Cele trei medicamente

Dr. Verena Parzer, membră a Societății Austriece de Obezitate, a explicat că injecțiile de slăbit acționează asupra hipotalamusului, centrul foamei și sațietății, inducând senzația de sațietate. Ele îmbunătățesc nivelul glicemiei prin stimularea eliberării de insulină și întârzie golirea gastrică, conform Heute.

În prezent, există trei medicamente aprobate pentru tratamentul obezității: Saxenda, Wegovy și Mounjaro. 

Medicamentele se administrează subcutanat, în țesutul adipos. Saxenda necesită injecții zilnice (1x/zi), în timp ce Wegovy și Mounjaro se administrează săptămânal. Potrivit dr. Parzer, terapia este indicată pentru persoanele cu un IMC de peste  30 kg/m² sau cu un IMC peste 27 kg/m², dacă există afecțiuni asociate precum diabetul de tip 2.

Efecte secundare și rezultate

Medicul atrage atenția că medicamentele nu sunt potrivite pentru toată lumea. Conform spuselor sale, cei cu antecedente de carcinom tiroidian medular sau boala genetică MEN2 nu ar trebui să apeleze la astfel de injecții.

În plus, în caz de pancreatită sau sarcină, utilizarea este contraindicată. Totodată, injecțiile sunt eliberate pe bază de rețetă și nu sunt acoperite de asigurările medicale. 

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

În aceeași ordine de idei, rezultatele obținute în urma administrării injecțiilor variază în funcție de medicament și stilul de viață. Studiile arată o pierdere medie în greutate de 15% cu Wegovyi, 8% cu Saxenda și până la 20% cu Mounjaro. 

Totuși, efectele secundare, precum greața, vărsături, diareea sau constipația, sunt frecvente, mai ales la începutul tratamentului.

„Pot apărea arsuri la stomac. Pierderea rapidă și semnificativă în greutate poate duce uneori la formarea de calculi biliari, care pot provoca disconfort. Efectele secundare apar frecvent, în special la începutul tratamentului, și se ameliorează în timp. De aceea, tratamentul începe cu o doză inițială mică. Dacă medicamentul este bine tolerat, doza poate fi crescută pe parcurs”, a explicat medicul.

Efectul yo-yo

Dr. Parzer a subliniat că obezitatea este o boală cronică care necesită tratament pe termen lung, iar întreruperea tratamentului poate duce la recâștigarea greutății pierdute. 

„În principiu, efectul persistă atât timp cât injecția este administrată regulat. Pentru ca tratamentul să aibă succes, este însă necesară și o schimbare a stilului de viață. Cu alte cuvinte, stilul de viață sănătos trebuie menținut și după întreruperea tratamentului”.

Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”
Recomandări
Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

Potrivit medicului, după întreruperea administrării injecțiilor, există probabilitatea ca greutatea să crească din nou în lunile următoare, dacă nu se continuă cu un tratament suplimentar și nu se mențin schimbările sănătoase în stilul de viață. 

„În termen de un an de la întreruperea tratamentului, se înregistrează, în medie, o creștere de două treimi din greutatea pierdută. De asemenea, markerii de risc îmbunătățiți în timpul tratamentului, precum tensiunea arterială sau glicemia, pot reveni la valorile inițiale”.

Amintim că la Congresul European privind Obezitatea, care a avut loc la Malaga, în sudul Spaniei, a fost dezvăluit faptul că noile medicamente pentru slăbit, precum Ozempic, Wegovy și Mounjaro, nu sunt doar eficiente în combaterea diabetului și în lupta împotriva kilogramelor în plus; ele pot, de asemenea, opri atacurile de cord, pot preveni cancerul, pot reduce riscul de demență, pot trata depresia și pot ajuta la combaterea dependenței.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care o dubă a rămas blocată între bariere și a fost lovită în plin de un tren, în Polonia
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
Viva.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă la mormântul lui Ion Iliescu e fără precedent. Ce au făcut oamenii care au ajuns acolo la scurt timp de la înmormântare
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
Elle.ro
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket, ce îi are ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Anunțul OFICIAL
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Mesaj de susținere pentru George Simion, găsit în telefoanele rețelei proruse Șor de Poliția din Rep. Moldova
Știri România 17:11
Mesaj de susținere pentru George Simion, găsit în telefoanele rețelei proruse Șor de Poliția din Rep. Moldova
Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Știri România 14:58
Două vrăjitoare din București i-au spus unei femei că se va „împreuna” cu cel pe care îl iubește și să le dea 30.000 de euro, iar femeia le-a dat
Parteneri
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Adevarul.ro
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Fanatik.ro
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e”
Stiri Mondene 17:40
Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun e bine când nu e”
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!”. „The Ticket” e primul proiect în care se intersectează
Exclusiv
Stiri Mondene 17:03
Cum se simte Micutzu când lucrează cu Mona Segall: „Asta pot să spun!”. „The Ticket” e primul proiect în care se intersectează
Parteneri
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Elle.ro
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well 2025. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi pentru această ocazie
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
ObservatorNews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD.ro
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
StirileKanalD.ro
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
Politică 20:36
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
Crin Antonescu, supărat pe Nicușor Dan pentru cum a tratat funeraliile lui Iliescu: „Nu a aprins o lumânare”. „Băsiștii au câștigat alegerile”
Politică 16:42
Crin Antonescu, supărat pe Nicușor Dan pentru cum a tratat funeraliile lui Iliescu: „Nu a aprins o lumânare”. „Băsiștii au câștigat alegerile”
Parteneri
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
Spotmedia.ro
Avertisment pentru Trump: Putin vânează o victorie simbolică. Nu-i oferi muniție de propagandă
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
Fanatik.ro
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea