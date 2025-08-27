Horoscop Berbec – 28 august 2025:

Sunt posibile complicații cu care te întâlnești foarte rar, în special în familie, în mediul intim și în relațiile de afaceri, care implică și împărțirea unor bunuri aflate în proprietate comună.

Horoscop Taur – 28 august 2025:

Este bine să îți păstrezi calmul, oricât de mari ți se vor părea provocările cu care te vei confrunta astăzi. Vor trece și acestea, așa cum au apărut, dar echilibrul interior nu ți-l dă nimeni înapoi.

Horoscop Gemeni – 28 august 2025:

Este o zi foarte complicată, cu potențiale conflicte și în interior și în exterior, ceea ce face ca totul să fie mai greu de gestionat. Nu mai poți pretinde că nu se petrece mare lucru și să te detașezi de toate.

Horoscop Rac – 28 august 2025:

E destul de greu să faci față provocărilor care vor veni de la cei dragi, mai ales de la cei pe care ai încercat să-i protejezi într-un fel foarte special de consecințele propriilor greșeli.

Horoscop Leu – 28 august 2025:

Ai ceva de învățat din toată vâltoarea acestei zile și chiar dacă nu va fi nici simplu și nici ușor, vei avea de câștigat din această experiență. Pentru asta, va fi nevoie de un efort ca să fii ceva mai conștient de ceea ce se află dincolo de aparențe.

Horoscop Fecioară – 28 august 2025:

Se anunță un adevărat șir de probleme provocate de încrederea exagerată pe care ai avut-o în unii dintre apropiați, prieteni sau rude. Astăzi vei avea ocazia de a înțelege mai multe despre natura umană și despre propria persoană.

Horoscop Balanță – 28 august 2025:

Este important să îți păstrezi cumpătul, oricât de dificile ar fi anumite momente, indiferent că sunt confruntări directe sau nu. S-ar putea să se pună problema unor pierderi, inclusiv financiare.

Horoscop Scorpion – 28 august 2025:

Ar fi bine să faci un efort real pentru a limita daunele pe care le poți provoca unor relații care chiar contează pentru tine, indiferent dacă recunoști sau nu față de ei sau chiar față de tine însuți.

Horoscop Săgetător – 28 august 2025:

Ți-ar fi de folos să-ți imaginezi că oamenii sunt actori în propria viață și fiecare își joacă rolul așa cum se pricepe. Astăzi vei descoperi cât de mult contează să te detașezi de confruntările care nu duc la nimic bun.

Horoscop Capricorn – 28 august 2025:

Sunt posibile dezamăgiri complicate și situații dureroase, provocate de evoluții total diferite de ceea ce ți-ai fi dorit. Pot fi implicații chiar și unii dintre apropiați, ceea ce ar putea face totul și mai greu de suportat.

Horoscop Vărsător – 28 august 2025:

Există un risc important de compromitere a imaginii la nivelul unui întreg grup din care te-ai bucurat foarte mult că faci parte, atunci când l-ai descoperit. Este bine să fii ceva mai rezervat și poate mai binevoitor cu oricine.

Horoscop Pești – 28 august 2025:

Ai putea pierde una dintre iluziile pe care le-ai hrănit cu mare plăcere în ultima perioadă. Are legătură cu o persoană dragă, dar poate fi legată și de una dintre plăcerile tale secrete.