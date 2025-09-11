Nu lăsa oferta să treacă – accesează pagina dedicată, pe www.ppcenergy.ro, sau solicită oferta PPC Energie Verde direct într-unul dintre cele 80 de magazine PPC.

Cu PPC Energie Verde, ai energie din surse 100% regenerabile, care au un impact minim asupra mediului înconjurător. Este denumită „verde” tocmai pentru că este prietenoasă cu natura și nu produce emisii nocive, precum dioxidul de carbon. Astfel, împreună, contribuim la un viitor mai verde pentru tine și cei dragi ție.

Prin utilizarea energiei regenerabile beneficiezi de energie curată la un preț accesibil, reduci amprenta ta de carbon și alegi o sursă de energie mai prietenoasă cu mediul. Oferta este disponibilă atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți, cu un preț fix al energiei active de 0,649 lei/kWh.

Ce înseamnă concret pe factură?

Prețul activ afișat (0,649 lei/kWh) reprezintă componenta de energie; la acesta se adaugă tarifele de rețea, taxele reglementate și TVA. Spre exemplu, pentru un client din București sau Constanța, asta înseamnă un preț final de 1,3 lei/kWh.

Dacă ai un consum mediu lunar de 250 kWh, iar prețul final estimativ este de 1,30 lei/kWh, factura pentru componenta energie va fi în jur de 325 lei (250 kWh * 1,30 lei). Valoarea finală depinde de tarifele de distribuție din zona ta și de alte componente reglementate. Oferta, valabilă până pe 30 septembrie, poate fi consultată aici.

Mai mult, pentru un consum inteligent, clienții rezidențiali PPC Energie beneficiază gratuit de PPC myEnergy Coach – singura platforma digitală oferită de un furnizor de energie din România care oferă informații personalizate pentru eficientizarea consumului de energie dintr-o locuință. PPC myEnergy Coach a fost creată cu scopul de a îmbunătăți experiența clienților și este integrată în aplicația myPPC (web și mobil).

Contract 100% online, în câțiva pași

Oferta se adresează tuturor clienților casnici, atât celor noi, cât și celor existenți. Procesul de contractare este simplu, se poate realiza 100% online și durează câteva minute. Accesează pagina dedicată ofertei, pe www.ppcenergy.ro.

Înainte, asigură-te că ai la îndemână cartea de identitate și o factură de la furnizorul actual (format JPEG/PNG).

Alternativ, poți solicita oferta PPC Energie Verde direct, într-unul dintre cele 80 de magazine PPC.

Cine este PPC Energie PPC Energie este un furnizor major de energie electrică și gaze naturale din România. Compania se concentrează pe satisfacerea nevoilor clienților moderni, punând accent pe economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți, incluzând gospodării, companii și instituții din întreaga țară, PPC Energie operează o rețea de 80 de magazine moderne. Portofoliul companiei include produse și servicii cu valoare adăugată. Clienții casnici PPC Energie își pot cumpăra direct de pe www.ppcenergy.ro, de aici: aparate de aer condiționat, centrale termice, servicii de service și de asistență. Echipamentele pot fi cumpărate în tranșe egale, cu plata acestora direct pe factura de energie electrică, iar instalarea este gratuită.

