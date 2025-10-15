Scopul vizitei a fost evaluarea tratamentului și condițiilor de viață ale pacienților psihiatrici internați în unități de psihiatrie și măsuri de siguranță.

Raportul CTP, după vizita în spitalele Săpoca, Pădureni-Grajduri, Jebel și Ștei

CPT a vizitat spitalele Săpoca, Pădureni-Grajduri, Jebel și Ștei, efectuând inspecții de urmărire la primele două (ultima vizită la Săpoca avusese loc în 2014, iar la Pădureni-Grajduri – în 2022).

Delegația a dorit, totodată, să verifice modul în care au fost puse în aplicare recomandările formulate în urma vizitei din 2022.

Raportul arată că deficiențele sistemice grave semnalate anterior în domeniul sănătății mintale medico-legale persistă, nefiind abordate corespunzător de autoritățile române.

CPT consideră că tratamentul aplicat unor pacienți în aceste instituții este neglijent și, în anumite situații, poate fi calificat drept inuman și degradant, constituind o posibilă încălcare a articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În spitalele Pădureni-Grajduri, Ștei și Săpoca, comitetul a primit numeroase plângeri credibile privind maltratări fizice din partea personalului auxiliar – inclusiv pălmuri, împingeri, smulgerea părului, lovituri cu pumnii, picioarele sau obiecte, uneori în timp ce pacienții erau întinși pe podea.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

La Spitalul Ștei, s-au aflat informații despre folosirea unui dispozitiv electric de șoc împotriva pacienților, fapt pentru care a fost deschisă o anchetă.

Comitetul a semnalat și o practică neglijentă cu consecințe fatale: în trei dintre cele patru spitale vizitate, opt pacienți au murit în ultimii trei ani înecați cu alimente, ceea ce indică o lipsă de identificare și monitorizare a pacienților cu risc de sufocare.

Spații de cazare cu aspect de carceră

În privința condițiilor de cazare, deși în unele unități au fost făcute renovări, spațiile rămân în general sumbre, lipsite de caracter terapeutic și de personalizare, cu aspect carceral.

La Pădureni-Grajduri, construcția unui nou bloc de cazare nu a început încă, iar supraaglomerarea persistă la nivel critic – în 2024, 78 dintre cei 409 pacienți împărțeau paturile.

Totodată, CPT subliniază că numărul insuficient de angajați limitează grav calitatea îngrijirii și siguranța pacienților, favorizând incidentele violente, neglijența și utilizarea excesivă a măsurilor restrictive, precum izolarea și imobilizarea fizică sau chimică.

Răspunsul autorităților române

În răspunsul oficial, autoritățile române au prezentat măsurile luate și planificate pentru a remedia situația, inclusiv identificarea pacienților cu risc de sufocare, instruirea personalului medical și creșterea supravegherii pentru a preveni abuzurile.

De asemenea, sunt menționate reforme ce urmează a fi implementate în cadrul Strategiei Naționale de Sănătate 2023-2030, al Planului național de acțiune pentru sănătate mintală și prin dezvoltarea serviciilor comunitare de psihiatrie.

CPT a anunțat că va continua dialogul constructiv cu autoritățile române pentru monitorizarea aplicării acestor măsuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE