 milioane de lei
Știri România 20:02
Fostul ministru Nicolae Bănicioiu a fost achitat pentru trafic de influenţă. A rămas și cu 1,3 milioane de lei
Parteneri
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Adevarul.ro
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Fanatik.ro
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Unica.ro
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

MasterChef, 13 octombrie 2025. Anunțul făcut de Gina Pistol: „Avem trei oaspeți foarte speciali”! Ce se întâmplă în show-ul de la PRO TV
Stiri Mondene 17:48
MasterChef, 13 octombrie 2025. Anunțul făcut de Gina Pistol: „Avem trei oaspeți foarte speciali”! Ce se întâmplă în show-ul de la PRO TV
Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Stiri Mondene 17:10
Asia Express 13 octombrie 2025. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt echipa-surpriză, iar regulile se schimbă în concurs
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
ObservatorNews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
GSP.ro
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
GSP.ro
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
Parteneri
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax.ro
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
StirileKanalD.ro
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Stare de urgență! Zeci de persoane au murit în Spania după ce inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități
KanalD.ro
Stare de urgență! Zeci de persoane au murit în Spania după ce inundațiile au făcut prăpăd în mai multe localități

Politic

Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Partenera lui Nicușor Dan a fost la evenimentul UNICEF împotriva violenței asupra copiilor
Exclusiv
Politică 20:16
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Partenera lui Nicușor Dan a fost la evenimentul UNICEF împotriva violenței asupra copiilor
„Să apărăm Europa alături de România”: ministrul de externe german laudă Bulgaria și România înaintea unei vizite oficiale
Politică 19:27
„Să apărăm Europa alături de România”: ministrul de externe german laudă Bulgaria și România înaintea unei vizite oficiale
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul
Fanatik.ro
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai mică decât Bucureștiul. Ce decizie istorică a luat Guvernul
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită