Ce poți găsi la Târgul Colecționarilor de Machete și Jucării din București

Evenimentul are loc la parterul mall-ului, intrarea dinspre magazinul Decathlon, iar intrarea este liberă.

Ce poți găsi la Târgul Colecționarilor de Machete și Jucării din București:

Machete rare și unice pentru colecționarii avansați;

Diorame realizate de pasionați;

Jucării, figurine, machete și alte obiecte de colecție pentru colecționarii relaxați;

cadouri deosebite pentru cei dragi

Colecții pentru pasionați

