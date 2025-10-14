Cum a început povestea vestitei pizzerii din Napoli

Celebrul restaurant din Napoli a fost deschis în 1870 de către Michele Condurro, un tânăr italian pasionat de pizza. Fiul lui Salvatore Condurro a ales să-și urmeze visul așa că a plecat în Torre Annunziata, unde a învățat arta preparării pizza și a perfecționat tehnicile deja cunoscute din familie de fabricare a aluatului.

Localnicii au iubit imediat rețeta și au devenit clienți fideli ai pizzeriei napoletane, iar în timp proprietarii au decis să schimbe locația. Astfel, în 1930, pizzeria a fost mutată pe Via Cesare Sersale unde se află și astăzi, potrivit Visititaly.eu.

Tradiția familiei Condurro a continuat să păstreze aceeași rețetă simplă și autentică, servind doar câteva tipuri clasice de pizza — margherita, marinara, cosacca și cassuola — la prețuri accesibile. Această fidelitate la origini și metodele tradiționale au transformat Da Michele într-un adevărat „templu al pizzei” în Napoli și un reper mondial al gastronomiei italiene.

Pizzeria celebră din Napoli are doar două sortimente în meniu

Meniul pe care Pizzeria Da Michele îl are chiar și în prezent a fost gândit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. La acel moment, pentru a face față sărăciei cetățenilor, proprietarii au decis să servească doar două sortimente de pizza: Margherita și Marinara.

Acest lucru nu s-a mai schimbat de atunci și, potrivit sursei citate mai sus, este unul dintre aspectele care atrage zeci de mii de turiști anual. Presa italiană susține că încă de la momentul deschiderii cuptoarele din pizzeria aflată în Napoli nu au încetat niciodată să funcționeze.

Cât timp așteaptă oamenii la coadă pentru o felie de pizza de la Da Michele

Turiștii și localnicii care ajung la vechea locație din Napoli pot aștepta și ore întregi la coadă pentru o masă. În general, clienții intră, spun câte persoane sunt, iar mai apoi primesc un bon de ordine și așteaptă să fie chemați. Aceeași procedură se respectă în toate locațiile deschise în lume.

Pentru cei care nu vor să aștepte mult, există opțiunea de a comanda pizza la pachet, unde cozile sunt mult mai scurte. De asemenea, unele recenzii menționează așteptări variind, cum ar fi 20 de minute în zile mai puțin aglomerate, dar în zilele cu mulți turiști timpul poate ajunge și la două ore.

La Antica Pizzeria Da Michele nu există sistem de rezervări, clienții având doar posibilitatea să aștepte la coadă în fața localului.

Trucul prin care turiștii reușesc să evite cozile de zeci de minute

Având în vedere numărul mare de turiști și popularitatea restaurantului, în mediul online au apărut inclusiv trucuri prin care doritorii pot evita coada de la pizzeria din Napoli. În 2024, o tânără le recomanda internauților de pe TikTok să se așeze la o masă la restaurantul din fața pizzeriei și să comande o bătură, iar de la Da Michele să ia doar pizza, care ar urma să ajungă vis-a-vis în doar 10 minute, indiferent de coadă.

Pizzeria din Napoli, virală pe TikTok

Antica Pizzeria da Michele este extrem de virală, în special pe TikTok. Turiștii care ajung în Napoli postează adesea videoclipuri în care fie le arată internauților coada de zeci de persoane de la intrare, fie filmează momentul în care gustă celebrul preparat tradițional din Italia.

Scenele filmate pentru „Mănâncă, roagă-te, iubește” în care Julia Roberts apare mâncând o celebra pizza Margherita la Antica Pizzeria Da Michele sunt și ele extrem de populare. Patronii restaurantului din Napoli au expus inclusiv imaginile în interiorul pizzerie, iar mulți dintre internauți au ales să se fotografieze gustând pizza exact ca actrița din celebrul film.

