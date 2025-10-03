Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 4 – 10 octombrie 2025

Între 4 și 6 octombrie, stare de sănătate marcată de contradicții interioare care generează stări de spirit mai puțin confortabile, ce se vor accentua de-a lungul întregii săptămâni, cu un vârf al intensității resimțit pe 10/11 octombrie, în plan psihic.

Nota generală va fi de deziluzie, de dezamăgire, de renunțare asociată cu un regret pentru ceea ce a fost și nu mai poate continua sau pentru ceea ce trebuie pus la „conservare”, în așteptarea unui moment mai favorabil. În general, nu va fi vorba de relații interumane, ci de aspecte profesionale, de mize legate de exercitarea meseriei, de un progres sau de un succes scontat căruia nativii i s-au dedicat și de care acum sunt constrânși să se detașeze sau la care să renunțe definitiv.

Între 6 octombrie, după ora 7:08′, și 8 octombrie, plus de energie și motivație interioară; activism, determinare; ambiție. În după-amiaza zilei de 6 octombrie, Mercur va intra în zodia Scorpionului și, până pe 12 decembrie, va solicita sectorul veniturilor bănești, al posesiunilor materiale și al avantajelor (servicii, concesii) obținute prin aprobarea sau prin bunăvoința altei persoane.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Mai precis, va fi vorba de lezarea acestor beneficii, de manevrele incorecte ale unor persoane care îi subminează sau îi șicanează pe nativi ori care acționează incorect pentru că doresc o parte din acel câștig, chiar dacă nu au nici un drept (abuz). Răstimpul va fi marcat de Luna Plină în Berbec, din 7 octombrie, în casa I a personalității celor despre care vorbim, și va pune în evidență starea actuală a persoanei și a relațiilor parteneriale disfuncționale în care sunt implicați.

Între 8 octombrie, după ora 8:13′, și 10 octombrie, răbdare și analiză atentă a ofertelor și soluțiilor venite de la alții. Din 10 octombrie, după ora 8:12′, întâlniri în condiții surprinzătoare, informații care miră, întâmplări neprevăzute în contextul unei deplasări.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE