Ce spune un biolog farmaceutic

„Ele nu se pot mișca. Nu pot scăpa. Așa că singurul instrument pe care îl au pentru a se apăra de prădători este să producă substanțe chimice și acestea sunt de obicei compuși care sunt, într-o oarecare măsură, toxici pentru oameni sau alte animale”, a spus Orazio Taglialatela Scafati, biolog farmaceutic la Universitatea din Napoli Federico II.

Evoluția gustului amar

De-a lungul milioanelor de ani, plantele și animalele au evoluat pentru a produce compuși care interacționează cu diferiți receptori ai speciilor prădătoare. Ca răspuns, oamenii au dezvoltat receptori gustativi pentru a detecta acești compuși dăunători, gustul amar servind ca un semnal clar de a evita acele alimente potențial periculoase.

Știința modernă ne-a ajutat să înțelegem specific modul în care acești compuși interacționează cu corpurile noastre, permițându-ne să valorificăm efectele lor fiziologice potente în medicamente sigure și eficiente.

De la natură la medicament

Relativ puține medicamente utilizează acești compuși exact așa cum sunt produși de organism. Majoritatea se inspiră din structura chimică a produselor naturale, mimând activitatea lor biologică cu câteva îmbunătățiri țintite.

„Un medicament trebuie să aibă mai multe caracteristici: trebuie să aibă o cale bună de administrare, trebuie să fie absorbit, trebuie să ajungă la țintă și trebuie să fie activ. Așa că uneori este necesar să modificăm structura medicamentului pentru a realiza acest lucru”, a adăugat Taglialatela Scafati.

Compusul medicamentos activ și forma de dozare

Bahijja Raimi-Abraham, om de știință farmaceutic și farmacist practicant la King’s College London, subliniază importanța distincției dintre compusul medicamentos activ și forma de dozare pe care pacientul o ia efectiv.

În medicamentul pe care îl primește pacientul, ingredientul activ este combinat cu componente inactive biologic cunoscute sub numele de excipienți.

Aceștia reglează proprietățile medicamentului precum absorbția și stabilitatea, și permit procesarea medicamentului în siropuri, tablete și capsule ușor de administrat.

Provocările gustului

Teoretic, adăugarea de excipienți aromatizanți ar trebui să ajute la combaterea gustului neplăcut al ingredientului activ în tablete și siropuri. Însă percepția pacienților asupra medicamentelor este de fapt mult mai complexă decât doar aroma.

„Oamenii se concentrează mult pe gust, dar ar trebui de fapt să ne concentrăm pe palatabilitate. Nu ne gândim doar la gust, ne gândim la miros, ne gândim la post-gust, textură, aspect. Acești factori determină dacă cineva va accepta un medicament”, a explicat Raimi-Abraham.

Importanța palatabilității

Această considerație este deosebit de importantă când se lucrează cu pacienți pediatrici și geriatrici. Dacă un medicament nu este palatabil, există un risc real ca cei mici, dar și pacienții vârstnici să refuze (sau să se lupte) să ia doza necesară.

Găsirea unui echilibru între diferitele aspecte ale palatabilității este, prin urmare, extrem de importantă, dar incredibil de dificilă. Îmbunătățirea unui factor poate afecta adesea negativ un altul.

Strategii de îmbunătățire

În ciuda acestor dificultăți, companiile farmaceutice investesc milioane în fiecare an încercând să abordeze această problemă de palatabilitate.

„Există multe strategii diferite: îndulcitori și arome, învelișuri, modificarea structurii chimice, adăugarea de modificatori pentru a schimba senzația din gură și a masca amăreala. Și toate acestea, ținând cont de diferențele pacienților, cum ar fi vârsta, care influențează gustul”, a concluzionat Raimi-Abraham.

Deși se fac eforturi considerabile, obținerea unei formulări perfecte pentru gust rămâne o provocare continuă în industria farmaceutică, fiind o artă la fel de mult ca o știință.



