Cele trei medicamente

Dr. Verena Parzer, membră a Societății Austriece de Obezitate, a explicat că injecțiile de slăbit acționează asupra hipotalamusului, centrul foamei și sațietății, inducând senzația de sațietate. Ele îmbunătățesc nivelul glicemiei prin stimularea eliberării de insulină și întârzie golirea gastrică, conform Heute.

În prezent, există trei medicamente aprobate pentru tratamentul obezității: Saxenda, Wegovy și Mounjaro.

Medicamentele se administrează subcutanat, în țesutul adipos. Saxenda necesită injecții zilnice (1x/zi), în timp ce Wegovy și Mounjaro se administrează săptămânal. Potrivit dr. Parzer, terapia este indicată pentru persoanele cu un IMC de peste 30 kg/m² sau cu un IMC peste 27 kg/m², dacă există afecțiuni asociate precum diabetul de tip 2.

Efecte secundare și rezultate

Medicul atrage atenția că medicamentele nu sunt potrivite pentru toată lumea. Conform spuselor sale, cei cu antecedente de carcinom tiroidian medular sau boala genetică MEN2 nu ar trebui să apeleze la astfel de injecții.

În plus, în caz de pancreatită sau sarcină, utilizarea este contraindicată. Totodată, injecțiile sunt eliberate pe bază de rețetă și nu sunt acoperite de asigurările medicale.

În aceeași ordine de idei, rezultatele obținute în urma administrării injecțiilor variază în funcție de medicament și stilul de viață. Studiile arată o pierdere medie în greutate de 15% cu Wegovyi, 8% cu Saxenda și până la 20% cu Mounjaro.

Totuși, efectele secundare, precum greața, vărsături, diareea sau constipația, sunt frecvente, mai ales la începutul tratamentului.

„Pot apărea arsuri la stomac. Pierderea rapidă și semnificativă în greutate poate duce uneori la formarea de calculi biliari, care pot provoca disconfort. Efectele secundare apar frecvent, în special la începutul tratamentului, și se ameliorează în timp. De aceea, tratamentul începe cu o doză inițială mică. Dacă medicamentul este bine tolerat, doza poate fi crescută pe parcurs”, a explicat medicul.

Efectul yo-yo

Dr. Parzer a subliniat că obezitatea este o boală cronică care necesită tratament pe termen lung, iar întreruperea tratamentului poate duce la recâștigarea greutății pierdute.

„În principiu, efectul persistă atât timp cât injecția este administrată regulat. Pentru ca tratamentul să aibă succes, este însă necesară și o schimbare a stilului de viață. Cu alte cuvinte, stilul de viață sănătos trebuie menținut și după întreruperea tratamentului”.

Potrivit medicului, după întreruperea administrării injecțiilor, există probabilitatea ca greutatea să crească din nou în lunile următoare, dacă nu se continuă cu un tratament suplimentar și nu se mențin schimbările sănătoase în stilul de viață.

„În termen de un an de la întreruperea tratamentului, se înregistrează, în medie, o creștere de două treimi din greutatea pierdută. De asemenea, markerii de risc îmbunătățiți în timpul tratamentului, precum tensiunea arterială sau glicemia, pot reveni la valorile inițiale”.

Amintim că la Congresul European privind Obezitatea, care a avut loc la Malaga, în sudul Spaniei, a fost dezvăluit faptul că noile medicamente pentru slăbit, precum Ozempic, Wegovy și Mounjaro, nu sunt doar eficiente în combaterea diabetului și în lupta împotriva kilogramelor în plus; ele pot, de asemenea, opri atacurile de cord, pot preveni cancerul, pot reduce riscul de demență, pot trata depresia și pot ajuta la combaterea dependenței.

