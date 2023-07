Există din ce în ce mai multe femei care se confruntă cu provocarea de a avea un copil după ce intră precoce la menopauză, înainte de vârsta de 40 de ani, și descoperă că nu mai pot concepe. Printre ele se numără și Ionela A., care ne-a povestit despre decizia de a opta pentru fertilizarea in vitro (FIV) cu ovocite donate și despre cum a reușit acum aproape un an să-și îndeplinească visul de a deveni mamă. Ionela a beneficiat de expertiza dr. Dragoș Albu, medic primar obstetrică-ginecologie și coordonator al Centrului de Medicină Materno-Fetală și Reproducere Asistată MedLife, care a ajutat-o să rămână însărcinată prin procedura FIV cu donare de ovocite.

Lupta cu infertilitatea

Acum mai bine de 10 ani, Ionela a fost internată într-un spital din București pentru o serie de investigații amănunțite. Atunci a aflat că probabilitatea de a rămâne însărcinată este extrem de scăzută.

Eu, însă, nu mi-am pierdut speranța și am crezut în visul meu de a deveni mamă. Am fost și la un cabinet privat, unde mi s-a spus că am șanse să obțin o sarcină doar cu ovocite donate. În acel moment, procedura nu se făcea la noi în țară și am renunțat. Cu toate astea, în sinea mea, am știut că atunci când vom fi pregătiți vom face acest pas. Și așa au trecut câțiva ani până am decis împreună cu soțul că este momentul să încercăm. Ionela povestește:

„Insuficiența ovariană prematură (POI) apare când ovarele unei femei încetează să funcționeze înainte de 40 de ani”, explică dr. Dragoș Albu. În această situație, ciclurile menstruale devin neregulate și se opresc. Aproximativ 1% dintre femei sunt afectate.

Recomandări Ceea ce s-a întâmplat în azilele groazei din Voluntari e doar un episod al poveștii. Restul se petrece peste tot, printre noi

În urmă cu 3 ani, Ionela a intrat la menopauză și a aflat că nu mai poate avea copii din ovocitele proprii. Așa a ajuns în Centrul de Medicină Materno-Fetală și Reproducere Asistată MedLife. „În iunie 2021, într-o zi pe care nu o vom uita niciodată, am ajuns la domnul dr. Dragoș Albu. Recomandarea o primisem de la o foarte bună prietenă, pe care o ajutase să obțină o sarcină prin FIV, după vreo trei încercări eșuate atât în țară, cât și în străinătate”, își aduce aminte Ionela.

Opțiuni de tratament pentru infertilitate

De cum au pășit în cabinet, Ionela și partenerul ei au simțit că au făcut alegerea corectă. Au avut încredere deplină în experiența medicului MedLife atunci când au luat decizia de a urma procedura de fertilizare in vitro cu ovocite donate. „Domnul Dr. Albu ne-a ascultat calm povestea și ne-a îndrumat cu căldură și profesionalism. A urmat apoi o a doua vizită cu rezultatele analizelor recomandate de dumnealui și atunci ne-a explicat ce opțiuni avem și ce șanse de reușită am avea atât pentru stimulare ovariană, cât și pentru FIV cu ovocite donate. Am optat pentru varianta FIV cu ovocite donate pentru că șansele de reușită erau clar mult mai mari”, punctează pacienta doctorului Albu.

Recomandări EXCLUSIV. I-am vizitat pe 28 de femei și bărbați închiși în azilele groazei: „Ce se întâmpla dacă nu voiați să măturați?”. A început să plângă

Medicii MedLife: ce presupune FIV cu ovocite donate

În cazul femeilor cu insuficiență ovariană prematură, care doresc să rămână însărcinate, utilizarea ovulelor donate poate fi singura variantă pentru a obține sarcina. Acestea se pot obține din bănci de ovocite. „Un ovul de la o femeie fertilă este donat unei femei infertile pentru a fi utilizat într-o procedură de reproducere asistată, cum ar fi FIV. Ovulul este fecundat cu materialul seminal al partenerului primitoarei, se obține un embrion care este cultivat în laborator până în ziua 5 (stadiul de blastocist), apoi este transferat în uterul primitoarei”, explică dr. Dragoș Albu.

Donatoarele de ovocite au vârste cuprinse între 21 și 34 de ani. Prin stabilirea unei vârste minime pentru donatoare, se asigură că aceasta este suficient de matură pentru a înțelege și a oferi consimțământul în cunoștință de cauză. Motivul pentru limita superioară este că femeile mai tinere răspund de obicei favorabil la stimularea ovariană, produc mai multe ovule și embrioni de înaltă calitate, cu șanse mai mari de implantare. Totodată, au rate de sarcină mai mari decât femeile în vârstă.

Donatoarele completează un chestionar medical extins despre istoricul lor medical personal și familial. Toate donatoarele de ovocite sunt testate pentru infecții și boli care pot fi transmise fie la primitori, fie la descendenți. Testele minime de laborator ale tuturor donatorilor includ testarea pentru sifilis, hepatită B și C, virusul imunodeficienței umane (HIV-1 și HIV-2), gonoree și chlamydia, precum și screeningul pentru cele mai frecvente boli genetice. În condițiile unei testări pozitive, donatoarea nu este eligibilă. Un medic analizează acest istoric cu donatoarea și efectuează un examen fizic cuprinzător.

Recomandări VIDEO INTERVIU Efectul latte: cum poți de la o cafea, să ajungi la economii de 150.000 de euro. Sfaturi de economisire inteligentă de la Cristian Pascu, vicepreședinte AAF (P)

Totodată, cu ajutorul unui psiholog, se evaluează motivația donatoarei de a-și dona ovocitele și se oferă o perspectivă asupra personalității, hobby-urilor, mediului educațional și obiectivelor de viață ale donatoarei.

Utilizarea ovocitelor donate ca opțiune terapeutică

Această procedură este adesea folosită în cazul acelor femei ale căror ovare fie funcționează deficitar, fie au fost îndepărtate chirurgical. Afectarea funcției ovariene se poate datora menopauzei premature, rezervei ovariene sever diminuate, afecțiunilor medicale sau expunerii la toxice precum chimioterapia sau radioterapia. Donarea de ovocite este potrivită și pentru femeile care s-au născut fără ovare.

Alte indicații pentru donarea de ovocite au apărut în ultimii ani. Dr. Albu precizează: „Se poate utiliza inclusiv pentru a evita transmiterea bolilor genetice de la mama la copil. Donarea de ovocite este, de asemenea, recomandată pentru tinerele care au ovulație normală, dar ovocite de calitate slabă. De exemplu, pacientele care au avut mai multe cicluri FIV eșuate, cele cu vârstă reproductivă înaintată (peste 38 de ani) sau cele cu răspuns slab la stimularea ovariană”.

La ce ar trebui să se aștepte o pacientă în timpul procesului FIV cu ovocite donate

Evaluarea cuplului primitor de ovocite este similară cu cea a cuplurilor supuse FIV de rutină. Medicul trebuie să obțină un istoric medical complet de la primitoare și partenerul ei (dacă există unul). Evaluarea primitoarei include istoricul ginecologic și un examen fizic complet. Evaluarea partenerului de sex masculin (dacă există) include o analiză a materialului seminal, grupa sanguină și Rh-ul și, eventual, screening-ul genetic. Toți primitorii (femei și bărbați) sunt testați pentru sifilis, hepatită B și C, HIV-1 și HIV-2.

Dr. Dragoș Albu, coordonatorul Centrului de Medicină Materno-Fetală și Reproducere Asistată MedLife: „Se realizează un dosar medical care trebuie aprobat de Comisia de Donare din spital și de Agenția Națională de Transplant, apoi se face solicitarea de ovocite către banca de ovocite. În medie, procesul durează cam două luni până când ovocitele din banca de ovocite ajung în clinica noastră.”

Pentru Ionela a urmat implementarea schemei de tratament, cu respectarea întocmai a recomandărilor primite din partea medicului. „Nu pot spune că a fost ușor, dar gândul că putem avea un bebeluș mă întărea enorm și simțeam că merită fiecare înțepătură. Ajunși în ziua transferului, am aflat că au rămas doi embrioni de o calitate nu foarte bună. La recomandarea domnului doctor, i-am transferat pe amândoi. Astfel, șansele de reușită erau mai mari”, povestește proaspăta mămică.

Rata sarcinilor clinice cu ovocite donate este de 57%

Ratele de sarcină cu ovocite donate sunt în general mari, peste 50%. Conform dr. Dragoș Albu, acestea pot fi crescute „prin îmbunătățirea parametrilor spermogramei, prin crearea condițiilor optime de implantare a embrionului rezultat în urma procedurii de fertilizare in vitro și printr-o procedură de laborator cât mai performantă”.

Ionela își amintește momentul în care a primit rezultatul beta-hCG, care confirma sarcina: „Evident, știam că este un rezultat pozitiv, dar nu ne venea să credem. Practic ne era frică să ne bucurăm. După două săptămâni am mers la ecograf, la domnul doctor, și i-am auzit inimioara pentru prima dată. A fost magic. Încă nu-mi venea să cred că am parte de această minune, să simt cum în interiorul meu e o viață nouă.”

Dr. Dragoș Albu spune că, în general, sarcina cu ovocite donate decurge normal, fără riscuri suplimentare comparativ cu sarcina concepută spontan, însă trebuie ținut cont în urmărirea sarcinii de vârsta pacientei primitoare.

Am venit regulat la controale, la domnul doctor, până la 3 luni, apoi la doamna dr. Alina Oprea, cu care am și născut. Eu în continuare am fost atentă, mă gândeam că tot ce fac îl implică și pe bebe. Spre final, am hotărât împreună cu doamna doctor să facem cezariană. Ne-am speriat puțin, deoarece bebelușul nu a mai luat în greutate în ultimele două săptămâni, dar în final totul a fost bine”, spune tânăra mamă.

Ajunsă în ziua operației, Ionela a fost cuprinsă de un cumul de emoții, fiind nerăbdătoare să-și cunoască bebelușul. „A venit și momentul mult așteptat, să-mi cunosc minunea. Nu pot descrie ce am simțit când am auzit acel plâns mult așteptat și contactul piele pe piele. Este ceva cu adevărat unic. Sentimentele sunt mult prea puternice să le pot exprima în cuvinte. Rămân în mintea și sufletul meu pe viață. De câte ori mă gândesc la momentul nașterii, retrăiesc acele clipe și simt nevoia să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să cunosc acest sentiment de mamă.”

Oamenii din spatele performanței medicale

Recunoștința proaspeților părinți se îndreaptă către echipa medicală MedLife care i-a ajutat să aducă pe lume propriul lor miracol. „Dumnezeu ne-a dat o minune care, fără domnul doctor Albu, nu era posibilă. De altfel, întreaga echipă medicală din cadrul maternității MedLife a fost extraordinară. Suntem cu adevărat recunoscători pentru performanța acestei echipe medicale.”

Pentru echipa medicului Dragoș Albu, aceste reușite medicale, în cazuri considerate de multe ori fără speranță, sunt motorul care le susține eforturile profesionale. „Faptul că performanțele medicinii reproductive se îmbunătățesc permanent și că reușim din ce în ce mai des să găsim soluții în situații care cu ceva timp în urmă nu aveau nicio șansă ne conferă încrederea și motivația necesare de a continua eforturile de îmbunătățire a activității noastre.”

Playtech.ro Gestul enervant pe care Kate Middleton îl face mereu. Aşa şi-a exasperat familia

Viva.ro Mulți îi plângeau de milă, dar a spus adevărul! Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu. Suma e mai mare decât a multor români

PUBLICITATE Cel mai bun medic pediatru!. De ce spune asta o mămică despre dr. Mihalache

FANATIK.RO Cea mai liniștită plajă din România. Aici pot fi observați “licuricii de mare”

Știrileprotv.ro Pentru prima oară în istoria sa, UE va admite că a discriminat prin neprimirea României în Schengen. Vor fi despăgubiri

Observatornews.ro "Este cea mai frumoasă parte din România din ce am văzut până acum". O turistă din Germania impresionată de frumuseţile unei regiuni din ţara noastră

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Ce face și cum arată acum Andrei Zaharescu, la 10 ani de la divorțul de Andreea Berecleanu