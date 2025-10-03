Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 4 – 10 octombrie 2025 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Berbec. Stare de sănătate marcată de contradicții interioare care generează stări de spirit mai puțin confortabile, ce se vor accentua de-a lungul întregii săptămâni, cu un vârf al intensității resimțit în plan psihic. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Taur – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Taur. Risc de escaladare crescândă a conflictelor verbale; atenție la încercările de păcălire la care se vor deda anumite cunoștințe, chiar dacă, până acum, acelea au lăsat impresia unor persoane de încredere. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Gemeni – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Gemeni. Luna, în tranzit prin casa I a personalității, le va da Gemenilor detașare de constrângerile cotidiene, o stare de spirit degajată și o bună capacitate de adaptare la stres. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Rac – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Rac. Noian de gânduri, raționamente, analize fără ca prin asta nativii să ajungă să se stabilizeze într-o opinie; amalgam de trăiri, impresii și reacții trecătoare. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Leu – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Leu. Una sau mai multe îndoieli cu privire la felul în care ar trebui administrate niște bunuri și intrarea în posesia unor bani cuveniți îi pot face pe Lei să nu dea curs unei strategii anterioare. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Fecioară – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Fecioară. Moment special pentru evoluția relațiilor parteneriale pe fondul opoziției Saturn/Venus, ceea ce nu va ușura discuțiile aplicate pe o temă precisă, negocierile, medierile sau preliminariile unor tranzacții. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Balanță – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Balanță. Momentele de energie și hărnicie vor alterna cu momentele de oboseală; chef de muncă redus, dorință a dormi, de a se odihni și de a amâna activitățile neplăcute. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Scorpion – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Scorpion. Univers afectiv instabil, oscilând între dorința „de a pune piciorul în prag” și nevoia de a amâna o abordare mai delicată. Totuși, deziluzia sau stresul afectiv vor evolua spre un moment mai acut. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Săgetător – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Săgetător. Evoluție banală la locul de muncă, posibile stări psihice speciale (epuizare, nervoasă, revenirea obsedantă la o temă de viață neimportantă, fuga de realitate). Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Capricorn – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Capricorn. Nativii vor avea senzația că nu se pot baza pe nimeni și pe nimic pentru totul li se va părea neconvingător, contrafăcut, subiectiv, confecționat anume pentru a susține un punct de vedere șubred. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Vărsător – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Vărsător. Vărsătorii amână să ia o decizie definitivă în așteptarea unor argumente în plus sau comentarii pertinente ale unor specialiști în domeniul financiar, fiscal, bancar, juridic. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 4 – 10 octombrie 2025.

Horoscop săptămânal Pești – 4 – 10 octombrie 2025

Zodia Pești. Peștii vor fi ființe plăcute, agreate de cei din jur dar asta nu le va fi de folos în relațiile parteneriale unde se luptă, de mai mult timp, „cu umbrele” sau, de la caz la caz, cu „morile de vânt”, nereușind să ajungă la o rezoluție. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 4 – 10 octombrie 2025.

