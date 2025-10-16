O primire mai caldă, înainte de iarnă, cu reduceri de 40% la Elis Pavaje

De aceea, dacă te gândeai să amâni lucrările pentru primăvară, mai bine profită de farmecul toamnei. Temperaturile blânde, solul umed și ritmul mai domol al sezonului fac din lunile de toamnă perioada ideală pentru amenajări exterioare. E momentul în care pavajul se așază mai bine, iar plantele prind rădăcini puternice pentru un început sănătos în primăvară.

Între 15 octombrie și 30 noiembrie, profită de oferta Elis Pavaje

Pentru o curte care te aduce mereu acasă, Elis Pavaje oferă o reducere de 40% la o selecție de produse dedicate amenajărilor exterioare: dale Solero Natura, Solero D7, Cortina D4, borduri B16 și borduri de acces.

Noua gamă Solero aduce în prim-plan echilibrul perfect între design sofisticat și confortul natural al spațiilor exterioare.

Suprafața texturată a pavajului Solero Natura amintește de ardezia despicată și creează o experiență tactilă unică, mai ales pentru cei care iubesc senzația mersului desculț vara. Efectul autentic este completat vizual de un joc rafinat de tonuri subtile de culoare, care conferă pavajului un caracter aparte.

Dalele Solero D7 surprind prin culorile vibrante și suprafața structurată, oferind multiple posibilități de amenajare – de la rafinamentul mediteranean până la simplitatea atemporală. Formatul de mari dimensiuni și cele patru nuanțe noi permit compoziții vizuale spectaculoase, care dau personalitate oricărui spațiu exterior.

Cortina D4 este model contemporan, cu dimensiuni generoase și mix rafinat de culori, ideal pentru spații largi fără trafic auto. Nuantele dolomit și café aduc căldură naturală, iar granit și tempo oferă un contrast modern și elegant. Ușor de întreținut, Cortina D4 transformă orice spațiu într-un ambient aerisit și atemporal.

Bordurile B16 delimitează și definesc spațiile amenajate, oferind un finisaj elegant și coerent întregului proiect. Ele pun în valoare aleile, străzile, parcările sau zonele din jurul casei, adăugând un contur estetic și bine definit grădinilor și curților.

Cu un design simplu, usor de integrat in ambientul exterior si o gama variata de culori, bordurile de acces se potrivesc oricarui model de pavaj ales. Datorita formei sale, bordura de acces permite trecerea facila de pe trotuare in soseaua carosabila, asigurand in acelasi timp continuitate estetica.

Impregnantul Vivid Color, prezent la produsele aflate la reducere, oferă o protecție suplimentară împotriva murdăriei și a factorilor externi, păstrând culorile vii și suprafața curată în timp. Astfel, te bucuri de o curte elegantă și ușor de întreținut, pentru mulți ani.

Elis Pavaje: tradiție, inspirație și inovație

Compania Elis Pavaje este liderul pieței românești de prefabricate din beton, cu o experiență de peste 30 de ani în producție și amenajări exterioare. Cu cinci fabrici la nivel național și o rețea extinsă de parteneri, brandul oferă soluții complete pentru proiecte rezidențiale, comerciale și publice, de la pavaje și dale decorative, la borduri, rigole și elemente pentru infrastructură.

Elis Pavaje a lansat recent gama Premium Plus, iar dacă îți dorești o curte care să impresioneze prin rafinament, aceasta este soluția pe care o cauți. Pavelele din această colecție exclusivistă se remarcă prin finisaje superioare, obținute prin procese mecanice suplimentare aplicate produselor prefabricate din beton. Rezultatul este o suprafață elegantă, cu texturi fine și un aspect deosebit. Gama Premium Plus se bucură de tehnologia Vivid Color Plus, sistem de impregnare superior, aplicat în ultima etapă de producție. Această metodă asigură o acoperire uniformă a suprafeței, eliminând necesitatea unei protecții suplimentare după montaj. Pavajele tratate cu Vivid Color Plus sunt mai rezistente la murdărie, mai ușor de curățat și își păstrează intensitatea culorilor pentru o perioadă îndelungată.

