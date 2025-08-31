Program încărcat la Festivalul George Enescu 2025, în București

Ora 11.00, Sala Auditorium, Muzeul Național de Artă al României: Recital Valentin Răduțiu, violoncel, Per Rundberg, pian. Program: George Enescu, Sonata nr. 1 în fa minor pentru violoncel și pian, op. 26; Johannes Brahms, Șase lieduri (aranjament pentru violoncel și pian de David Geringas) – Feldeinsamkeit op. 86 nr. 2, Sapphische Ode op. 94 nr. 4, Liebestreu op. 3 nr. 1, Wie Melodien zieht es mir leise durch den Sinn op. 105 nr. 1, Wiegenlied op. 49 nr. 4, Minnelied op. 71 nr. 5; Claude Debussy, Sonata în re minor pentru violoncel și pian, L. 135; George Enescu, Sonata nr. 2 în Do major pentru violoncel și pian, op. 26.

Ora 11.00, Teatrul Odeon București, Sala Majestic: Orchestra Sinfonietta. Dirijor: Mihnea Ignat. Regia: Vlad Cristache. Scenografia: Gabriela Albu. Cristian Măcelaru, narator. Tudor Cucu Dumitrescu, prezentator. Benjamin Britten, Ghidul unui tânăr pentru orchestră, op. 34; Povestea lui Enescu (fragmente dintr-o selecție de lucrări de George Enescu realizată de dirijorul Cristian Măcelaru): Rapsodia română nr. 1 în La major, op. 11, Rapsodia română nr. 2 în Re major, op. 11, Simfonia nr. 1 în Mi bemol major op. 13, Simfonia nr. 2 în La major, op. 17; Simfonia nr. 3 în Do major, op. 21; Lăutarul pentru vioară solo din suita Impresii din copilărie, op. 28, Poema română, op. 1, Suita pentru orchestră nr. 1 în Do major, op. 9

În cadrul spectacolului va fi lansat și volumul George Enescu – Copilul minune al viorii, București, 2025 (autoare Măriuca Mihăilescu, Andra Cărbunaru). Cartea este realizată alături de Asociația pentru Educație Digitală Bigger Picture, după un text creat de echipa afostodata.ro, care aduce viața și copilăria marelui compozitor mai aproape de copii și familii. Povestea prinde glas prin vocea maestrului Cristian Măcelaru, într-o versiune audio accesibilă prin cod QR, împletită cu fragmente muzicale din creația lui Enescu.

Ora 13.00, Sala Radio: Sinfonia Varșovia, Corul Academic Radio. Dirijoare: Marta GARDOLIŃSKA . Ciprian Țuțu, dirijorul Corului Radio. Rafał Blechacz, pian, George Vîrban, tenor, Olga Murariu-Caia soprană, Grażyna Bacewicz, Overture; Frédéric Chopin, Concertul nr. 1 în mi minor pentru pian și orchestră, op. 11; Wojciech Kilar, Krzesany; George Enescu, Vox Maris op. 31.

Ora 16.30, Ateneul Român: Orchestra de Cameră din Lausanne. Dirijor și solist: Renaud Capuçon. Robert Schumann, Concertul pentru vioară și orchestră în re minor, WoO 23; Johannes Brahms, Serenada nr. 2 în La major op. 16.

Fondată în 1942 de Victor Desarzens, Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) este astăzi una dintre cele mai căutate orchestre de cameră din Europa. După șase ani sub conducerea artistică a dirijorului american Joshua Weilerstein, OCL este acum condusă de renumitul violonist francez Renaud Capuçon.

Ora 19.30, Sala Palatului: Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma. Dirijor: Daniel Harding. Solist: Seong-Jin Cho, pian. George Enescu, Pastorala-fantezie; Ludwig van Beethoven, Concertul nr. 1 în Do major pentru pian și orchestră, op. 15; Johannes Brahms, Simfonia nr. 2 în Re major, op. 73.

Recital Asmik Grigorian, unul dintre cele mai așteptate evenimente

Ora 22.30, Ateneul Român: Recital Asmik Grigorian, soprană, Lukas Geniušas, pian. Program: Piotr Ilici Ceaikovski, Sred shumnovo bala op. 38 nr. 3, Snova kak prezhde odin op. 73 nr. 6, Net, tolko tot, kto znal op. 6 nr. 6, Sleza drozhit op. 6 nr. 4, Romanță în fa minor op. 5, Scherzo humoristique op. 19 nr. 2, Blagoslavlyayu vas lesa op. 47 nr. 5, Ne sprashivai op. 57 nr. 3; Serghei Rahmaninov, V molchani nochi taynoy op. 4 nr. 3, Ne poy, krasavitsa, pri mne op. 4 nr. 4, Ditya! Kak tsvetok ty prekrasna op. 8 nr. 2, Son op. 8 nr. 5, Vesenniye vody op. 14 nr. 1, O, ni grusti op. 14 nr. 8, Ya zhdu tebya op. 14 nr. 9; George Enescu, Nocturnă în Re bemol major; Serghei Rahmaninov, Sumerki op. 21 nr. 3, Zdes khorosho op. 21 nr. 7, My otdokhnem op. 26 nr. 3, Dissonans op. 34 nr. 13.

De la triumful cu Madama Butterfly ce a avut loc la Opera Regală Suedeză, Asmik a cucerit rol după rol, inclusiv: Salomé la Festivalul de la Salzburg (descrisă drept „o interpretare de referință a rolului Salomé, care le eclipsează pe toate cele anterioare” de „Financial Times” (acum disponibilă pe DVD), Rusalka la Baletul și Opera Regală și la Teatrul Regal, Jenufa la Baletul și Opera Regală și Opera de Stat din Viena, și Tatyana din Eugene Oneghin la Opera de Stat din Bayer și Teatrul de la Scala.

Este o prezență obișnuită la Festivalul de la Salzburg, interpretând roluri precum Chrysothemis în Elektra, cele trei roluri principale de soprană din Il Trittico de Puccini, Lady Macbeth în Macbeth, Marie în Wozzeck (toate acestea înregistrate pe DVD) și Polina în The Gambler. În calitate de interpretă angajată constant la Opera de Stat Vieneză, a dat viață rolurilor principale din Manon Lescaut și Turandot, precum și personajelor Nedda în Paiațe, Jenufa și Tatyana din Evgheni Oneghin.

Asmik a lansat mai multe înregistrări la Alpha Classics, printre care albumul său de debut, Dissonance, realizat în colaborare cu pianistul Lukas Geniušas și dedicat romanțelor lui Rahmaninov. De asemenea, a înregistrat Simfonia nr. 14 de Șostakovici alături de Orchestra Filarmonică a Radio France, sub bagheta lui Mikko Franck, precum și Laws of Solitude, ce include ultimele patru cântece de Strauss, interpretate atât cu acompaniament orchestral, cât și pianistic.

James Gaffigan duce Don Juan la Timișoara

Ora 19.00, Sala Capitol, în Timișoara, Orchestra de la Comunitat Valenciana cu James Gaffigan dirijor și Benjamin Bernheim tenor prezintă Richard Strauss Don Juan op. 20, Ernest Chausson Poem despre dragoste și mare op. 19, Hector Berlioz Nopți de vară op. 7, Maurice Ravel Alborada del gracioso din suita Miroirs M. 43

Recunoscut la nivel mondial pentru naturalețea și remarcabila sa capacitate de colaborare, dirijorul american James Gaffigan este apreciat atât în repertoriul simfonic, cât și în cel de operă, construind relații de încredere cu artiștii pentru a atinge performanțe de vârf.

James Gaffigan este privilegiat într-o poziție unică, fiind director muzical la două teatre de operă internaționale, începând al doilea mandat al său ca director muzical general al Operei Comice din Berlin și al patrulea pentru funcția de director muzical al Palau de les Arts Reina Sofía din Valencia.

În stagiunea 2024-2025, alături de Opera Comică din Berlin, James Gaffigan conduce producțiile Sweeney Todd, Nunta lui Figaro și Don Giovanni. La Palau de les Arts Reina Sofía, dirijează o stagiune variată, care include o montare a operei Der fliegende Holländer și aduce Orchestra Comunității Valenciene la Festivalul Internațional George Enescu, marcându-și debutul în cadrul acestuia.

