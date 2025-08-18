În cinci zile, Red Bull Dance Your Style transformă Bucureștiul în capitala dansului

Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională care reunește toate stilurile  de street-dance. De la hip-hop-ul urban și energic la mișcările expresive, teatrale din waacking, la ritmul vibrant al dancehall-ului, accentele vizuale din popping, contorsionismul spectaculos din bonebreaking, fluiditatea dansului contemporan, libertatea creativă a experimentalului, flowul rapid din house dance și energia intensă a electro-ului, scopul competiției e de a promova diversitatea artistică și muzicală. O adevărată provocare pentru dansatori, care vor trebui să iasă din zona de confort și să se adapteze la genuri muzicale variate. Concurenții nu au nicio idee despre stilul muzical pe care vor dansa: un dansator de hip-hop ar putea ajunge să se miște pe funky house, în timp ce un waacker ar putea fi nevoit să se adapteze la un clasic rap. Singura certitudine este că fiecare piesă difuzată va fi un hit cunoscut. Improviația și creativitatea vor fi, așadar, cuvintele-cheie. Și nu experții sunt cei care decid câștigătorii, ci chiar publicul! Spectatorii din Piața George Enescu decid învingătorul ridicând cartonașe roșii sau albastre, iar miza e uriașă – un loc în finala mondială de la Los Angeles, care va avea loc pe 11 octombrie. 

Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
Recomandări
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
În cinci zile, Red Bull Dance Your Style transformă Bucureștiul în capitala dansului

DJ Cypher: “Cred că va fi una dintre cele mai interesante ediţii de până acum. Avem 16 dansatori de top, care acoperă o gamă largă de stiluri, unele prezente pentru prima dată la finala naţională. Doar când mă uit pe listă îmi vine să ridic sprâncenele. Sunt foarte curios ce va face fiecare, cum vor aborda muzica şi battle-urile şi mă entuziasmează posibilităţile. Oricum, dacă anul trecut peste 3000 de oameni s-au distrat și și-au ales favoritul în ploaie, anul ăsta clar e de venit, totul va fi la un alt nivel. Red Bull Dance Your Style e ceva total aparte, diferită în natura ei de restul competiţiilor şi cu un rol important pe scena internaţională. E un adaos binevenit la circuitul tradiţional de competiții, care aduce dansul în faţă, ridică nivelul de spectacol şi toată lumea are de câştigat. Ai hit-uri de orice fel, și asta te face să devii mai creativ în felul în care abordezi runda. Dacă tu, în timpul tău liber, nu asculţi Beyonce sau îţi cade Elvis Crespo (artist Merengue) şi tu dansezi Hip-Hop, va trebui să îţi adaptezi stilul corespunzător. Asta înseamnă că te axezi mult pe muzicalitate, feeling-ul piesei şi spectacol. E tare să vezi cât de mult poţi provoca un dansator să-şi iasă din zona de confort, totodată menţinând o rundă la un nivel înalt. Al doilea aspect diferit e că te votează publicul, pe care poţi să îl câştigi sau să îl pierzi. Chiar dacă nu e un juriu specializat, mi se pare că nu poţi să îl minţi, fiindcă publicul simte tot ce se întâmplă pe scenă. Mișcările exagerate sau strategiile de gen <

Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
Recomandări
Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar
În cinci zile, Red Bull Dance Your Style transformă Bucureștiul în capitala dansului

Campionii edițiilor trecute și noile talente intră în battle. Nu toți eroii poartă pelerină. Unii și-au șlefuit talentul ani la rând pe betonul dintre blocuri și-n parcări, repetând până la obsesie mișcări de street-dance care cer la fel de multă creativitate artistică câtă forță fizică. În finala de pe 23 august intră în arenă campionii edițiilor Red Bull Dance Your Style locale de până acum, Sătănel – Hip Hop (2021 & 2024), Impulse – Hip Hip (2022) și Adam – Hip Hop (2023). Ceilalți 13 dansatori care completează lineup-ul au fost selectați în urma unei runde de calificări din luna iulie: Beatrice – Waacking, a primit un wildcard care a trimis-o direct în finală, Aura – Hip Hop, Elya – Dancehall, Funky T – Popping, Geanovu Florian – Bonebreaking, Irene – Waacking, Iulia – Dans Contemporan, Iustina – Experimental, JJ – House-Dance, Kama – Hip Hop, Mambo – Hip Hop, Oxi – Electro și Waana – Waacking.

Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace
Recomandări
Trump îi cere lui Zelenski să renunțe la Crimeea și să nu adere niciodată la NATO, dacă vrea pace
În cinci zile, Red Bull Dance Your Style transformă Bucureștiul în capitala dansului

Virgin Radio, ELLE și VIVA sunt partenerii media ai evenimentului.

Sursa foto: Red Bull

Vezi Rezultate BAC 2025, sesiunea de toamnă, note publicate de edu.ro!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Unica.ro
Ultima apariție a Elenei Udrea în public a stârnit valuri! Alături de fiica ei, ambele îmbrăcate în roz, a atras toate privirile. Nici Adrian Alexandrov nu a trecut neobservat, însă au fost la un pas de tragedie
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
Elle.ro
Ada Condeescu, despre vacanța alături de familia ei. Ce a impresionat-o pe actriță: „Surprizele pe care mi le-am permis...”
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Libertateapentrufemei.ro
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Știri România 15:27
O lună de proteste ale sindicatelor din învățământ la sediul Ministerului Educației. Au cerut din nou demisia lui Daniel David
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Știri România 15:04
Cioban român filmat în munții Italiei, între oi și câini, și lăudat pentru că și-a găsit fericirea în lucruri pe care lumea modernă le-a uitat I VIDEO   
Parteneri
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Adevarul.ro
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
Fanatik.ro
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?”
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Stiri Mondene 15:29
Actorii Bogdan Albulescu și Andreea Vasile, vacanță împreună: „Timp cu familia, liniște și bucurie”. Ce au făcut în Grecia
Destinația de vacanță aleasă de Ana Bodea. Ce a făcut în pauza de filmări de la „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”
Stiri Mondene 15:00
Destinația de vacanță aleasă de Ana Bodea. Ce a făcut în pauza de filmări de la „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”
Parteneri
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Elle.ro
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Viva.ro
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Parteneri
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
TVMania.ro
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
ObservatorNews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Libertateapentrufemei.ro
Fostul iubit al Innei, persoană influentă, naș la nunta Alinei Erimia! Dar stai să o vezi pe nașa! Ploaie de vedete la nunta de la Palat. Antonia, Sore, Amalia Năstase “au rupt” ringul pe muzica lui Puya
Parteneri
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.ro
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Mediafax.ro
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
StirileKanalD.ro
Ilie Bolojan, apel public pentru adoptarea pachetului 2 de măsuri: ”Nu există altă soluție”. Ce le-a transmis colegilor de coaliție: ”La veștile proaste rămân foarte puțini”
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant
KanalD.ro
Un tânăr din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost călcat cu mașina de prietenul său. Cum s-a produs accidentul șocant

Politic

Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă: „O veste bună”
Politică 13:30
Nicuşor Dan, după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB – cu perspectiva negativă: „O veste bună”
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Politică 10:54
PNL a dat în judecată AEP pentru că nu are de unde să returneze cele 14 milioane de lei, bani cheltuiți din subvenție în campania prezidențială din 2024
Parteneri
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Spotmedia.ro
O tânără din România a murit după ce a căzut într-o prăpastie din Alpii italieni: Tragedia a fost provocată de o eroare fatală
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară!”
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează