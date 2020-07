Grecia deține 1.400 de insule, dintre care doar 230 sunt locuite. Dacă de pe lista celor mai faimoase insule din Grecia ai vizitat deja Santorini sau Corfu, cu siguranță nu ai văzut încă toate insulele grecești care îți opresc răsuflarea cu priveliștile lor superbe. Insule grecești mai puțin cunoscute, nu foarte populate, dar superbe și perfecte pentru o vacanță în Grecia.

Insule grecești mai puțin cunoscute

Insula Milos

Este o insulă vulcanică cu mine antice de fier și formațiuni stâncoase formidabile. Aici vei găsi numeroase plaje spectaculoase cu peisaje de poveste și săteni care își duc traiul în satele pitorești perfect colorate. Este insula denumită și “insula culorilor” deoarece aici sunt aproximativ 80 de plaje acoperite cu nisipuri colorate în alb, negru, roșu sau gri.

Insula Milos, Grecia

Insula Koufonisia

Este o insulă grecească care adăpostește sub denumirea ei alte două insule: Pano Koufonissi și Kato Koufonissi. Este cunoscută și sub denumirea de “Mykonos-ul Cicladelor Mici” deoarece plajele de aici sunt absolut superbe. Sunt și multe activități ce pot fi făcute dacă ajungi aici, iar printre cele mai populare sunt drumețiile montane și ciclismul.

Insula Koufonisia – insule grecești mai puțin cunoscute

Insule grecești – Insula Folegandros

Una dintre acele insule grecești în care trebuie să ajungi cel puțin o dată în viață. Este ascunsă pe țărmul estic al Cicladelor și scăldată de apele Mării Cretei. Aici domină peisajul natural format din vegetație și stânci abrupte și nu lipsesc căsuțele albe cu uși albastre aproape la tot pasul. Este un loc retras numai bun de o vacanță liniștită.

Insula Folegandros

Insula Ithaca

O destinație de vacanță în Grecia autentică, aici unde s-a născut Odiseu. Insula datează din mileniul al II-lea, iar peisajul te va lăsa fără cuvinte. Vei putea vedea grădini de măslini la tot pasul, biserici bizantine, mănăstiri și bineînțeles localnici binevoitori care îți vor spune tainele Greciei. Un peisaj sublim care nu are nevoie de prea multe cuvinte.

Insula Ithaca – insule grecești

Insula Alonissos

Este o insulă care te va fascina datorită vegetației luxuriante și a pădurilor dese care abundă de ierburi cu proprietăți medicinale. Insula Alonissos face parte din lista destinațiilor din Grecia mai puțin cunoscute încă, loc unde se formează un parc marin vizitat de delfini și foci și plaje lungi, care se întind de-a lungul coastei.

Insula Alonissos

Insula Syros

Este una dintre destinațiile de vacanță preferate de către locuitorii Atenei deoarece aici se îmbină perfect Grecia tradițională cu cea modernă. Nu este o insulă izolată, dar este linișită și perfectă pentru o vacanță de familie. Este locul unde poți descoperi o mulțime de taverne tradiționale și pensiuni care abia așteaptă să te găzduiască cu preparate tradiționale. Insula Syros găzduiește cel mai mare oraș al Cicladelor.

Insule grecești – Insula Syros

Insule grecești – Insula Spetses

În lista celor mai frumoase insule grecești, dar mai puțin cunoscute se află și Spetses, un loc desprins din povești. Un paradis ascuns care cuprinde câteva taverne sofisticate, hoteluri cochete și iahturi superbe. Aici vei putea străbate străduțele fără grijă, deoarece accesul automobilelor este interzis. Trec doar câteva taxiuri ocazional, în rest trăsurile trase de cai încă sunt la modă aici.

Insula Spetses

Insula Gavdos

O insulă cu foarte puțin locuitori, dar toată lumea este primitoare în fața turiștilor curioși. Odată ajuns aici, te vei putea relaxa la plajele superbe între zonele verzi naturale și mireasma pinilor. Un loc retras, dar frumos și numai bun pentru o vacanță liniștită.

Insule grecești mai puțin cunoscute – Insula Gavdos

Insula Hydra

Este una dintre insulele grecești mai puțin cunoscute, dar absolut superbe. Aici, accesul tuturor vehiculelor este interzis, iar locuitorii pot vizita pe străduțele perfecte îmbrăcate în marmură cele mai frumoase căsuțe grecești. Un mic paradis grecesc care îți va umple sufletul de bucurie cu panoramele de vis. Vei avea zile pline aici deoarece sunt o mulțime de catedrale, muzee și biserici pe care le poți vizita.

Insula Hydra

Insula Amorgos

O insulă care măsoară doar 30 de km, dar care reușește să unească peisaje contrastante formate din stânci abrupte și natură înfloritoare. Insula are forma unei potcoave și este dominată de un lanț muntos, loc perfect pentru a iubitorii de snorkeling și scufundări, dar și rock-climbing.

Insula Amorgos

Insula Tinos

O insulă mică din arhipeleagul Ciclade unde poți ajunge cu feribotul chiar din Mykonos. Locul te va lăsa fără grai deoarece aici vei descoperi peisaje pitorești autentice ale Greciei, satele tradiționale cu localnici amabili și o mulțime de alte atracții turistice. Unul dintre obiectivele turistice cunoscute aici este biserica ortodoxă greacă „Our Lady of Tinos”.

Insula Tinos

Insula Skopelos

Dacă n-ai mai fost aici, dar ți se pare o locație cunoscută, atunci trebui să știi că Mamma Mia: Here We Go Again a transformat locul în platou de filmare și a denumit-o insula Kalokairi. Este o destinație de vacanță perfectă dacă vrei liniște și relaxare. Aici te vei putea bucura de proprietăți fabuloase, de plaje superbe și ape spectaculoase.

Insula Skopelos – locația unde s-a filmat Mamma Mia Here We Go Again

Insula Iraklia

Dacă ajungi pe insula Naxos, atunci trebuie să vii să vizitezi și insula Iraklia. Un loc de poveste retras, dar cu o mulțime de priveliști superbe. Trebuie să vizitezi insula grecească dacă îți dorești o vacanță în care nimeni să nu te deranjeze.

Insula Iraklia

Insule grecești: Kefalonia

Insula grecească ce începe de la un an la altul să fie tot mai populată de turiști, însă care își păstrează naturalețea și frumusețea aparte. Aici poți ajunge cu feribotul și poți vizita o mulțime de plaje sălbatice, dar și sate pitorești precum Assos sau Fiscardo. Locurile de cazare te vor fascina, deoarece vei avea vedere direct către plajă sau port.

Insule grecești Kefalonia

Insula Kamena Vourla

Continuăm lista cu insule grecești mai puțin cunoscute și trecem prin Kamena Vourla, una dintre insulele la care poți ajunge cu autobuzul din Atena. Este un paradis recunoscut pentru apele sale termale, o stațiune perfectă pentru odihnă și refacere. Aici vei putea admira priveliștile superbe și vei putea imortaliza cele mai frumoase momente în fotografiile amintire din vacanță.

Insula Kamena Vourla

Insula Samothraki

O altă insulă grecească perfectă pentru concediul de vară în care vei evada în natură și te vei bucura de priveliște. Aici poți ajunge foarte ușor, cu mașina din Thassos, iar când ajungi în Komothini, mergi în partea de est spre orașul Alexandroupoli, iar de aici mergi cu feribotul până pe insulă. Este locul unde te vei putea bucura de valurile Mării Egee și de piscinele naturale de pe munte.

Insula Samothraki, Grecia

Insule grecești: Koukounaries, în Skiathos

Stațiunea Koukounaries deține una dintre cele mai frumoase plaje din Skiathos și este un adevărat paradis în care te poți refugia pe timpul verii. Aici poți admira apa cristalină în care se pot observa foarte ușor peștișorii, te poți relaxa pe plaja cu nisip fin și poți vizita pădurea de pini. Pentru iubitorii de sporturi nautice, aici este locul perfect.

Insule grecești Koukounaries, în Skiathos

Insulele Egee nordice, Chios

Acesta chiar este un loc secret și foarte bine păstrat din Grecia. Peisajul de poveste te va fascina și te va face să uiți de tine, la propriu. Din labirintul fortificat cu multe tuneluri vei putea admira arhitectura deosebită și vei putea vizita curțile private și acoperișurile perfecte ale locului. Cultura de aici de va fascina, iar elementele decorative văzute la tot pasul sunt cu adevărat încântătoare.

Insulele Egee nordice, Chios

Insule grecești: Dodecanese, Kalymnos

Locul renumit pentru recolta bureților de mare, dar și destinația perfectă de vacanță pentru iubitorii sporturilor nautice. Aici se practică una dintre cele mai vechi metode de scufundare, de pe vremea lui Platon și Homer, iar vizitatorii pot coborî în adâncuri pe fundul mării, acolo unde pot găsi prețiosul “aur kalymnian”, aur ce este comercializat în piețe și fabrici și zonă.

Insule grecești Dodecanese, Kalymnos

Paros & Antiparos, Insulele Ciclade

Străduțele perfecte ale insulei formate din marmură luminoasă și translucidă te vor cuceri de la primul pas. Este locul perfect pentru liniște și voie bună, deoarece vei avea ocazia să descoperi o mulțime de atracții, printre care Biserica cu 100 de uși sau Panagia Ekatontapiliani, biserică ce datează din secolul IV.

Insule grecești – Paros & Antiparos, Insulele Ciclade

Cele mai cunoscute insule grecești

Și dacă am trecut pe listă insule grecești deosebite, dar mai puțin cunoscute, iată și câteva dintre cele mai cunoscute insule grecești de care, cu siguranță, ai auzit până acum.

Insule grecești – Insula Mykonos

Insula Mykonos – comparată cu Ibiza datorită vieții de noapte;

– comparată cu Ibiza datorită vieții de noapte; Insula Creta – cea mai sudică insulă grecească la Egee;

– cea mai sudică insulă grecească la Egee; Insula Santorini – insula formată din resturile unui crater vulcanic;

– insula formată din resturile unui crater vulcanic; Insula Rhodos – cea mai cunoscută insulă grecească;

– cea mai cunoscută insulă grecească; Insula Zakynthos – cunoscută datorită celebrei plaje Navaggio, acolo unde se află cea mai fotografiată epavă din Europa și țestoasele caretta-caretta;

– cunoscută datorită celebrei plaje Navaggio, acolo unde se află cea mai fotografiată epavă din Europa și țestoasele caretta-caretta; Insula Corfu – Una dintre cele mai vizitate din întreaga Grecie;

– Una dintre cele mai vizitate din întreaga Grecie; Insula Kos – a treia ca dimensiune și a doua ca număr de turiști după Rhodos;

– a treia ca dimensiune și a doua ca număr de turiști după Rhodos; Insula Lefkada – una dintre cele mai iubite insule grecești de către turiști;

Santorini, Grecia

Insula Lefkada – insule grecești

20 Dintre cele mai frumoase insule grecești care încă nu sunt la fel de cunoscute și vizitate de turiști. Plănuiește-ți vacanța aici și bucură-te de Grecia autentică.

Sursă foto: Shutterstock.com

