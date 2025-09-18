Laptop bun și ieftin – recomandări laptopuri preț sub 2000 de lei

Dacă ești în căutarea unui laptop nou, dar care să fie și bun și ieftin, de preferat cu preț sub 2000 de lei, ne-am bucura dacă ai lua în calcul următoarele câteva recomandări de laptopuri. În funcție de ceea ce îți dorești de la viitorul tău laptop, alege modelul care ți se potrivește cel mai bine din următoarele laptopuri ieftine:

Laptopul Vivobook Go 15 E510KAB

Cu un preț sub 2000 de lei, laptopul Vivobook Go 15 E510KAB merită investiția din mai multe motive:

procesor Intel Celeron N4500 : poate oferi performanțe bune pentru toate sarcinile de zi cu zi, cum ar fi navigarea pe web, munca de birou, redarea multimedia și chiar sarcini mai solicitante, cum ar fi editarea ușoară de fotografii și videoclipuri

: poate oferi performanțe bune pentru toate sarcinile de zi cu zi, cum ar fi navigarea pe web, munca de birou, redarea multimedia și chiar sarcini mai solicitante, cum ar fi editarea ușoară de fotografii și videoclipuri memorie RAM 8GB : 8GB de memorie RAM DDR4, ceea ce este foarte bine pentru prețul mic pe care-l are

: 8GB de memorie RAM DDR4, ceea ce este foarte bine pentru prețul mic pe care-l are PCI Express și 512GB spațiu de stocare : la fel ca memoria RAM, spațiul de stocare este mai mult decât suficient pentru majoritatea utilizărilor

: la fel ca memoria RAM, spațiul de stocare este mai mult decât suficient pentru majoritatea utilizărilor ecran bun : ecranul de 15,6″ se pliază până la 180 de grade și are rezoluție Full HD, 1920 x 1080 pixeli

: ecranul de 15,6″ se pliază până la 180 de grade și are rezoluție Full HD, 1920 x 1080 pixeli greutate redusă: cu cele 1.57 kg, în ciuda dimensiunilor generoase, este ușor de transportat

Vivobook Go 15 E510KAB este un laptop ideal chiar și pentru școală și facultate, mai ales că este ușor și, prin urmare, ușor de transportat într-un ghiozdan sau o geantă. Difuzoarele sunt stereo, sunetul redat de-o calitate foarte bună. Poți asculta fără probleme muzică, participa la conferințe video, viziona filmele și serialele favorite.

Laptopul Acer Aspire 3 A315-59

Puțin mai scump decât Vivobook Go 15 E510KAB, dar cu preț sub 2000 de lei, Acer Aspire 3 A315-59 este, poate, unul dintre cele mai apreciate laptopuri de buget. Aprecierile vin din partea celor care își doresc un laptop foarte bun, care răspunde bine comenzile, nu are lag și este ușor de transportat.

Iată prin ce reușește acesta să iasă în evidență:

Intel Core i3-1215U : chiar dacă nu este un procesor de ultimă generație, acesta este un procesor bun pentru toate sarcinile zilnice, cum ar fi navigarea pe web, productivitatea și multitasking-ul ușor

: chiar dacă nu este un procesor de ultimă generație, acesta este un procesor bun pentru toate sarcinile zilnice, cum ar fi navigarea pe web, productivitatea și multitasking-ul ușor ecran generos : are un display 15.6″ FHD, deci un ecran generos, rezoluția este bună, iar calitatea panoului încântătoare, pentru această gamă de preț

: are un display 15.6″ FHD, deci un ecran generos, rezoluția este bună, iar calitatea panoului încântătoare, pentru această gamă de preț SSD de 512 GB : după cum am menționat mai sus, este mai mult decât suficient pentru majoritatea sarcinilor și utilizatorilor care vor un laptop ieftin și bun

: după cum am menționat mai sus, este mai mult decât suficient pentru majoritatea sarcinilor și utilizatorilor care vor un laptop ieftin și bun 8GB de RAM: 8GB de RAM DDR4, suficient pentru ceea ce are nevoie un utilizator obișnuit

Acer Aspire 3 cântărește aproximativ 1.8 kg și se mândrește, de asemenea, cu o autonomie bună a bateriei. Nu este cel mai ușor, cel mai mic sau poate chiar cel mai sofisticat laptop din punct de vedere al designului, dar face exact ceea ce ar trebui să facă: să ofere cea mai bună performanță la cel mai mic preț.

Laptopul Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 este unul dintre cele mai populare laptopuri economice de pe piață, deoarece nu doar că are un preț competitiv, dar oferă și performanțe bune. Asta fără să trebuiască să plătești foarte mult pe viitorul tău laptop.

Iată prin ce reușește Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 să iasă în evidență:

Intel Core i3-N305 : procesor bun, permite desfășurarea sarcinilor zilnice, este ideal pentru studenți, dar și pentru sarcini de business simple și evidențe

: procesor bun, permite desfășurarea sarcinilor zilnice, este ideal pentru studenți, dar și pentru sarcini de business simple și evidențe ecran 15.6″ FHD : ecran de dimensiuni generoase, rezoluție bună, tip display Anti-Glare cu rată de refresh de 60Hz

: ecran de dimensiuni generoase, rezoluție bună, tip display Anti-Glare cu rată de refresh de 60Hz 256GB SSD: interfață PCIe NVME și spațiu de stocare bun pentru prețul laptopului, de 256GB

interfață PCIe NVME și spațiu de stocare bun pentru prețul laptopului, de 256GB 8GB de RAM: 8GB de RAM LPDDR5

Procesorul Intel de bază și memoria de 8GB, fac din acest laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8, un laptop potrivit pentru studenți și utilizatori interesați să folosească laptopul pentru sarcini nu foarte intense.

Întărește această afirmație și greutatea sa foarte redusă, de doar 1.55 kg, ceea ce înseamnă că este ușor de luat peste tot. Designul este și el atrăgător, ceea ce poate fi un plus pentru unii utilizatori.

Laptopul HP 255 G9

HP 255 G9 este un laptop de serviciu foarte bun, iar prețul său care nici nu ajunge la 2000 de lei, este mic pentru ceea ce poate oferi acest laptop. Pe lângă faptul că are o autonomie baterie foarte bună, porturi care-ți permit să-l conectezi la perifericele preferate și oferă sunet stereo de-o calitate foarte bună, acesta reușește să se evidențieze și prin:

AMD Ryzen 5 5625U : un procesor puternic care asigură fluiditate, lag redus și o experiență de utilizare plăcută atât în multitasking și gaming ușor, cât și în sarcini de zi cu zi, cum ar fi navigarea pe web, conferințele video, vizionarea de filme și seriale, vizionarea altor tipuri de conținut media

: un procesor puternic care asigură fluiditate, lag redus și o experiență de utilizare plăcută atât în multitasking și gaming ușor, cât și în sarcini de zi cu zi, cum ar fi navigarea pe web, conferințele video, vizionarea de filme și seriale, vizionarea altor tipuri de conținut media ecran 15.6″ FHD : un laptop cu ecran generos, rezoluție bună pentru prețul pe care îl are, tip ecran Anti-Glare și o rată de refresh de 60Hz

: un laptop cu ecran generos, rezoluție bună pentru prețul pe care îl are, tip ecran Anti-Glare și o rată de refresh de 60Hz 512GB SSD : suficient spațiu de stocare pentru fișiere de orice tip, de la documente, până la fotografii și videoclipuri

: suficient spațiu de stocare pentru fișiere de orice tip, de la documente, până la fotografii și videoclipuri 8GB de RAM: împreună cu procesorul AMD Ryzen, cei 8GB de RAM DDR4 asigură o experiență de utilizare fluidă

Dacă ai nevoie de un laptop pentru școală, facultate sau serviciu ieftin și robust, poți alege cu încredere HP. Este un laptop bun, nu costă mult, iar performanțele sale sunt cu mult peste ceea ce oferă alte laptopuri, poate chiar mai scumpe. De fapt, poți alege orice model de laptop din cele recomandate, toate fiind potrivite pentru utilizarea de zi cu zi, nu foarte intensă.

Sursă foto – unsplash.com