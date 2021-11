Pasărea kiwi - curiozități și lucruri surprinzătoare despre această pasăre

Descoperă lucruri interesante și curiozități despre pasărea kiwi:

Cum arată pasărea kiwi

Kiwi, specie a cărei denumire științifică e Apteryx australis este o pasăre care nu zboară. Este cea mai mică dintre păsările nezburătoare. Cercetătorii Universității Adelaide din Australia susțin că pasărea Kiwi și pasărea elefant din Madagascar au evoluat dintr-un strămoș comun în urmă cu aproximativ 50 de milioane de ani.

Cum arată o pasăre kiwi

Kiwi are mărimea unui pui de găină, având 45-54 centimetri lungime și cântărește 2,5-3,5 kilograme. Penajul păsării de găină are culoare maronie și un aspect ce seamănă mai degrabă cu blana. La baza ciocului, pasărea kiwi are mustăți pe care le folosește la atingere, fiind foarte importante deoarece are ochii mici și un văz foarte slab.

Pasărea kiwi nu are coada, precum alte păsări. Iar aripile măsoară 5 centimetri lungime, abia pot fi văzute, zborul fiind imposibil.Cu toate acestea, picioarele sale sunt foarte puternice și poate alerga rapid. În plus, pasărea kiwi are un puternic simt al mirosului. Temperatura corpului său este mai mica decât a altor pasări, atingând 38 grade Celsius, iar mușchii pectorali sunt nedezvoltați. Mai mult, spre deosebire de alte păsări, kiwi are măduvă osoasă.

Ce mănâncă pasărea kiwi

Kiwi este o pasăre carnivora și se hrănește cu nevertebrate terestre și acvatice. Mai poate manca și fructe. Mai mult, pe timpul nopții își folosește ciocul lung și ascuțit pentru a săpa în pământ în căutare de hrană.

Unde trăiește pasărea kiwi

Oul unei păsări kiwi e foarte mare

Kiwi trăiește în Noua Zeelandă Și Australia, unul dintre motivele pentru care inedita pasăre nu a migrat și către alte teritorii fiind faptul că nu poate să zboare. Prefera zonele cu păduri întunecoase ce o ajută să se camufleze și să doarmă în timpul zilei. În zonele nelocuite, kiwi își construiește adăpost sub pietre, sau sapă galerii în pământul moale și plat. În zonele locuite, această pasăre a fost nevoită să se adapteze prezenței oamenilor prin construirea adăpostului sub bușteni și arbuști.

Descoperă cele mai interesante specii de păsări din România

Curiozități despre pasărea kiwi

Păsările kiwi trăiesc în vizuini săpate în pământul umed își depun ouăle de dimensiuni uriașe câte unul sau două pe an, cântărind până la 450 grame, ceea ce reprezintă aproximativ 25% din greutatea femelei. Raportate la proporțiile păsării, ouăle sunt cele mai mari ouă ale vreuneia dintre specii.

Este singura pasăre care se ghidează în vânătorile sale după miros. La capătul ciocului prelung este prevăzută cu nări, pe care și le lipește de pământul umed pentru a adulmeca râmele, larvele, insectele sau rădăcinile.

Unul din punctele de atracție a orașului neozeelandez Rotorua este o casă kiwi, unde vizitatorii au ocazia să admire pasărea națională și simbolul Noii Zeelande.

Localnicii maori considerau toate speciile de păsări sacre, ca odraslele zeului pădurilor, păsările kiwi fiind sacre. Numai căpeteniilor le era permis să mănânce carnea de kiwi, iar pieile cu pene erau purtate de mai marii tribului ca pelerine.

Kiwi este o pasăre monogamă, de regulă formând un cuplu pe viață, care poate fi de aproximativ 20-30 de ani.

