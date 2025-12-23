Astăzi, lucrurile se schimbă. Femeile cer standarde mai înalte și transparență totală. Ceea ce folosim lună de lună ar trebui să fie o alegere conștientă, fără compromisuri. Mai jos găsești un checklist complet care ar trebui să stea la baza oricărei decizii privind produsele menstruale.

1. Începe cu această întrebarea-cheie: Ce conțin produsele menstruale?

Multe femei sunt surprinse să afle că de-a lungul timpului, legislația nu a obligat producătorii de produse menstruale să declare lista completă de ingrediente. Așa s-a ajuns la folosirea materialelor sintetice, a parfumurilor, a agenților de albire sau a altor substanțe problematice, fără ca acestea să fie specificate pe ambalaj.

Nevoile corpului, însă, rămân aceleași. Un produs menstrual sigur ar trebui să fie creat din ingrediente naturale, blânde cu pielea. În el nu ar trebui să găsești:

Parfumuri artificiale (pot provoca iritații și dezechilibre ale microbiomului vaginal);

Coloranți sintetici;

Clor sau agenți de albire agresivi (există alternative mai delicate, precum albirea fără clor și compuși iritanți);

Materiale plastice în contact direct cu pielea (plasticul limitează circulația aerului și crește riscul de disconfort).

2. Alege ingrediente naturale precum bumbacul organic

Când vorbim despre absorbante și tampoane, ingredientele pure stau la baza siguranței. Bumbacul 100% organic este considerat una dintre cele mai potrivite opțiuni pentru zona intimă, având numeroase beneficii în comparație cu fibrele sintetice:

Este blând cu pielea, hipoalergenic și respirabil;

Este cultivat fără pesticide sau substanțe toxice;

Nu conține îngrășăminte chimice sau reziduuri industriale;

Reduce riscul de iritații, alergii sau senzații de arsură.

În prezent, există branduri moderne de produse menstruale, precum Enroush, care folosesc bumbac organic certificat pentru a oferi produse cât mai sigure.

3. Fii atentă la caracteristicile produsului. Confortul și sănătatea merg mână în mână

Un alt criteriu fundamental în alegerea unor produse menstruale sigure îl constituie caracteristicile acestora. Ele ar trebui să fie concepute pentru a pune confortul și siguranța fiecărei femei pe primul loc.

Stratul care atinge pielea trebuie să fie din bumbac organic, nu din fibre sintetice, mixuri sau poliester.

Produsul trebuie să fie respirabil pentru a menține zona intimă uscată și confortabilă.

Absorbția trebuie să fie eficientă, printr-o tehnologie care nu rigidizează produsul.

În cazul absorbantelor, adezivul trebuie să fie sigur. Un adeziv de calitate nu irită și nu lasă reziduuri.

4. Evită parfumurile. „Prospețimea” nu înseamnă miros

Parfumul în produsele menstruale are scop cosmetic, nu funcțional. Așa-zisul „avantaj” al mirosului aparent plăcut este contrabalansat de o serie de posibile efecte secundare.

Parfumul poate să perturbe flora vaginală naturală, să provoace iritații sau alergii și să mascheze posibile semne ale unor probleme de sănătate (mirosuri specifice unor infecții).

5. Verifică certificările: sunt ele valabile și relevante?

Certificările sunt cea mai simplă formă prin care un brand poate demonstra că își respectă promisiunile. Printre cele mai importante se numără:

Certificări pentru bumbac organic (atestă faptul că bumbacul este cultivat și procesat responsabil);

Testări dermatologice și hipoalergenice (dovedesc că produsele sunt sigure pentru pielea sensibilă);

Control riguros al calității (standardele internaționale validează procesele de producție).

Branduri preocupate de sănătatea și de confortul femeilor, precum Enroush, pun accent pe certificări reale, verificabile, precum certificarea GOTS și testările dermatologice.

6. Gândește-te și la mediu: produsul tău lasă o amprentă?

Produsele menstruale nu afectează doar corpul, ci și planeta. În fiecare an, miliarde de absorbante și tampoane sfârșesc în gropi de gunoi și în oceane. Multe dintre acestea au în compoziție plastic non-biodegradabil care contribuie la creșterea nivelului de poluare.

O alegere mai responsabilă o constituie produsele create cu ingrediente naturale, biodegradabile, precum bumbacul organic.

7. Ascultă-ți corpul. Reacțiile tale constituie un indicator excelent

Uneori, chiar și atunci când crezi că un produs este sigur, s-ar putea ca acesta să nu fie potrivit pentru tine. Întotdeauna este important să fii atentă la semnalele pe care ți le transmite corpul și să observi dacă apar iritații sau disconfort.

8. Alege un partener de încredere pentru sănătatea ta intimă

Piața este plină de opțiuni când ai nevoie de produse menstruale, însă variantele convenționale au adesea în compoziție ingrediente sintetice și iritante. Când începi să cauți produse organice, hipoalergenice, lista opțiunilor se restrânge.

Meriți un partener de încredere, căruia să-i poți încredința pe termen lung sănătatea intimă și confortul menstrual. Din această nevoie a fost creat brandul românesc Enroush, care se diferențiază prin transparență și grijă autentică pentru femei. Absorbantele și tampoanele Enroush conțin bumbac 100% organic certificat, fără ingrediente ascunse, testate dermatologic și create cu respect atât pentru piele, cât și pentru mediul înconjurător.

Siguranța nu este un lux, este dreptul tău

Un checklist al produselor menstruale sigure nu este doar un alt trend. Aceste standarde constituie o necesitate în rutina de îngrijire lunară a fiecărei femei. Când vorbim despre sănătatea intimă, nu ar trebui să existe compromisuri, ci alegeri conștiente care să-ți onoreze corpul. Iar brandurile care pun sănătatea femeilor pe primul loc, precum Enroush, transformă această alegere într-o realitate accesibilă.

Foto: Enroush

