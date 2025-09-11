“Domeniul imobiliar din România a devenit foarte competitiv și aceasta nouă realitate provoacă dezvoltatorii să exploreze forme și concepte noi pe piață, inclusiv implementarea unor dezvoltări orientate mai mult spre comunitate. Valoarea proiectului este confirmată astfel și de recunoașterea oferită de Red Dot Award,” a declarat Pavel Kodzik.

Despre conceptul Float Spots

Float Spot reprezintă o serie de platforme suspendate la primul etaj, care leagă clădirile rezidențiale și găzduiesc diverse funcțiuni publice. Conceptul este inspirat de principiul arhitectului Le Corbusier de a ridica spațiile de locuit și comune deasupra nivelului solului, dedicând în același timp parterul infrastructurii, zonelor comerciale și parcării. În cadrul Lakeside11, această abordare a fost reinterpretată prin principii centrate pe oameni și adaptată nevoilor contemporane — integrând spații sociale care încurajează interacțiunea comunitară într-un mediu urban modern.

Lakeside11 - primul proiect imobiliar din România premiat cu Red Dot Award
Foto: Lakeside11
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului
Recomandări
Parlamentul Republicii Moldova, luat cu asalt de prorușii vopsiți în proeuropeni. Cine sunt „cozile de topor” ale Kremlinului

Platformele suspendate oferă zone de recreere verzi și accesibile pentru locuitori, inclusiv:

  • Zonă de relaxare – spații amenajate cu locuri de relaxare și grădină.
  • Amfiteatru – un loc în aer liber pentru spectacole și evenimente comunitare.
  • Loc de joacă pentru copii.
  • Zonă gastro sau Zonă de jocuri de societate – spații pentru cafea în aer liber și activități de agrement.

Prin separarea acestor zone de traficul rutier la nivelul solului, designul îmbunătățește atât siguranța. cât și confortul locatarilor.

Dezvoltare și colaborare

Conceptul Float Spot este rezultatul unui efort de colaborare al unor specialiști multinaționali în arhitectură, mobilitate și planificare comunitară. Am combinat practicile internaționale în designul sustenabil cu cerințele specifice contextului românesc,” a declarat Sergey Artemenko, manager de proiect al Lakeside11.

Lakeside11 - primul proiect imobiliar din România premiat cu Red Dot Award
Sergey Artemenko, manager de proiect al Lakeside11, PMI-PMP. Foto: Lakeside11

Echipa de proiect include:

  • Tiberiu Florescu (TOO Architects SRL), Arhitect Proiect
  • Gabriel Iliescu (ALLSYS Design & Arhitectura SRL), Arhitect Proiect
  • Mihai Culescu (RPR Birou de Studii Contemporane SRL), Amenajări peisagistice
  • Bogdan Paunescu (DADA PROIECT SRL), Inginer Structural
  • Anna Iskierdo (AIMM), consultant urban, arhitectură și peisaj
  • Yurii Hladkyi (Agenția de marketing al mărcii GRAPE), Strateg în dezvoltarea comunității și experienței utilizatorului

Stadiul proiectului

Prima fază a proiectului Lakeside11, care include trei clădiri rezidențiale cu 105 apartamente, este în prezent în construcție, cu finalizare estimată până la sfârșitul anului 2026. Lucrările structurale sunt în stadiile finale, structura din beton armat și pereții exteriori fiind aproape de finalizare. Lucrările sunt realizate de Consstar Construct SRL.

Lakeside11 - primul proiect imobiliar din România premiat cu Red Dot Award
Foto: Lakeside11

Investiția totală în proiectul Lakeside11, situat pe malul lacului Străulești din București, se ridică la 60 de milioane de euro.

Despre Lakeside11

Lakeside11 este un complex rezidențial business-class, cu densitate redusă, în nordul Bucureștiului, situat pe malul lacului Străulești. Dezvoltarea integrează arhitectura rezidențială cu zone publice amenajate, urmărind să combine mediul natural cu infrastructura urbană.

Prima fază a proiectului constă în 21 de garsoniere duble, 51 de apartamente cu două camere, 15 apartamente cu trei camere, 12 apartamente cu trei camere cu terase mari cu vedere la lac și un dormitor matrimonial, trei apartamente cu patru camere și trei apartamente tip penthouse, exclusiviste. Toate apartamentele dispun de suprafețe generoase, cele mai multe fiind cu până la 20% mai mari decât ofertele existente pe piață.

Foto: Lakeside11

