Smiley face dezvăluiri despre el, într-un interviu savuros, exclusiv pentru Libertatea! Ce-am aflat despre îndrăgitul cântăreț și, probabil, unul dintre cei mai râvniți burlaci din showbiz? Vedetă atipică, atrasă mai degrabă de liniștea căminului său decât de zgomotul și strălucirea petrecerilor mondene, cântărețul ne-a mărturisit că e un om “cât se poate de normal” și că e un tip retras, care în timpul liber se izolează! Normalitatea și-a demonstrat-o și când a fost surprins mâncând la… împinge tava!

Smiley, pe numele lui real Andrei Tiberiu Maria, ar fi, conform zvonurilor, iubitul Ginei Pistol, dar cum nici el, nici blonda cea sexy nu confirmă relația, oficial îi este bine… singur. Și concentrat pe carieră. Ne-a mărturisit că nu concepe să nu câștige anul acesta emisiunea în care e jurat-antrenor, “Vocea României”, care de azi dă startul edițiilor live.

Libertatea: În primul rând, vorbește-ne puțin despre atmosfera de la “Vocea României”. Cum s-a schimbat după ce a venit Adi Despot în locul lui Marius Moga?

Smiley: Întotdeauna când vine un om nou în gașcă, ceilalți îl primesc cum se cuvine, sunt îngăduitori, prietenoși, încearcă să-l cunoască mai bine. La Vocea, avem o relație foarte bună, suntem destul de friendly între noi. Fiind Despot noul venit, am zis să-l primim bine. (râde) În acest sezon, eu m-am mutat mai aproape de Chirilă și, la fel, parcă e și el mai prietenos de când m-am mutat lângă el.

Spune-ne ceva ce nu știm despre fiecare dintre colegii tăi – Adrian, Loredana, Tudor, Pavel.

Adi zâmbește mult în timpul liber. Lori a făcut o pasiune pentru India. Lui Chirilă îi place să stea în maiou la el în cabina. Despre Pavel pot să spun multe, dar am să vă spun un mare secret: îi place să mănânce! (râde)

Fiecare dintre voi pleacă la drum cu dorința de-a câștiga, dar dacă ar fi să pierzi, în fața cărui coleg ai vrea să pierzi?

Am și câștigat, am și pierdut la “Vocea României”. De obicei, sunt pregătit pentru orice, dar anul asta sunt pregătit să câștig. Nu m-am gândit la varianta în care pierd anul asta.

Ești prieten cu colegii, prieten bun, ieșiți împreună? Sau e doar o legătură mișto la locul de muncă?

E o legătură mișto la locul de muncă, iar de câte ori ne vedem în afară platoului, prietenia continuă. Cu Loredana mă cunosc de 16 ani, iar pe Chirilă și pe Despot i-am cunoscut mai bine acum, la “Vocea României”. Oricum, nu suntem genul de oameni care să iasă prea des, nu avem foarte mult timp liber, dar de câte ori ne întâlnim e o atmosfera foarte mișto.

Cum ești ca șef? Că sigur ai o mulțime de angajați, cu casa de producție și restul de afaceri…

Eu nu am fost niciodată un șef, îmi place să cred că sunt un lider, nu un șef. Muncesc cot la cot cu oamenii din HaHaHa Production, zilnic, e un job de 24 de ore și, în principal, eu sunt concentrat pe partea creativă a HaHaHa, de restul nu mă ocup eu.

Știind tot ce știi acum despre industria muzicală, ce greșeli nu ai repeta, dacă ar trebui s-o iei de la început în carieră?

Nu am făcut greșeli mari, doar că am cheltuit mulți bani pe lucruri experimentale, dar nu consider că am făcut o greșeală, ci, mai degrabă, că am investit în învățare. Am investit în experimente, unele au reușit, altele nu, dar din toate am învățat câte ceva și asta cred că e cel mai important lucru.

Ce sfaturi le-ai da cântăreților debutanți?

Pe cântăreții debutanți îi sfătuiesc să fie perseverenți, să muncească mult și să fie pregătiți să și piardă. Câteodată, mai pierzi niște bătălii, dar cel mai important este că mai și câștigi.

Smiley face dezvăluiri despre el: “Sunt destul de retras, în general”

Ai doi actori lângă tine, Tudor și Pavel… Te tentează să-ți încerci și tu norocul, ai talent?

Am mai apărut în filme, în seriale (“Nașa”, “Cu un pas înainte” – n.r.). Așa, chestii ușoare pot să joc, n-am încercat niciodată roluri dramatice sau foarte serioase. Cred că am multe de învățat la capitolul actorie, la fel cum am multe de învățat în general, dar nu cred că aș spune nu unei provocări de genul asta.

Cum e Smiley dincolo de scenă și de micul ecran? Cum îți petreci timpul liber, care sunt plăcerile tale vinovate și nevinovate?

N-am plăceri vinovate. (râde) Sunt destul de retras, în general. Sunt norocos că tot timpul sunt înconjurat de oameni, că am activități publice, însă atunci când am timp liber prefer să stau mai izolat. Sunt cât se poate de normal.

Ai talente despre care încă nu a aflat lumea? Poate pictezi, desenezi…

Nu am nici un talent de care să nu fi aflat ceilalți, sau poate nu am aflat eu încă. (râde) Cât trăiesc, mai descopăr lucruri. În general, dacă am un talent, caut să-l cultiv.

Foto: Andreea Macri

DOCUMENTAR/ Viața Mariei Tănase, un secret bine păzit. “Cu limbă de moarte îi rog să nu aducă nimănui la cunoștință moartea mea”