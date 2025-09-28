Horoscop Berbec – 29 septembrie 2025:

Ai parte de o invitație calmă și caldă de a te manifesta mai mult prin partea bună a firii tale, cea care nu complică viața nimănui. Vei avea mai multă liniște, în acest fel, și vei ajunge și la rezultatele pe care le dorești.

Horoscop Taur – 29 septembrie 2025:

Este o zi care îți asigură toate condițiile pentru a-ți arăta latura înțeleaptă și împăciuitoare, cea care contribuie la aplanarea oricărui conflict și aduce alinare celor care îți cer ajutorul.

Horoscop Gemeni – 29 septembrie 2025:

S-ar putea să ți se pară prea aspre anumite reacții ale celor din jur și să simți nevoia să te aperi. În acest context, este mai potrivit să verifici dacă nu cumva amplifici tu totul din cauza unor emoții prea intense.

Horoscop Rac – 29 septembrie 2025:

Este bine să privești cu mai multă atenție la propria viață și să ai grijă să recunoști contribuția celor care ți-au fost alături dintotdeauna. Creezi, în felul acesta, un val de recunoștință care va face bine tuturor.

Horoscop Leu – 29 septembrie 2025:

Atmosfera generală este mai calmă astăzi, iar asta înseamnă că vei reuși să te concentrezi mai ușor pe ceea ce contează. Ar fi bine să ții cont de faptul că și ceilalți vor face același lucru și vor fi la fel de îndreptățiți ca tine.

Horoscop Fecioară – 29 septembrie 2025:

Este o zi în care fiecare pune interesele proprii pe primul loc, într-o manieră mai rigidă decât de obicei. Ai putea da un exemplu pozitiv printr-o atitudine mai relaxată și mai cumsecade în momentele tensionate.

Horoscop Balanță – 29 septembrie 2025:

Ai nevoie de o justă măsură în judecățile tale, indiferent că e vorba despre trecut sau prezent. Ceea ce ai trăit te-a ajutat să devii cel care ești astăzi, iar prezentul are toate posibilitățile deschise.

Horoscop Scorpion – 29 septembrie 2025:

Atmosfera este mai rece astăzi, semn că va trebui să acorzi mai multă atenție felului în care interpretezi gesturile și cuvintele celor din jur. Graba nu te ajută deloc, mai ales când interacționezi cu cei din familie.

Horoscop Săgetător – 29 septembrie 2025:

Ai parte de o zi care te ajută să scoți la lumină ceva mai mult din rezerva de bun simț cu care ești înzestrat. Cu cât ești mai sensibil, cu atât vei reuși să te orientezi mai bine în orice situație.

Horoscop Capricorn – 29 septembrie 2025:

Astăzi lucrurile vor respecta un ritm al lor, dar ție convine, mai ales că direcția este conformă cu ceea ce ai sperat. Eforturile depuse dau roade, mai ales în proiectele importante.

Horoscop Vărsător – 29 septembrie 2025:

Preocuparea ta pentru privilegiile de orice fel este mai vizibilă ca oricând, mai ales pentru cei care văd realitatea așa cum este. În felul acesta nu vei reuși să creezi echilibru și armonie în existența ta.

Horoscop Pești – 29 septembrie 2025:

E drept că este mai valoros ceea ce ai reușit să faci de unul singur, cu propriile puteri, dar știi și tu că ai avut parte de ajutor de-a lungul acestui drum, din diverse direcții, unele evidente, altele mai discrete.

LIVE TEXT. Alegeri parlamentare în Republica Moldova. 55% din secțiile de votare au fost numărate. PAS este în frunte
Dronă observată în apropierea unei piste la Aeroportul Otopeni. Aterizările au fost suspendate temporar
Știri România 22:01
Dronă observată în apropierea unei piste la Aeroportul Otopeni. Aterizările au fost suspendate temporar
Val de aer rece cu temperaturi neobișnuite și ploi. Regiunile în care va ploua cel mai mult în următoarea săptămână
Știri România 20:36
Val de aer rece cu temperaturi neobișnuite și ploi. Regiunile în care va ploua cel mai mult în următoarea săptămână
Irinel Columbeanu, la restaurant cu fiica Irina. Ea i-a tăiat friptura și l-a șters la gură, iar el a reacționat: „Viața e frumoasă"
Stiri Mondene 16:51
Irinel Columbeanu, la restaurant cu fiica Irina. Ea i-a tăiat friptura și l-a șters la gură, iar el a reacționat: „Viața e frumoasă”
Ce a pățit Andreea Mantea pe platourile de filmare de la „Casa Iubirii". Octavian Strunilă a fost vinovat: „Am pierdut mai mult timp"
Stiri Mondene 15:30
Ce a pățit Andreea Mantea pe platourile de filmare de la „Casa Iubirii”. Octavian Strunilă a fost vinovat: „Am pierdut mai mult timp”
Un congresmen american susține că extratereștrii ar trăi în „5-6 baze subacvatice" lângă coasta SUA
Politică 19:57
Un congresmen american susține că extratereștrii ar trăi în „5-6 baze subacvatice” lângă coasta SUA
George Simion îndeamnă moldovenii să voteze un partid pro-rus: „Imediat după PAS, e Democrația Acasă"
Politică 15:04
George Simion îndeamnă moldovenii să voteze un partid pro-rus: „Imediat după PAS, e Democrația Acasă”
