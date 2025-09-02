Programul Festivalului George Enescu 2025, marți, 2 septembire, în București

Ora 17.00 Les Siecles – Ateneul Român. FRANCK OLLU dirijor, SARAH ARISTIDOU soprană. Program: Pierre Boulez Improvizații I și II pe versuri de Stéphane Mallarmé, Maurice Ravel Pavana pentru o infantă defunctă M. 19, Claude Debussy Trei poeme pe versuri de Stéphane Mallarmé (orchestrație de Heinz Holliger), George Enescu Suita nr. 1 în do major pentru orchestră op. 9.

Lucrarea lui Boulez se va interpreta cu instrumente moderne, în timp ce lucrările lui Ravel, Debussy și Enescu, vor fi interpretate cu instrumente franceze de la începutul secolului al XIX-lea.

Ora 17.30 Sala Auditorium, Institutul Francez din România. Conferință – PAUL AUDI filozof. „Autenticitatea ca modernism: Calea singulară a lui George Enescu”.

Proiect cultural de rezidență muzicală, organizat sub înaltul patronaj al UNESCO, cu sprijinul Ambasadei Franței la București, Institutului Francez și Artexim. Director artistic: David Grimal

Ora 19.00 Teatrul Național I.L. Caragiale București, Sala Studio. DinDorNdoR – Un spectacol de Gigi Căciuleanu.

„Muzica lui Dan Dediu m-a inspirat în compunerea unei „lumi” în care trupurile (femei, bărbați, cupluri, grupuri) evoluează într-un spațiu scenografic inventat și realizat, ca și costumele, de Viorica Petrovici. O coregrafie traversată de ideea că fiecare dansatoare/dansator reprezintă o complexă geometrie a trupului, înscrisă într-un soi de matematică spațială (structuri, forme și/sau simboluri) materializată și printr-o serie de accesorii-metafore. O piesă prin care îmi propun să „aduc pe scenă”, cu ajutorul unui limbaj care îmi este propriu, crâmpeie dintr-un imaginar situat „chiar aici”, undeva între Pământ și Cer, între mioriticele picior de plai și gură de rai” – Gigi Căciuleanu

Ora 20.00 Sala Palatului. Orchestra Tonhalle din Zurich. Program: George Enescu Preludiul operei Oedip, Dmitri Șostakovici Concertul nr. 2 în sol minor pentru violoncel și orchestră op. 126, Serghei Rahmaninov Simfonia nr. 2 în mi minor op. 27.

Simfonia Varșovia, la Sibiu

Ora 19.00 Filarmonica de Stat Sibiu. Program: Grażyna Bacewicz Overture, Frédéric Chopin Concertul nr. 1 în mi minor pentru pian și orchestră op. 11, Wojciech Kilar Krzesany, George Enescu Vox Maris op. 31.

Orchestra simfonică WDR din Koln, la Cluj

Ora 19.00 Sala Auditorium Maximum – Cluj-Napoca. Orchestra simfonică WDR din Koln. Program: George Enescu Rapsodia română nr. 2 în re major op. 11, Béla Bartók Concert pentru vioară și orchestră nr. 1 Sz. 36, Serghei Rahmaninov Simfonia nr. 2 în mi minor op. 27.

