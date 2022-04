Hi Wings, alegerea ideală către o carieră în domeniul aviației!

Cu toate acestea, nu oricine poate fi însoțitor de bord. Există anumite cerințe, printre care se regăsesc și studiile necesare pentru a putea profesa în acest domeniu. Iar dacă îți dorești ca visul de a fi însoțitor de bord să devină realitate, Hi Wings este soluția!

Devino însoțitor de bord cu ajutorul Hi Wings!

Visul tău prinde aripi și devine realitate apelând cu încredere la Hi Wings. Este foarte probabil să te întrebi ce este Hi Wings și cum te poate ajuta să obții jobul la care visai încă din copilărie. Ei bine, Hi Wings reprezintă un pas important în drumul tău către o carieră printre nori. Hi Wings este un centru de pregătire care garantează tot procesul necesar pentru obținerea atestatului internațional de Membru al Echipajului de Cabină.

Nu este ușor să devii însoțitor de bord. Cel puțin nu atât timp cât pornești singură la acest drum și nu soliciți ajutor de specialitate. Cu Hi Wings acest drum devine mult mai ușor de parcurs!

De ce să alegi Hi Wings?

Hi Wings nu este singurul centru de pregătire pentru însoțitori de bord. Cu toate acestea, există câteva motive bine întemeiate pentru a alege să colaborezi cu Hi Wings și nu cu o altă companie. Iată câteva argumente pentru a alege să participi și tu la cursurile organizate această companie:

Echipa Hi Wings se ocupă de tot în locul tău. Nu ai drumuri de făcut, stres sau momente dificile. Vei fi îndrumat pas cu pas pe drumul tău către cariera mult visată; Dacă nu ești din București ți se asigură cazare pe perioada cursurilor; Poți plăti cursurile și în rate, pentru a nu necesita un foarte mare efort financiar; La absolvirea cursului, și dupa promovarea examenului AACR vei primi licență EASA ce este recunoscută și apreciată la nivel internațional; Cursurile se desfășoară pe o perioadă de 3 săptămâni, în centrul nostru de pregătire conform ultimelor standarde; Transportul de la cazare la centrul de pregătire și retur este asigurat; Poți experimenta pe viu experiența unui job în domeniul aviației folosind simulatorul din dotarea centrului de pregătire; Atât vizita medicală cât și înscrierea la examen îți sunt asigurate de către Hi Wings; Hi Wings colaborează cu numeroase companii din domeniul aviației iar astfel îți poate fi facilitată obținerea unui job de însoțitor de bord; Pentru a-ți spori șansele de a obține jobul pentru care aplici, vei fi pregătită pentru interviu și cu siguranță te vei descurca de minune!

Sunt 10 motive solide pentru care ar trebui să colaborezi și tu cu Hi Wings dacă îți dorești să devii însoțitor de bord. Dar nu sunt singurele beneficii de care te vei bucura în urma acestei alegeri. Ce îți mai rămâne ție să faci? Trebuie doar să înveți, iar de restul se ocupă Hi Wings. Descoperă restul avantajelor participând la următoarea sesiune de cursuri ce începe foarte curând!

De ce să alegi un job de însoțitor de bord?

Și totuși, poate că jobul de stewardesă nu face neapărat parte din visul tău, te interesează o astfel de oportunitate, numai că nu ești convinsă că este alegerea pe care ar trebui să o faci. În acest sens, ar trebui să ai în vedere numeroasele avantaje pe care o astfel de carieră ți le oferă.

Unul dintre cele mai comune motive pentru care multe persoane aleg să lucreze ca însoțitor de bord este faptul că vei primi bani ca să vezi lumea. De asemenea, câștigurile pe care un astfel de job ți le oferă sunt într-adevăr remarcabile. În plus, vei putea avea acces la prețuri mult mai accesibile pentru biletele de avion și discounturi în toate duty-free-urile!

Vei cunoaște o mulțime de oameni noi și fără dar sau poate cu mulți dintre ei vei lega strânse relații de prietenie. Jobul de însoțitor te ajută să te dezvolți. Ai posibilitatea de a acumula abilități sociale și de comunicare, iar dată fiind lipsa rutinei, este puțin probabil să te plictisești vreodată de acest job. Vei avea un stil de viață dinamic iar dacă iubești călătoriile, cu siguranță vei fi foarte mulțumită de alegerea făcută.

Te-am convins că este o oportunitate de care trebuie să profiți și îți dorești o carieră în aviație? Participă la cursurile Hi Wings de formare însoțitori de bord și vei fi foarte aproape de îndeplinirea visului tău!

