Motivul agitației lui Yair Netanyahu pe rețelele de socializare e străveziu: astăzi, la întrunirea Cabinetului de Securitate, generalul Zamir urmează să își prezinte – în fața premierului (care este și comandant al armatei) și a celorlalți decidenți politici de vârf – evaluarea strategico-tactică privitoare la Gaza. Aceasta este cunoscută în linii mari, încă din urmă cu o lună, fiindu-i prezentată lui Netanyahu înaintea vizitei la Casa Albă, când l-a informat că misiunea de luptă a trupelor din Gaza este pe punctul de a se încheia  (75 la sută din Fâșia Gaza se află sub control).

Ieri, Seful Statului Major, Eyal Zamir, a participat la o întrunire restrânsă cu șeful Executivului, la care au fost de față și șeful Consiliului Național de Securitate, Tzachi Hanegbi (aflat în aceeași funcție și la 7 octombrie 2023, ziua atacului barbar al Hamas asupra Israelului și care nu-și reproșează decât că nu a anticipat atacul), ministrul Apărării, Israel Katz (un ageamiu, într-o țară care a avut miniștri ai Apărării străluciți) și ministrul Afacerilor Strategice, Ron Dermer (un foarte apropiat al premierului).

În prezența celor patru, după cum relatează bine informatul oficios “Israel Hayom”, generalul Zamir și-a detaliat poziția. Argumentele sale sunt de necombătut. Ocuparea totală a Fâșiei Gaza – dorită de coaliția politică aflată la conducerea țării – ar însemna o amenințare serioasă la viața celor 20 de ostatici (câți se presupune că mai sunt în viață), dar riscurile unei astfel de operații – ce ar trebui se desfășoare în zone unde armata nu a intrat încă și unde comandourile Hamas au avut tot timpul să își întărească pozițiile – ar urma să coste și alte vieți de soldați israelieni.

Eyal Zamir a preluat funcția de Șef al Statului Major în martie, de la generalul Herzi Halevi, care a demisionat afirmând că părăsește armata dorind să își asume responsabilitatea pentru eșecurile din 7 octombrie 2023 (se afla la comandă în ziua masacrului). La întrunirea de mâine se așteaptă ca generalul Zamir să rostească cele mai dure adevăruri, inclusiv cu privire la starea de epuizare a trupelor și la moralul acestora,  la faptul că există soldați care refuză să mai lupte în Gaza („Acest război a depășit toate granițele morale, de securitate și etice”, a declarat unul dintre aceștia).

De altfel, după cum a dezvăluit cotidianul cel mai citit din Israel, „Yedioth Ahronoth” (Ultimele știri), în interiorul armatei există o serie de fricțiuni și a relatat o discuție tensionată în care generalul Tomer Bar, comandantul Forțelor Aeriene, i-a reproșat șefului Comandamentului Sudic, Yaniv Asor, lipsa de profesionalism ce a dus la un număr nepermis de victime în rândul civililor palestinieni.

Nu ar fi de mirare ca astăzi premierul Netanyahu – are din nou mare nevoie de un țap ispășitor! – să îl trateze pe Șeful Statului Major cum a anticipat fiul său, Yair. Serviabilul ministru al Apărării Katz a pregătit într-un fel terenul încă de ieri, subliniind: „Odată ce deciziile sunt luate de conducerea politică, forțele de apărare israeliene le vor pune în aplicare în mod hotărât și profesional, cum au făcut-o în fiecare teatru de operațiuni, până când obiectivele războiului sunt atinse”. Greu de spus care mai obiectivele obiectivele războiului din Gaza, iar coaliția politică de extremă dreapta de la guvernare are autoritatea de a acționa chiar împotriva recomandărilor înalților comandanți militari.

Benjamin Netanyahu este pe punctul de a începe un război și cu propria armată.

