„Vânătorul de CV-uri” arată pe mâinile cui a fost lăsată Compania Națională de Investiții în ultimii 9 ani

Anul trecut, am avut intenția să scriu despre Compania Națională de Investiții (CNI). Am scris ceva scurt pe facebook și am fost contactat imediat de o agenție de PR, destul de agresivă, care insista să mă întâlnesc cu doamna directoare Manuela Pătrășcoiu. Mi s-a părut tare ciudat că o firmă de PR se ocupă de asta, nu de alta dar CNI este plătită din bani publici. Despre relațiile firmelor private de PR cu statul aveam să aflu destule grozăvii.

Nu m-am întâlnit cu doamna Pătrășcoiu, au apărut o mulțime de alte subiecte mai importante pe lista mea și CNI-ul l-am tot amânat. Am început anul verificând subiectele pe care le-am ratat și de aici articolul de mai jos.

Pe site-ul instituției conduse de doamna Pătrășcoiu rapoartele obligatorii de transparență nu mai există din 2019. Există un fel de rezumate ale întâlnirilor AGA, dar lipsesc lucrurile cele mai importante – felul în care s-au cheltuit banii și mai ales modul în care au fost remunerați oamenii din conducerea CNI.

În 2009, doamna Pătrășcoiu era, conform CV-ului domniei sale, directoare economică la CNI. Nu avea cum să facă mai puțin de 10.000 de lei net pe lună, căci în 2011, în aceeași poziție, în condiții de tăieri salariale, a câștigat peste 12.000 de lei lunar, conform declarației de avere. Pe 2010 salariul este secretizat, iar în 2009 declarația de avere lipsește.

Doamna Pătrășcoiu câștiga totuși cel puțin de 22 de ori mai mult decât salariul minim pe economie. În acel an, 2009, ea a beneficiat de un credit ipotecar ANL pentru un apartament de 85.14 metri pătrați în București.

Locuințele ANL au fost gândite în special pentru tineri cu venituri reduse. Pe lângă salariul imens, doamna Pătrășconiu mai deținea, în 2009, un alt apartament în București, două mașini plus un contract de leasing pentru un jeep de lux în valoare de 54.900 de euro.

CV-ul domniei sale este tipic celor care primesc peste 100.000 de euro anual de la statul lor cel bun. Și doamna Pătrășcoiu este absolventa Colegiului Național de Apărare, cel atât de faimos prin doctorate plagiate, legături cu serviciile secrete și absolvenți care de care mai dubioși.

Cum a ajuns o contabilă de la Flacăra și Rebus consilieră principală la minister și apoi, aproape imediat (într-un an), directoare economică la Compania Națională de Investiții, care implementa programe de sute de milioane de euro, incluzând faimosul program al sălilor de sport? Este o întrebare care astăzi pare inutilă.

Din 2002 – de pe timpul guvernului Adrian Năstase – doamna este director economic la CNI. Despre corupția din CNI s-a scris la greu.

Între 2005 și 2006, doamna Pătrășcoiu, cu o slujbă foarte bine plătită și extrem de importantă: directoare economică la cea mai importantă agenție națională de investiții, face, în același timp, Relații Internaționale și Integrare Europeană la SNSPA, Management Financiar Bancar la Universitatea Româno-Americană și devine expert contabil, absolvind cursurile Corpului Experților Contabili.

Mai exact, făcea în același timp trei studii postuniversitare.

Doamna Manuela Pătrășcoiu ajunge director general al CNI în 2013, după ce postul fusese eliberat de doamna Ana Maria Topoliceanu. Fosta parteneră de afaceri a Elenei Udrea va primi ulterior trei ani cu suspendare pentru corupție în faimosul dosar „Gala Bute”.

Înainte de a ajunge șefa CNI, doamna Pătrășcoiu a fost numită pentru o foarte scurtă perioadă secretar general la Ministerul Finanțelor Publice, probabil pentru a putea fi numită în poziția de director-președinte CA la Compania Națională de Investiții.

În locul doamnei Pătrășcoiu, director economic a fost desemnată doamna Orodel Daniela, angajată la CNI din 2012. Nu există un CV complet al domniei sale, iar pe LinkedIn apare că CNI-ul este singurul ei loc de muncă, unde, chipurile, începe să muncească din 2013.

Numirea acesteia nu pare deloc o întâmplare. Pentru că soțul doamnei Pătrășcoiu a fost asociatul soțului directoarei economice, domnul Orodel Ovidiu, încă din 2006.

Interesant este că cele două doamne directoare de la CNI încearcă să mascheze acest lucru în declarațiile de avere.

În primul an în care au depus amândouă declarații de avere la CNI (2012), doamna Orodel scrie numele întreg al firmei soțului: „Floorprotect Concept SRL”.

În timp ce șefa ei directă, doamna Pătrășcoiu, notează doar inițialele firmei soțului – „F.P.C. SRL”.

Iar schema se repetă an de an, chiar și atunci când apare un alt SRL. Astfel, din declarația de avere pe 2020, aflăm că soțul doamnei Pătrășcoiu lucrează la D.F.C SRL, inițiale care corespund cu firma deținută de domnul Orodel – Diamondfloor Concept SRL. O firmă cu multe contracte acordate direct din bani publici. Am găsit 23 de asemenea contracte.

Din aceeași declarație, completată în 2020, mai aflăm că șefa CNI a primit în 2019 suma de 644.103 de lei de la stat, adică 53.675 de lei lunar brut.

Doamna Orodel primește în același an „doar” 36.141 de lei pe lună brut. Veniturile din 2020 au fost secretizate de ambele directoare.

Consiliul de administrație (CA) al CNI adăpostește și alte „minuni”. O găsim aici pe doamna Guran, soția domnului Virgil Guran, mare lider liberal, cel care a scăpat de pușcărie pentru evaziune fiscală după ce și-a scos un certificat medical de tulburări psihice. Soția domnului Guran are zero calificări care să justifice prezența în CA. Și nu este deloc o excepție.

Nivelul imposturii și nepotismului în funcțiile de conducere ale companiilor unde statul este acționar principal este îngrozitor. Cum la fel de îngrozitoare este și lipsa totală de acțiune din partea partidelor pentru a rezolva aceste probleme. Practic, nu există nicio diferență între numirile făcute de PNL, PSD sau UDMR.

România nu este doar un stat eșuat, cum bine a spus șeful statului, ci și un stat capturat. Un stat laș, dominat de nepotism și corupție. Un stat care pute îngrozitor a servicii secrete, șantaj și a incompetență arogantă și cinică în cele mai importante funcții. Cu precizarea că numirile făcute de domnul președinte Iohannis în CA-uri nu fac excepție de la regula enunțată mai sus, iar domnul Iohannis reprezintă excepțional calitățile acestui stat.

Citeşte şi:

A fi sau a nu fi european. Câteva gânduri la 15 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană

Anul 2021 pentru televiziuni: audiențe mai mici, publicitate mai multă. Trei posturi au luat aproape 60% din reclame

Prima rezoluție pe 2022 sau de ce am ajuns să stau mai puțin pe Facebook și Instagram

PARTENERI - GSP.RO O poveste incredibilă: „Ousmane N'Doye i-a dat o palmă lui Zicu, dar m-am dus eu spre el și l-am altoit” + Altă peripeție cu «Felina»

Playtech.ro Dr. Adrian Marinescu dezvăluie tratamentul corect pentru infecția cu Omicron. Ce este INTERZIS să faci dacă te-ai îmbolnăvit

Observatornews.ro Ce a păţit un român după ce şi-a pus cele două telefoane de 5.000 de lei la vânzare pe internet

HOROSCOP Horoscop 11 ianuarie 2022. Berbecii ar fi bine să își facă o aprovizionare serioasă cu rezerve strategice de calm și bunăvoință

Știrileprotv.ro FOTO E oficial! Cine sunt cei 12 Războinici de la Survivor România

Telekomsport Răsturnare de situaţie! Ce a spus Djokovic când a fost întrebat dacă e vaccinat. Jucătorul i-a recunoscut unui vameş, în premieră