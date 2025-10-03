Ce poți găsi la Târgul Colecționarilor de Machete și Jucării din București

Evenimentul are loc la parterul mall-ului, intrarea dinspre magazinul Decathlon, iar intrarea este liberă.

Ce poți găsi la Târgul Colecționarilor de Machete și Jucării din București:

  • Machete rare și unice pentru colecționarii avansați;
  • Diorame realizate de pasionați;
  • Jucării, figurine, machete și alte obiecte de colecție pentru colecționarii relaxați;
  • cadouri deosebite pentru cei dragi

Colecții pentru pasionați

Toți pasionații de colecții, fie că este vorba despre cărți sau figurine de colecționat, sunt invitați să exploreze Colectii.libertatea.ro, platforma care oferă o gamă variată de colecții, potrivită pentru toate vârstele și toate tipurile de preocupări.

Descoperă acum o colecție diversificată, atent selectată pentru pasionații de toate vârstele, și nu rata ocazia de a-ți îmbogăți hobby-ul cu piese unice și inspiraționale!

