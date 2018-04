La 1,53 metri înălțime, cântăreața Ami s-a împăcat târziu cu gândul că nu o să mai crească. Din cauza staturii și a numărului mic de kilograme, artista a fost nevoită de multe ori să-și cumpere haine care nu erau deloc pe măsura ei. Ami a trecut de la XXL la XXS cu ajutorul croitoreselor.

Dacă acum își poate face atât piese vestimentare cât și pantofi la comandă, în adolescență suferea enorm pentru că reușea extrem de greu să-și cumpere haine pe măsura ei. De cele mai multe ori, Ami intra în magazinele pentru copii pentru a găsi mărimi mici. „Cu greutatea nu am avut neapărat un complex. La un moment dat mi s-a părut mie că, vezi Doamne, sunt mai plinuță, dar era nevoie fix de mers la sală și de tonifiat. Lucrurile astea le înveți în adolescență, în timp, vezi exact cum funcționează organismul și după aceea mergi mai departe”, ne-a povestit Ami, completând că acest complex l-a dezvoltat în primii ani de școală, când abia se putea observa într-un grup de copii.

„În copilărie eram complexată de înălțime pentru că nu înțelegeam de ce colegii mei sunt mult mai înalți decât mine. Mă confruntam cu tot felul de situații de genul, dar în timpul maturizării mi-am dat seama că nu m-a încurcat cu absolut nimic înălțimea sau felul în care arăt: că sunt mică, că sunt slabă, că sunt grasă, că am părul nu știu cum sau nasul, ochii. Toate astea nu m-au împiedicat să realizez ceea ce îmi doresc și am trecut peste lucrul ăsta fără să fac mult efort sau să merg la psiholog cum probabil mulți în situația asta fac lucrul ăsta”.

Așa se face că atunci când nu are timp să facă haine fix pe dimensiunile ei sau când face o fixație pe un anumit obiect vestimentar, artista ajunge să transforme o piesă de la XXL la XXS cu ajutorul croitoreselor. „Mi-aș fi dorit să fiu mai înaltă, de ce să fiu ipocrită și să nu zic asta, dar știi de ce? Pentru că am o problemă în găsirea hainelor pe măsura mea. Îmi place ceva atât de mult și merg în magazine și văd și îmi doresc atât de mult lucrul ăla și mi se spune că nu există numărul meu sau că nu există 34 sau 35 cât port eu la pantofi și atunci îmi e ciudă. În timp am învățat să merg să-mi croiesc singură hainele sau să-mi cumpăr chiar și cu numere mult mai mari. Mi-am cumpărat acum o salopeta care era XXL, nici M, nici S, ci XXL și am mers și am modificat-o și este genială. Era superbă salopeta aceea și era ultima mărime. Am modificat-o și acum arată de parcă ar fi fost făcută pentru mine”, ne-a mai mărturisit cântăreața.

Dacă acum nu mai are nici cel mai mic complex, Ami susține că în copilărie nu putea să înțeleagă de ce niciun alt copil nu era la fel de mic de înălțime ca ea.

„Nu mai am nicio panică. În copilărie nu înțelegeam. Bine, eram și mică rău, la școală nu mă vedeam de bancă. De aceea am fost dată la școală la 8 ani, nu la 7 cum se dau toți copiii. Când m-au adus la 7 ani la școală, învățătoarea le-a spus părinților să mă mai țină un an că sunt prea mică. Îți dai seama că toate astea au contribuit la mentalitatea mea, plus că nu mă vedeam de bancă, că nu mă vedeam de toți colegii, iar șocul meu cel mai mare a fost când în clasă s-a nimerit să am o colegă care avea 160 cm în clasa I, era extrem de înaltă și stătea în prima bancă, iar asta m-a dezechilibrat”.