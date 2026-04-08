Fie că ai un balansoar grădină în care îți place să te relaxezi sau un pavilion grădină care adăpostește masa și scaunele în zilele toride, este important să păstrezi fiecare element în stare bună. Mobilierul exterior este expus constant la soare, ploaie, praf, schimbări de temperatură și umiditate, iar toate acestea lasă urme în timp.

Întreținerea nu este complicată, dar trebuie făcută constant și cu atenție. Materialele diferite — lemn, metal, ratan, plastic — au nevoi specifice, iar rutina corectă face diferența între mobilier care rezistă ani întregi și mobilier care se degradează după un sezon.

În continuare, vei descoperi o serie de recomandări simple și eficiente pentru fiecare etapă: curățare, protecție, vopsire, lăcuire, acoperire și depozitare. Cu puțină grijă, grădina ta va arăta impecabil în fiecare an.

Curățarea mobilierului: primul pas spre un sezon reușit

Curățarea temeinică este esențială la începutul fiecărui sezon. Mobilierul de exterior acumulează praf, polen, urme de ploaie și mici impurități, iar dacă nu le cureți, suprafețele se degradează mai repede. Lemnul are nevoie de apă călduță și detergent blând, în timp ce metalul poate fi curățat cu produse anticalcar, mai ales dacă ai pete lăsate de apă dură. Plasticul și ratanul sintetic se curăță cel mai ușor, dar au nevoie de clătire bună pentru a nu rămâne urme.

Un balansoar grădină, fiind o piesă folosită intens, necesită atenție suplimentară. Șterge structura cu o lavetă umedă, curăță pernele conform instrucțiunilor și lasă totul să se usuce complet înainte de folosire. Curățarea regulată previne apariția mucegaiului și păstrează țesăturile proaspete.

Piesele amplasate sub un pavilion de grădină se murdăresc mai puțin, dar nu sunt ferite complet. Vântul poate aduce praf și frunze în interior, iar schimbările de temperatură lasă urme pe suprafețe. Curățarea periodică păstrează mobilierul sănătos și gata pentru oaspeți.

Protejarea mobilierului prin vopsire, lăcuire și tratare

Lemnul este materialul care are cea mai mare nevoie de protecție. Înainte de sezon, verifică dacă lacul este intact. Dacă observi zone mate sau porțiuni inegale, aplică un strat nou. Lăcuirea protejează lemnul de umiditate, soare și deformare. În cazul suprafețelor care au pierdut culoarea, poți folosi baiț sau vopsea specială pentru exterior, urmată de lac protector.

Metalul necesită o altă abordare. În timp, pot apărea zone cu rugină. Curăță-le cu o perie de sârmă, apoi aplică spray anti-rugină și vopsea pentru exterior. Acest proces menține piesele rezistente și estetice. Chiar și structura unui balansoar grădină are nevoie de reîmprospătare din când în când, în funcție de anotimp și intensitatea utilizării.

Ratanul natural necesită ulei special, aplicat periodic pentru a preveni uscarea și crăparea. În schimb, ratanul sintetic este mult mai ușor de întreținut, dar și el beneficiază de protecție UV pentru a preveni decolorarea. Indiferent de material, un strat protector prelungește viața fiecărei piese.

Depozitarea și păstrarea mobilierului pentru sezonul rece

Unul dintre cele mai importante aspecte este modul în care depozitezi mobilierul la finalul sezonului. Dacă ai o magazie, un garaj sau o cameră tehnică, mută piesele în interior. Acest lucru le protejează de iarnă și de umezeala excesivă. Dacă nu ai spațiu interior, folosește huse impermeabile și bine ventilate. O husă bună previne acumularea de apă și apariția mucegaiului.

Structurile mari din grădină, cum ar fi un pavilion grădină, trebuie și ele întreținute și păstrate corect. Verifică prelata, strânge bine elementele metalice și curăță cadrul înainte de iarnă. Dacă prelata este detașabilă, usuc-o perfect și depoziteaz-o într-un loc uscat.

Un ultim detaliu de păstrare este poziționarea mobilierului. Atunci când îl depozitezi, asigură-te că nu stă direct pe solul rece. Folosește paleți sau suporturi mici pentru a permite aerului să circule. Aceasta previne atât uzura, cât și mirosurile neplăcute care pot apărea în spații închise.

Întreținerea mobilierului de grădină poate părea o activitate consumatoare de timp, dar adevărul este că face diferența între un spațiu exterior obișnuit și unul în care revii cu plăcere, sezon după sezon. Fie că ai un balansoar grădină, un pavilion grădină sau o întreagă colecție de piese elegante, îngrijirea lor constantă păstrează farmecul grădinii tale.

Cu o rutină simplă, curățare, protecție și depozitare, mobilierul tău va rezista ani întregi fără să își piardă culoarea, forma sau confortul. Este o investiție în calitatea timpului tău liber și în estetica spațiului tău exterior.

Grădina devine un refugiu atunci când o tratezi cu grijă. Iar mobilierul, indiferent de material sau stil, te răsplătește cu seri liniștite, dimineți frumoase și momente care merită ținute minte.

Foto: Unsplash

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Video Mircea Lucescu a ajuns pentru ultima oară pe Arena Națională. Sicriul cu trupul neînsuflețit al legendarului antrenor, depus pe stadion
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

