De Roxana Radulian,

Pentru a obține un număr cât mai mare și continuu de flori, se ciupesc vârfurile lăstarilor și se îndepărtează zilnic florile ofilite.

Lantana camara pe numele ei științific este o plantă decorativă care rezistă și în sezonul rece, dacă este cultivată în ghivece și este ținută în casă.

Își menține frunzele verzi tot timpul anului și face flori mici, grupate și plăcut colorate, care își schimbă culoarea în timp, de aceea i se mai spune floarea cameleon. Dacă planta are florile galbene, acestea se schimbă în portocaliu și mai apoi în roșu.

Există și soiuri cu flori albe, lila sau violet. Și acestea își schimbă nuanțele de la înflorire până la ofilire. Florile au un parfum plăcut.

Cum uzi floarea cameleon

Îi place apa, dar nu în cantități mari, deoarece udările în exces pot duce la putrezirea rădăcinilor.

Pe timp de vară, este de preferat să se pulverizeze planta cu apă, iar pe timp de iarnă, când stă la interior, se udă mai rar, o dată sau de două ori pe lună, doar în cazul în care pământul este foarte uscat.

Lantana camara iubește lumina și căldura moderată

Lantana camara sau floarea cameleon are nevoie de lumină, atât vara, cât și iarna. Poate tolera orice tip de căldură, atât umedă, cât și uscată, dar nu mai mult de 38° C. Iarna, temperatura cea mai bună pentru ea este de 10-13° C.

Solul potrivit

Lantana camara este o plantă pretențioasă în ceea ce privește compoziția solului, așa că o poți cultiva în orice tip de pământ, dacă are un drenaj bun.

Dacă o ții în ghiveci, poți pune un strat de pietriș la baza acestuia pentru a se scurge apa mai ușor.

Se poate fertiliza de două ori pe an. Nu trebuie exagerat cu fertilizarea și îngrășământul pentru sol, deoarece i se poate reduce din inflorescență.

Cum se înmulțește

Floarea cameleon se înmulțește prin butași de aproximativ 10 cm, care pot fi puși să prindă rădăcini atât în pământ, cât și în pahare cu apă.

După ce au apărut rădăcinile, se pot planta în ghivece sau grădini.

Cea mai bună perioadă de înmulțire este primăvara, în lunile martie-aprilie. Dar dacă este ținută la temperatura potrivită în casă, se poate înmulți și iarna.

