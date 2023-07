Structura pielii

Pielea este cel mai mare organ al corpului și are trei straturi principale: epiderma, derma și hipodermul.

Epiderma este stratul exterior și este responsabilă de protecția împotriva factorilor externi. Epiderma este stratul exterior al pielii și este compusă din mai multe straturi de celule, celulele keratinocite fiind cele mai abundente. Acest strat acționează ca o barieră de protecție împotriva factorilor externi, cum ar fi substanțele chimice, bacteriile și radiațiile ultraviolete. Stratul superficial al epidermei este alcătuit din celule moarte și denumit strat cornos. Aceste celule se desprind treptat în procesul de exfoliere și sunt înlocuite cu celule noi care se formează în straturile inferioare ale epidermei.

Derma este stratul mijlociu și conține fibre de colagen și elastină care oferă fermitate și elasticitate pielii. Derma este stratul mijlociu al pielii și conține o rețea complexă de fibre de colagen și elastină, care oferă fermitate, rezistență și elasticitate pielii. Colagenul asigură structura și rezistența pielii, în timp ce elastina îi conferă elasticitate și capacitatea de a se întinde și de a reveni la forma inițială. În dermă se găsesc și terminațiile nervoase, vasele de sânge, foliculii de păr, glandele sebacee și sudoripare.

Glandele sebacee produc sebum, un ulei natural care ajută la hidratarea și protejarea pielii. Aceste glande sunt prezente în întreaga suprafață a pielii, cu excepția palmelor și a tălpilor.

Hipodermul este stratul de grăsime subcutanată care acționează ca o izolație termică și oferă suport pentru dermă. Hipodermul, cunoscut și sub denumirea de strat subcutanat, este stratul cel mai profund al pielii și constă în țesut adipos subcutanat. Acesta acționează ca o izolație termică și rezervă de energie. Hipodermul conține, de asemenea, vase de sânge și nervi care furnizează sânge și nutrienți celorlalte straturi ale pielii.

Tipurile de piele

Există patru tipuri de piele principale: normală, uscată, grasă și mixtă.

Pielea normală

Pielea normală are o textură echilibrată, fără probleme majore. Pielea normală este considerată un tip ideal de piele, deoarece are un echilibru adecvat al hidratării și producției de sebum. Are o textură fină și uniformă, porii sunt puțin vizibili și nu prezintă probleme majore, cum ar fi excesul de sebum sau deshidratarea. Pielea normală are un aspect sănătos, cu o producție moderată de sebum și o hidratare naturală adecvată

Pielea uscată

Pielea uscată este lipsită de hidratare și poate fi sensibilă și iritată. Pielea uscată are tendința de a fi lipsită de hidratare, deoarece produce insuficient sebum, uleiul natural al pielii. Aceasta poate avea o textură aspră, poate prezenta descuamare și poate fi sensibilă. Pori mici și capilare vizibile pot fi, de asemenea, caracteristici ale pielii uscate. În general, pielea uscată necesită o hidratare intensă și produse de îngrijire blânde și hidratante, care ajută la menținerea nivelului de hidratare și la protecția împotriva deshidratării și a iritațiilor.

Pielea grasă

Pielea grasă produce mai mult sebum decât este necesar, ceea ce duce la aspectul lucios și poate predispune la apariția acneei. Pielea grasă poate avea o textură mai groasă și poate necesita o curățare și o exfoliere mai atente pentru a preveni blocarea porilor. În același timp, este important să eviți produsele de curățare agresive, care pot stimula o producție excesivă de sebum. Produsele cu formulă ușoară, non-comedogene și matifiante pot fi utile pentru a controla excesul de sebum și a menține un aspect mai mat al pielii.

Pielea mixtă

Pielea mixtă combină caracteristici ale pielii grase și ale pielii uscate. În general, zona T (fruntea, nasul și bărbia) are tendința de a fi mai grasă, în timp ce obrajii și alte zone pot fi mai uscate. Această combinație poate aduce provocări în ceea ce privește îngrijirea pielii, deoarece este necesar să se abordeze diferitele nevoi ale fiecărei zone. De exemplu, poate fi nevoie de produse de curățare și de hidratare diferite pentru a se potrivi nevoilor specifice ale pielii mixte

Sfaturi pentru îngrijirea pielii pe timp de vară

Iată câteva sfaturi pentru îngrijirea pielii care te vor ajuta să îți menții pielea sănătoasă și strălucitoare în timpul verii, când temperaturile sunt ridicate. Asigură-te că adaptezi rutina de îngrijire în funcție de nevoile specifice ale pielii tale și bucură-te de sezonul estival în siguranță.

Evită expunerea excesivă la soare

Pe timp de vară, este recomandat să eviți expunerea directă la soare în intervalul orar 10:00 – 16:00, când razele sunt cele mai intense. Dacă trebuie să ieși afară în această perioadă, poți folosi un umbreluță, un șapou sau să cauți umbra. Protejează-ți pielea cu haine lejere, cu mâneci lungi și cu un pălăria pentru a acoperi fața și capul.

Hidratarea intensă a pielii

Hidratarea este un aspect crucial al îngrijirii pielii. Este important să aplici o cremă hidratantă adecvată tenului tău în fiecare zi. Acest lucru va ajuta la menținerea nivelului optim de umiditate în piele și va preveni uscarea și îmbătrânirea prematură.

În perioada caldă, pielea poate pierde mai multă umiditate, așa că asigură-te că o hidratezi suficient. Folosește o loțiune sau o cremă hidratantă lejeră, cu proprietăți de hidratare intensă. Dacă ai pielea uscată, poți opta pentru produse care conțin ingrediente hidratante precum acidul hialuronic sau glicerina. De asemenea, este important să consumi suficiente lichide pentru a menține hidratarea din interior.

Curățarea pielii

Curățarea adecvată a pielii ajută la eliminarea impurităților, excesului de sebum și a machiajului, prevenind astfel blocarea porilor și apariția acneei. Folosește un produs de curățare delicat, adecvat tipului tău de piele, și spală-ți fața de două ori pe zi, dimineața și seara. Evită să folosești săpunuri dure sau produse prea abrazive, deoarece acestea pot irita și usca pielea.

Exfoliere moderată

Exfolierea ajută la îndepărtarea celulelor moarte și la revitalizarea pielii, dar pe timp de vară este important să nu exagerezi, deoarece pielea poate fi mai sensibilă și predispusă la iritații. Optează pentru un exfoliant delicat și folosește-l o dată sau de două ori pe săptămână, în funcție de nevoile pielii tale. De asemenea, poți folosi un burete sau o perie facială moale pentru o exfoliere mai delicată.

Protecția solară

Expunerea excesivă la soare poate provoca îmbătrânire prematură, apariția ridurilor și creșterea riscului de cancer de piele. Este esențial să aplici un produs de protecție solară cu un factor de protecție solară (SPF) adecvat, de minim 30, în fiecare zi, chiar și în zilele înnorate. Asigură-te că aplici produsul în mod uniform pe față, gât și alte zone expuse la soare, și reaplică-l la fiecare două ore sau după ce transpiri sau te-ai scăldat.

Produse de îngrijire după expunerea la soare

După ce te expui la soare, fie că este vorba despre plajă sau activități în aer liber, este important să aplici produse de îngrijire specifice. Poți folosi un after-sun pentru a calma și hidrata pielea, sau poți aplica o loțiune sau ulei hidratant pentru a înmuia și hrăni pielea expusă la soare.

Revitalizează pielea cu măști și spray-uri

În zilele toride de vară, poți răcori și revitaliza pielea cu ajutorul măștilor și spray-urilor hidratante. Optează pentru măști pe bază de gel sau de apă, care conțin ingrediente calmante precum aloe vera sau ceai verde. De asemenea, poți utiliza un spray hidratant pe parcursul zilei pentru a-ți revigora pielea și a-i oferi un boost de hidratare instant.

Evită machiajul greu și încărcat

Pe timp de vară, când transpirația este mai intensă, este recomandat să eviți machiajul greu și dens. În loc de fond de ten sau pudră, poți opta pentru o cremă cu protecție solară sau un produs cu tentă ușoară, care să ofere un aspect natural și să permită pielii să respire.

Optează pentru produse ușoare. Pe timp de vară, când este cald, pielea poate deveni mai grasă și poate avea nevoie de produse mai ușoare și mai puțin grase. Alege o cremă hidratantă non-comedogenică, care nu înfundă porii și este absorbită rapid în piele. Poți opta și pentru seruri sau geluri hidratante, care oferă hidratare fără a simți o senzație grea pe piele.

Îngrijirea pielii în zonele expuse

În timpul verii, ne gândim adesea la protejarea feței și a corpului, dar nu trebuie să uităm de alte zone expuse, cum ar fi gâtul, decolteul, mâinile și picioarele. Aplică produse de protecție solară și de hidratare pe aceste zone și ia în considerare utilizarea unor accesorii precum pălării, mănuși și pantofi care să protejeze pielea de expunerea excesivă la soare.

Atenție la semnele de arsură solară

Chiar dacă iei măsuri de protecție, este posibil să apară arsuri solare în cazul unei expuneri prelungite sau intense. Fii atentă la semnele de arsură solară, cum ar fi roșeață, senzație de arsură sau umflături, și tratează zona afectată cu produse calmante, cum ar fi gelul cu aloe vera. Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultă un medic.

Alimentația și stilul de viață sănătos

O alimentație echilibrată, bogată în nutrienți esențiali, precum vitaminele și mineralele, are un impact pozitiv asupra sănătății pielii. Consumul de fructe și legume proaspete, alimente bogate în acizi grași omega-3 (cum ar fi peștele gras, semințele de in și nucile) și hidratarea adecvată prin consumul de apă sunt aspecte importante în menținerea unei pielii sănătoase. De asemenea, evitarea fumatului și reducerea stresului pot contribui la menținerea unui aspect radiant al pielii.

Pe lângă hidratarea externă a pielii, este esențial să te asiguri că bei suficiente lichide pentru a menține hidratarea din interior. Consumă apă în cantități adecvate și include în alimentație fructe și legume cu conținut ridicat de apă, precum pepenele verde, castraveții sau pepenele galben.

