De Camelia Diaconu,

Cele mai frumoase poezii de iarnă

Ți-am pregătit o listă cu cele mai frumoase poezii de iarnă. Sunt poezii pentru copii, poezii de dragoste scrise de Mihai Eminescu, dar și poezii de iarnă numai bune de învățat pentru Moș Crăciun. Cele mai frumoase și ușoare poezii de iarnă.

Ce poezii de iarnă vei găsi în acest articol:

Poezii de iarnă de Mihai Eminescu

Poezii de Mihai Eminescu

Colinde, colinde – Mihai Eminescu

Colinde, colinde,

E vremea colindelor,

Căci ghiaţa se ‘ntinde

Asemeni oglinzilor.

Şi tremură brazii

Mişcând ramurele,

Căci noaptea de azi-i

Când scântee stelele.

Se bucur copiii,

Copiii şi fetele,

De dragul Mariei

Îşi piaptănă pletele…

De dragul Mariei

Şi al Mântuitorului

Luceşte pe ceruri

O stea călătorului.

Somnoroase păsărele – Mihai Eminescu

Somnoroase păsărele

Pe la cuiburi se adună,

Se ascund în rămurele –

Noapte bună!

Doar izvoarele suspină,

Pe când codrul negru tace;

Dorm şi florile-n grădină –

Dormi în pace!

Trece lebăda pe ape

Între trestii să se culce –

Fie-ţi îngerii aproape,

Somnul dulce!

Peste-a nopţii feerie

Se ridică mândra lună,

Totu-i vis şi armonie –

Noapte bună!

Ce te legeni? – Mihai Eminescu

Ce te legeni, codrule,

Fără ploaie, fără vânt,

Cu crengile la pământ?

De ce nu m-aş legăna,

Dacă trece vremea mea!

Ziua scade, noaptea creşte

Şi frunzişul mi-l răreşte.

Bate vântul frunza-n dungă –

Cântăreţii mi-i alungă;

Bate vântul dintr-o parte –

Iarna-i ici, vara-i departe.

Şi de ce să nu mă plec,

Dacă păsările trec!

Peste vârf de rămurele

Trec în stoluri rândurele,

Ducând gândurile mele

Şi norocul meu cu ele.

Şi se duc pe rând, pe rând,

Zarea lumii-ntunecând,

Şi se duc ca clipele,

Scuturând aripele,

Şi mă lasă pustiit,

Vestejit şi amorţit

Şi cu doru-mi singurel,

De mă-ngân numai cu el!

La mijloc de codru – Mihai Eminescu

La mijloc de codru des

Toate păsările ies,

Din huceag de aluniș,

La voiosul luminiș,

Luminiș de lângă baltă,

Care-n trestia înaltă

Legănându-se din unde,

În adâncu-i se pătrunde

Și de lună și de soare

Și de păsări călătoare,

Și de lună și de stele

Și de zbor de rândunele

Și de chipul dragei mele.

Pe lângă plopii fără soț – de Mihai Eminescu

Pe lângă plopii fără soţ

Adesea am trecut;

Mă cunoşteau vecinii toţi –

Tu nu m-ai cunoscut.

La geamul tău ce strălucea

Privii atât de des;

O lume toată-nţelegea –

Tu nu m-ai înţeles.

De câte ori am aşteptat

O şoaptă de răspuns!

O zi din viaţă să-mi fi dat,

O zi mi-era de-ajuns;

O oră să fi fost amici,

Să ne iubim cu dor,

S-ascult de glasul gurii mici

O oră, şi să mor.

Dându-mi din ochiul tău senin

O rază dinadins,

În calea timpilor ce vin

O stea s-ar fi aprins;

Ai fi trăit în veci de veci

Şi rânduri de vieţi,

Cu ale tale braţe reci

Înmărmureai măreţ,

Un chip de-a pururi adorat

Cum nu mai au perechi

Acele zâne ce străbat

Din timpurile vechi.

Căci te iubeam cu ochi păgâni

Şi plini de suferinţi,

Ce mi-i lăsară din bătrâni

Părinţii din părinţi.

Azi nici măcar îmi pare rău

Că trec cu mult mai rar,

Că cu tristeţe capul tău

Se-ntoarce în zadar,

Căci azi le semeni tuturor

La umblet şi la port,

Şi te privesc nepăsător

C-un rece ochi de mort.

Tu trebuia să te cuprinzi

De acel farmec sfânt,

Şi noaptea candelă s-aprinzi

Iubirii pe pământ.

Fiind băiet păduri cutreieram – Mihai Eminescu

Fiind băiet păduri cutreieram

Şi mă culcam ades lângă izvor,

Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam

S-aud cum apa sună-ncetişor:

Un freamăt lin trecea din ram în ram

Şi un miros venea adormitor.

Astfel ades eu nopţi întregi am mas,

Blând îngânat de-al valurilor glas.

Răsare luna, -mi bate drept în faţă:

Un rai din basme văd printre pleoape,

Pe câmpi un val de argintie ceaţă,

Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,

Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,

Sunând din ce în ce tot mai aproape…

Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii,

Părea c-aud venind în cete cerbii.

Alături teiul vechi mi se deschide:

Din el ieşi o tânără crăiasă,

Pluteau în lacrimi ochii-mi plini de vise,

Cu fruntea ei într-o maramă deasă,

Cu ochii mari, cu gura-abia închisă;

Ca-n somn încet-încet pe frunze pasă,

Călcând pe vârful micului picior,

Veni alături, mă privi cu dor.

Şi ah, era atâta de frumoasă,

Cum numa-n vis o dată-n viaţa ta

Un înger blând cu faţa radioasă,

Venind din cer se poate arăta;

Iar păru-i blond şi moale ca mătasa

Grumazul alb şi umerii-i vădea.

Prin hainele de tort subţire, fin,

Se vede trupul ei cel alb deplin.

Crăiasa din poveşti – Mihai Eminescu

Neguri albe, strălucite

Naşte luna argintie,

Ea le scoate peste ape,

Le întinde pe câmpie;

S-adun flori în şezătoare

De painjen tort să rumpă,

Şi anină-n haina nopţii

Boabe mari de piatră scumpă.

Lângă lac, pe care norii

Au urzit o umbră fină,

Ruptă de mişcări de valuri

Ca de bulgări de lumină,

Dându-şi trestia-ntr-o parte,

Stă copila lin plecată,

Trandafiri aruncă roşii

Peste unda fermecată.

Ca să vad-un chip, se uită

Cum aleargă apa-n cercuri,

Căci vrăjit de mult e lacul

De-un cuvânt al sfintei Miercuri;

Ca să iasă chipu-n faţă,

Trandafiri aruncă tineri,

Căci vrăjiţi sunt trandafirii

De-un cuvânt al sfintei Vineri.

Ea se uită… Păru-i galben,

Faţa ei lucesc în lună,

Iar în ochii ei albaştri

Toate basmele s-adună.

Poezii de iarnă pentru copii

Iarna pe uliță – George Coșbuc

Poezii de iarnă scrise de Coșbuc, Goga sau Otilia Cazimir

Iarna pe uliță – George Coșbuc

A-nceput de ieri să cadă

Câte-un fulg, acum a stat,

Norii s-au mai răzbunat

Spre apus, dar stau grămadă

Peste sat.

Nu e soare, dar e bine,

Și pe rău e numai fum.

Vântu-i liniștit acum,

Dar năvalnic vuiet vine

De pe drum.

Sunt copii. Cu multe sănii,

De pe coasta vin țipând

Și se-mping și sar râzând;

Prin zăpadă fac mătănii;

Vrând-nevrând.

Gură fac că roată morii;

Și de-a valma se pornesc,

Cum prin gard se galcevesc

Vrăbii gureșe, când norii

Ploi vestesc.

Cei mai mari acum, din sfadă,

Stau pe-ncaierate puși;

Cei mai mici, de foame-aduși,

Se scancesc și plâng grămadă

Pe la uși.

Colo-n colț acum răsare

Un copil, al nu știu cui,

Largi de-un cot sunt pașii lui,

Iar el mic, căci pe cărare

Parcă nu-i.

Haina-i măturând pământul

Și-o târăște-abia, abia:

Cinci că el încap în ea,

Să mai bată, soro, vântul

Dac-o vrea!

El e sol precum se vede,

Mă-să l-a trimis în sat,

Vezi de-aceea-i încruntat,

Și s-avanta, și se crede

Că-i bărbat;

Cade-n brânci și se ridică

Dând pe ceafă puțintel

Toată lână unui miel:

O căciulă mai voinică

Decât el.

Și tot vine, tot înoată,

Dar deodată cu ochi vii,

Stă pe loc să mi te ții!

Colo, zgomotoasă gloată,

De copii!

El degrabă-n jur chiteste

Vrun ocol, căci e pierdut,

Dar copiii l-au văzut!

Toată ceață năvălește

Pe-ntrecut.

Uite-i, mă, căciulă, frate,

Mare cât o zi de post

Aoleu, ce urs mi-a fost!

Au sub dansa șapte sate

Adăpost!

Unii-l iau grăbit la vale,

Alții-n glumă parte-i țîn

Uite-i, fără pic de vin

S-au jurat să-mbete-n cale

Pe creșțîn!

Vine-o baba-ncet pe stradă

În cojocul rupt al ei

Și încins cu sfori de tei.

Stă pe loc acum să vadă

Și ea ce-i.

S-oțărăște rău bătrână

Pentru micul Barbă-cot.

Ați înnebunit de tot

Puiul mamii, da-mi tu mâna

Să te scot!

Cică vrei să stîngi cu paie

Focul când e-n clăi cu fan,

Și-apoi zici că ești român!

Biata bab-a-ntrat în laie

La stăpân.

Că pe-o bufnit-o-nconjoară

Și-o petrec cu chiu cu vai,

Și se țîn de dansa scai,

Plină-i stramta ulicioară

De alai.

Nu e chip să-i faci cu bună

Să-și păzească drumul lor!

Rad și sar într-un picior,

Se-nvartesc și țipă-ntruna

Mai cu zor.

Baba și-a uitat învățul:

Bate,-njură, da din mâini:

Dracilor, santeti păgâni?

Maică mea! Să stai cu bățul

Că la câini!

Și cu bățul se-nvarteste

Că să-și facă-n jur ocol;

Dar abia e locul gol,

Și mulțimea năvălește

Iarăși stol.

Astfel tabăra se duce

Lălăind în chip avan:

Baba-n mijloc, căpitan,

Scuipă-n san și face cruce

De Satan.

Ba se răscolesc și câinii

De prin curți, și sar la ei.

Pe la garduri ies femei,

Se urnesc mirați bătrânii

Din bordei.

Ce-i pe drum atâta gură?

Nu-i nimic. Copii ștrengari.

Ei, auzi! Vedea-i-aș mari,

Parcă trece-adunătură

De tătari!

Crăciunul copiilor – Octavian Goga

Dragi copii din țara asta,

Vă mirați voi cum se poate,

Moș Crăciun din ceriu de-acolo

De le știe toate-toate…

Uite cum, vă spune tata…

Iarna-n noapte pe zăpadă

El trimite câte-un înger

La fereastră să vă vadă…

Îngerii se uita-n casă

Văd și spun – iar moșul are

Colo-n ceriu la el în tindă,

Pe genunchi o carte mare…

Cu condei de-argint el scrie

Ce copil și ce purtare…

Și de-acolo știe moșul

Ca-i șiret el, lucru mare…

Baba iarna intră-n sat… de Otilia Cazimir

Alergând, ca de năpastă,

Au venit buluc pe coastă

Doi băieţi

Mai isteţi,

Să dea veste

La neveste

C-au văzut în deal la stână,

Coborând din vârf de munte,

Peste ape fără punte,

Iarna sură şi bătrână…

Mai târziu, mai pe-nserat,

A intrat şi baba-n sat:

Uite-o-n capul podului,

În văzul norodului,

Pe-un butuc de lemn uscat,

Cu cojoc de căpătat,

Cu năframa de furat,

Cu catrinţa de aba

Vântul să-l strecori prin ea!

Şi cum suflă-n pumnii reci,

Scoate pâcla pe poteci,

Iar pe fund de văi destramă

Neguri vinete, de scamă…

Şi-au ieşit băieţii mici,

Mici şi mulţi

Şi desculţi,

Şi câţiva mai măricei

Cu biciuşti şi cu nuiele

Şi cu prăştii subţirele,

Să alunge de pe-aici

Iarna cea cu gânduri rele…

Doamna-gerului, bătrâna,

S-a sculat de la pământ.

Şi-nălţând spre cer o mână,

Ca o cumpănă uscată

De fântână.

A pornit în jos pe vânt,

Încruntată,

Blestemând,

Şi-a lăsat în urma ei

Promoroacă şi polei;

Pe ogoare,

Corbi şi cioare

Prin păduri,

Lupii suri,

Şi de-a lungul drumului

Numai scama fumului…

Noapte de iarnă, de Otilia Cazimir

Luna plină-a răsărit,

Sus pe deal s-a odihnit,

Şi pe cerul ca oglinda

A pornit-o cu colinda.

Iar în calea ei senină,

Câte-o stea se dă pe gheată

Însemnând o dungă lină

Şi subţire, ca o aţă

De lumină.

Ninse, dealurile dorm.

Doar oraşul, alb sub lună,

Geme, zbârnâie şi sună

Ca un contrabas enorm.

Iarna, de George Cosbuc

Iarna-i un vestit dulgher

Că ea poate, când voieşte,

Peste râuri pod să puie,

Fără lemne, fără cuie,

Fără nici un pic de fier;

Şi găteşte-aşa deodată,

Pod întreg, dintr-o bucată.

Iarna-i grădinar, când vrea

Pune albe flori la geamuri,

Fără frunze şi cotoare,

Fără chiar să aibă soare,

Numai cum le ştie ea.

Mie-mi plac, că sunt de gheaţă,

Dar când sufli, pier din faţă.

Poezii de iarnă – Ninge – de Otilia Cazimir

Ssst! Micuţa gerului,

Cu mânuţa îngheţată,

Bate-n poarta cerului

Şi întreabă supărată;

– Unde-s stelele de sus?

– Iaca, nu-s!

Vântul rău le-a scuturat

Şi le-mprăştie prin sat.

Uite una: s-a desprins

Dintr-o margine de nor

Şi coboară-ncetişor…

– Oare-a nins?

E un fulg şi-i cel dintâi

Şi aduce-n vânt, ninsoare,

Drumuri albe peste văi,

Râs curat în ochii tăi,

Sănioare,

Zurgălăi…

Poezii de iarnă scurte

Fulgul de zăpadă

Pe obraz, pe nas, pe umăr,

Tot cad fulgii fără număr

S-a oprit în palma unul,

Iute, iute, închid pumnul

Desfac pumnul,

Unde-i fulgul?

Am în mână-un strop de rouă,

Sau un bob de apă, plouă?

S-a topit în mâna mea

Gerul

Astă noapte gerul

A bătut la geam.

Cine să-l audă?

Dacă eu dormeam.

A căzut zăpadă

și s-a luminat…

Vai! Ce flori frumoase

Gerul a pictat.

Primii fulgi

Iarna scutură zăpadă

Peste pomi, câmpii și case.

Cad fulgi mari, cât porumbeii

Și fulgi mici, cât ghioceii.

Brăduleț, brăduț drăguț

Brăduleț, brăduț drăguț,

Ninge peste tine!

Haide, hai, în casa mea,

Unde-i cald și bine

Pom de Anul Nou te fac,

Cu beteala am să te-mbrac

Și steluțe, o mie!

Ninge, ninge – poezii de iarnă ușoare

Ninge, ninge, ninge-ncetișor

cade, cade câte-un fulgușor.

Hai copii la derdeluș

Hai copii la saniuș.

Ninge, ninge, ninge-ncetișor

Cade, cade-un fulg ușor

Câmpul, pomii-ntregul sat

Haina albă-au îmbrăcat.

Vine, vine iarăși iarna – de Elena Farago

Vine, vine iarăşi iarna,

Ninge-afară, ninge.

Mulţi copii afară sunt,

Laudă colinde.

Doar bunica stă în casă,

Spune o poveste.

Despre marele Iisus,

Spune o poveste.

Ger cumplit

Gol, în crivăț, stă-n ograda,

Omul nostru de zăpadă

Nici șoșoni n-are măcar

Nici mănuși și nici fular.

-Mama, ada-l la căldură,

Și să-i dăm că-i tare frig,

Ceai fierbinte și-un covrig!

Poezii de iarnă pentru copii

Primii fulgi – poezii de iarnă pentru copii

Iarna scutură zăpadă

Peste pomi, câmpii şi case.

Cad fulgi mari, cât porumbeii

Şi fulgi mici, cât ghioceii.

Poezii despre mama

De ziua mamei – Elena Farago

Eu nu sunt destul de mare

Ca să pot să-nvăț măcar

De pe carte o urare.

Și nu sunt destul de mare

Ca să-ți dau un dar.

Dar îți dau o sărutare,

Ici, pe obrăjor

Și pe mâna asta care

Mă-ngrijește-n fiecare zi

Cu atâta dor!

Zile lungi și voie bună

Îți doresc eu mult,

Și mă rog de flori să-ți spună

Să mă ierți, mămică bună,

Că nu știu mai mult!

Cea mai scumpa de pe lume – Nichita Stanescu

Mama cu copilul

Spune-mi care mama-anume

Cea mai scumpă e pe lume?

Puii toți au zis de păsări,

Zarzarii au zis de zarzari,

Peștișorii, de peștoaica,

Ursuleții, de ursoaica,

Serpisorii, de șerpoaica,

Tigrisorii, de tigroaică,

Manjii toți au zis de iepe,

Firul cepii-a zis de cepe,

Nucii toți au zis de nuca,

Cucii toți au zis de cuca,

Toți pisoii, de pisica,

Iară eu, de-a mea mămică.

Orice mama e anume,

Cea mai scumpă de pe lume!

Mama – Grigore Vieru

Mama cu copilul

Foicica dulce poamă

Toată lumea are mama,

Melcul, iedul, ursulica,

Puiul cel de rândunică.

Fuge noaptea și dispare

La tot puiul bine-i pare

Că din nou e dimineață

Și-și vede mama la față.

Chipul mamei – Lucia Muntean

Mama cu copilul

Chipul mamei minunat,

Astăzi singur l-am pictat:

Pentru părul ei frumos,

Inelat și mătăsos

Am luat rază de soare

Și am pus-o în culoare;

Pentru ochii aramii,

Frunză toamnelor din vii;

Pentru gură zâmbitoare,

Rozul parfumat din floare;

Pentru față ei cea fină,

Puful caisei din grădina.

Cu a inimii culoare,

Am pictat și-o sărutare

Pe obrazu-i luminos,

Că să-i mulțumesc frumos

Pentru toate câte face,

Pentru că mă crește-n pace!

Poezii de iarnă de citit în acest sezon

Mama – George Coșbuc

În vaduri ape repezi curg

Și vuiet dau în cale

Iar plopi în umedul amurg

Doinesc eterna jale.

Pe malul apei se-mpletesc

Cărări ce duc la moară

Acolo, mamă, te zăresc

Pe tine-ntr-o căscioară.

Tu torci. Pe vatra veche ard,

Pocnind din vreme-n vreme,

Trei vreascuri rupte dintr-un gard.

Iar flacăra lor geme:

Clipești-abia din când în când

Cu stingerea-n bătaie,

Lumini cu umbre-amestecând

Prin colțuri de odaie.

Cu tine două fete stau

Și torc în rând cu tine;

Sunt încă mici și tată n-au,

Și George nu mai vine.

Un basm cu pajuri și cu zmei

Începe-acum o fată,

Tu taci s-asculți povestea ei

Și stai îngândurată.

Și firul tău se rupe des,

Căci gânduri te frământă,

Spui șoapte fără de-nțeles,

Și ochii tăi stau țintă.

Scapi fusul jos; nimic nu zici

Când firul se desfiră…

Te uiți la el și nu-l ridici,

Și fetele se miră.

…O, nu! Nu-i drept să te-ndoiești!

La geam tu sari deodată,

Prin noapte-afară lung privești –

Ce vezi?” întreab-o fată.

Nimic… Mi s-a părut așa!”

Și jalea te răpune,

Și fiecare vorbă-a ta

E plâns de-ngropăciune.

Într-un târziu, neridicând

De jos a ta privire:

Eu simt că voi muri-n curând,

Că nu-mi mai sunt în fire…

Mai știu și eu la ce gândeam?

Aveți și voi un frate…

Mi s-a părut c-aud la geam

Cu degetul cum bate.

Dar n-a fost el!… Sa-l văd venind,

Aș mai trăi o viață.

E dus și voi muri dorind

Să-l văd odată-n față.

Așa vrea poate Dumnezeu,

Așa mi-e datul sorții,

Să n-am eu pe băiatul meu

La cap, în ceasul morții!”

Afară-i vânt și e-nnorat, ,

Și noaptea e târzie;

Copilele ți s-au culcat –

Tu, inimă pustie,

Stai tot la vatră-ncet plângând;

E dus și nu mai vine!

Și-adormi târziu cu mine-n gând,

Ca să visezi de mine!

MAMA – Nicolae Labiș

N-am mai trecut de mult prin sat și-mi spune.

Un om ce de pe-acasă a venit

Cum c-a-nflorit la noi mălinul

Și c-ai albit, mamuca, ai albit.

Alt om mi-a spus c-ai stat la pat bolnavă.

Eu nu știu cum să cred atâtea vești,

Când din scrisori eu văd precum matale

Din zi în zi mereu întinerești.

Poezii de dragoste

De dragoste – Nichita Stănescu

Ea stă plictisită și foarte frumoasă

părul ei negru este supărat

mâna ei luminoasă

demult m-a uitat, –

demult s-a uitat și pe sine

cum atîrnă pe ceafă scaunului.

Eu mă inec în lumine

și scrisnesc în crugul anului.

Îi arăt dintîi din gură,

dar ea știe că eu nu rîd,

dulcea luminii făptură

mie, pe mine mă înfățișează pe când

ea stă plictisită și foarte frumoasă

și eu numai pentru ea trăiesc

în lumea fioroasă

de sub ceresc.

Poem – Nichita Stănescu

Spune-mi, dacă te-aș prinde-ntr-o zi

și ți-aș săruta talpa piciorului,

nu-i așa că ai șchiopata puțin, după aceea,

de teamă să nu-mi strivești sărutul?…

Iubire – Lucian Blaga

Iubesti – când ulciorul de-aramă

se umple pe rând, de la sine

aproape, de flori si de toamnă,

de foc, de-anotimpul din vine.

Iubesti – când suavă icoana

ce-ti faci în durere prin veac

o tii înrămată ca-n rana

străvechiului verde copac.

Iubesti – când sub timpuri prin sumbre

vâltori, unde nu ajung sorii,

te-avânti să culegi printre umbre

bălaiul surâs al comorii.

Iubesti – când simtiri se desteaptă

că-n lume doar inima este,

că-n drumuri la capăt te-asteaptă

nu moartea, ci altă poveste.

Iubesti – când întreaga făptură,

cu schimbul, odihnă, furtună

îti este-n aceeasi măsură

si lavă pătrunsă de lună.

Cantec in doi – Lucian Blaga

Si vine toamna iar’

ca dup-un psalm aminul.

Doi suntem gata să gustam

cu miere-amestecat veninul.

Doi suntem gata s-ajutam

brindusile ardorii

să infloreasca iar’ în noi

si-n toamna-aceasta de apoi.

Doi suntem, când cu umbra lor

ne impresoara-n lume norii.

Ce ginduri are soarele cu noi —

nu stim, dar suntem doi.

De-ai şti… – Veronica Micle

De-ai şti, iubite, cât de mult

Mi-i dor ca glasul tău s-ascult,

Ai veni pe-aripi de vânt

Şi mi-ai spune un cuvânt.

Vorba fie rea sau bună,

Am vorbi-o împreună,

M-ai vedea, eu te-aş privi,

Vorbele s-ar înmulţi.

Tu mi-ai spune una mie,

Eu ţi-aş spune multe ţie

Făr-de rost şi chibzuire,

Însă toate de iubire.

Vino dar pe-aripi de vânt,

Vin de-mi spune un cuvânt,

Că mi-i dor atât de mult

Glasul tău să-l mai ascult.

Definitia iubirii – Romeo Morari

Tu esti asemeni cupei din stravezii cristaluri

Cu incrustatii pure si unduiri usoare

Din tine pot sa soarba, in sacre ritualuri

Si gurile pagane si cele-ncepatoare.

Tu stii s-ascunzi in tine, ca intr-un tabernacol

Extazul si durerea – impreunare grava,

Cand sarutarea-ti darui se-ntampla un miracol:

Veninul pare dulce, si-ambrozia otrava!

Cântec de dor – Nichita Stănescu

Mă culcasem lângă glasul tău.

Era tare bine acolo şi sânii tăi calzi îmi păstrau

tâmplele.

Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.

Poate ceva despre crengile şi apele care ţi-au cutreierat

nopţile.

Sau poate copilăria ta care a murit

undeva, sub cuvinte.

Nici nu-mi mai amintesc ce cântai.

Mă jucam cu palmile în zulufii tăi.

Erau tare îndărătnici

şi tu nu mă mai băgai de seamă.

Nici nu-mi mai amintesc de ce plângeai.

Poate doar aşa, de tristeţea amurgurilor.

Ori poate de drag

şi de blândeţe.

Nu-mi mai amintesc de ce plângeai.

Mă culcasem lângă glasul tău şi te iubeam.

Poezii de dragoste de Mihai Eminescu

Ce e amorul? – Mihai Eminescu

Ce e amorul?

E un lung prilej pentru durere,

Căci mii de lacrimi nu-i ajung

Si tot mai multe cere.

De-un semn în treacat de la ea

El sufletul ti-l leaga,

Incit să n-o mai poti uita

Viata ta intreaga.

Dar inca de te-asteapta-n prag

In umbra de unghere,

De se-ntilneste drag cu drag

Cum inima ta cere:

Dispar si cerul si pământ

Si pieptul tau se bate,

Si totu-atirna de-un cuvint

Soptit pe jumatate.

Te urmareste saptamini

Un pas făcut alene,

O dulce stringere de mini,

Un tremurat de gene.

Te urmaresc luminatori

Ca soarele si luna,

Si peste zi de-atitea ori

Si noaptea totdeauna.

Căci scris a fost ca viata ta

De doru-i să nu-ncapa,

Căci te-a cuprins asemenea

Lianelor din apa.

De ce nu-mi vii – Mihai Eminescu

Vezi, rindunelele se duc,

Se scutur frunzele de nuc,

S-aseaza bruma peste vii –

De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii ?

O, vino iar în al meu brat,

Să te privesc cu mult nesat,

Să razim dulce capul meu,

De sinul tau, de sinul tau !

Ti-aduci aminte cum pe-atunci

Când ne primblam prin vai si lunci,

Te ridicam de subsuori

De-atitea ori, de-atitea ori ?

In lumea asta sunt femei

Cu ochi ce izvorasc scântei …

Dar, oricit ele sunt de sus,

Ca tine nu-s, ca tine nu-s !

Căci tu inseninezi mereu

Viata sufletului meu,

Mai mindra decât orice stea,

Iubita mea, iubita mea !

Tirzie toamna e acum,

Se scutur frunzele pe drum,

Si lanurile sunt pustii …

De ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii ?

Cele mai frumoase poezii de iarnă

De câte ori, iubito – Mihai Eminescu

De cîte ori, iubito, de noi mi-aduc aminte,

Oceanul cel de gheață mi-apare înainte:

Pe boltă alburie o stea nu se arată,

Departe doară luna cea galbenă – o pată;

Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite

O pasăre plutește cu aripi ostenite,

Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus

C-un pîlc întreg de păsări, pierzîndu-se-n apus.

Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare,

Nici rău nu-i pare-acuma, nici bine nu… ea moare,

Visindu-se-ntr-o clipă cu anii înapoi.

Suntem tot mai departe deolalta amîndoi,

Din ce în ce mai sigur mă-ntunec și îngheț,

Când nute pierzi în zarea eternei dimineți.

Dorinta – Mihai Eminescu

Vino-n codru la izvorul

Care tremura pe prund,

Unde prispa cea de brazde

Crengi plecate o ascund.

Si în bratele-mi intinse

Să alergi, pe piept să-mi cazi,

Să-ti desprind din crestet valul,

Să-l ridic de pe obraz.

Pe genunchii mei sedea-vei,

Vom fi singuri-singurei,

Iar în par infiorate

Or să-ti cada flori de tei.

Fruntea alba-n parul galben

Pe-al meu brat încet s-o culci,

Lasind prada gurii mele

Ale tale buze dulci…

Vom visa un vis ferice,

Ingina-ne-vor c-un cânt

Singuratice izvoare,

Blinda batere de vint;

Adormind de armonia

Codrului batut de ginduri,

Flori de tei deasupra noastra

Or să cada rinduri-rinduri.

Ce este amorul – poezii de Mihai Eminescu

Departe sunt de tine – Mihai Eminescu

Departe sunt de ține și singur lângă foc,

Petrec în minte viață-mi lipsită de noroc,

Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit,

Că sunt batrân că iarnă, că tu vei fi murit.

Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri,

Redesteptind în față-mi trecutele nimicuri;

Cu degetele-i vîntul lovește în ferești,

Se-toarce-n gîndu-mi firul duioaselor povești,

S-atuncea dinainte-mi prin ceață parcă treci,

Cu ochii mari în lacrimi, cu mini subțiri și reci;

Cu brațele-amîndouă de gîtul meu te-anini

Și parcă-ai vrea a-mi spune ceva… apoi suspini…

Eu te strîng la piept averea-mi de-amor și frumuseți,

În sărutări unim noi sărmanele vieți…

O! glasul amintirii ramiie pururi mut,

Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut,

Să uit cum dup-o clipă din brațele-mi te-ai smuls…

Voi fi batrân și singur, vei fi murit de mult!

Iubind în taină – de Mihai Eminescu

Iubind în tainã am pãstrat tăcere,

Gãsind cã astfel o sã-ți placã ție,

Cãci în priviri citeam o vecinicie

De-ucigãtoare visuri de plãcere.

Dar nu mai pot. A dorului tãrie

Cuvinte dã duioaselor mistere;

Vreau sã mã-nec de dulcea-nvãpãiere

A celui suflet ce pe al meu știe.

Nu vezi cã gura-mi arsã e de sete

Si-n ochii mei se vede-n friguri chinu-mi,

Copila mea cu lungi și blonde plete?

Cu o suflare răcorești suspinu-mi,

C-un zâmbet faci gândirea sã se-mbete.

Fã un sfârșit durerii – vin la sânu-mi.

Cele mai frumoase și ușoare poezii de iarnă pe care merită să le citești iarna asta.

