Parcă vrei și tu să încerci, însă ai auzit tot felul de afirmații legate de această intervenție. Nu toate sunt adevărate, și de aceea am încercat, în rândurile de mai jos, să demontăm unele dintre cele mai întâlnite mituri. Hai alături de noi să vedem câte dintre ele cunoșteai și mai ales, dacă sunt sau nu adevărate.

Buzele o să arate artificial, ca și cum ar fi fost umflate cu forța

Suntem conștienți că există multe persoane care au apelat la mărirea buzelor cu acid hialuronic și care, în urma procedurii, au un aspect departe de natural. Nu este cazul să fie așa și în cazul tău, pentru că totul ține atât de preferințele tale, cât și experiența celui la care ai apelat ca să îți mărești buzele.

Dacă te-ai lăsat pe mâna cuiva lipsit de experiență, este posibil ca și tu să te numeri printre cele cu ”botic de rață”, deși nu acesta era scopul tău. Ca să afli mai multe despre procedură, dar și să te bucuri de experiența unui adevărat profesionist.

Sugestia noastră este să intri pe https://inapetrescu.ro/. Citește cu atenție toate informațiile și apoi, dacă totul este în regulă, sună ca să faci o programare.

Acidul hialuronic nu mai poate să fie eliminat din buze

În pofida numelui său pretențios, acidul hialuronic nu este deloc un ingredient chimic, ci o substanță care se află deja în interiorul organismului nostru. Altfel spus, nu introduce nimic toxic în organism, iar acidul hialuronic este metabolizat de organism în decursul timpului.

Din acest motiv, efectul de mărire al buzelor nu este unul permanent, ci de maxim 6 – 12 luni. Dacă ți-a plăcut cum arătai după ce s-a încheiat procedura, nu rămâne decât să o repeți după ce efectul acesteia a trecut.

Mărirea buzelor cu acid hialuronic doare foarte tare

În primul rând, un adevărat profesionist nu va recurge la această procedură fără ca persoana respectivă să nu fi trecut printr-o anesteziere locală. Evident, vei simți un mic disconfort, dar asta nu înseamnă că nu vei rezista din cauza durerii.

Vorbim mai mult despre o presiune ușoară sau senzația unor înțepături fine, și nu propriu-zis de o durere puternică. Instrumentele și tehnicile folosite reduc din disconfort, dar și timpul de recuperare după procedură.

Ți-ai mărit buzele, nu mai mănânci sau bei nimic în acea zi

Să zicem că este un mit… parțial adevărat. De fapt, poți să mănânci și să bei chiar la timp scurt după încheierea procedurii, doar că este indicat să nu consumi nimic fierbinte sau prea crocant în prima zi.

Nici măcar să bei cu paiul nu este mai indicat, pentru că se exercită o presiune asupra buzelor, și astfel poți să te confrunți cu un disconfort.

Nu contează clinica sau salonul, rezultatele sunt aceleași

Este de la sine înțeles că este un mare neadevăr. Cum ar putea să fie adevărat din moment ce experiența personalului, tehnicile, ba chiar și instrumentarul sunt diferite. De aceea, dacă vrei să te bucuri de cele mai bune rezultate.

Informează-te cu atenție înainte să îți faci procedura și alege doar locația care răspunde cel mai bine cerințelor tale. Care, apropo, nu trebuie să fie deloc modeste. Vorbim despre o procedură estetică, așa că vrei ca rezultatul să fie unul care să stârnească admirație, nu zâmbete ironice.

Buzele inectate sunt dure și tari

Total greșit, sau neadevărat, cum vrei să îi spui. Chiar dacă ai ales să injectezi acid hialuronic, asta nu înseamnă că buzele tale vor fi tari ca piatra. Dimpotrivă, chiar și după injectare buzele sunt moi, se simt catifelate la atingere, și nu rigide.

Evident, condiția principală este să faci injectarea într-o locație profesionistă, unde sunt respectate toate standardele și cerințele în domeniu.

Toate clinicile sau saloanele apelează la același tip de acid hialuronic

Nici de această dată nu avem de a face cu o afirmație adevărată. Calitatea acidului hialuronic utilizat la această procedură este diferită la fiecare clinică sau salon de înfrumusețare. Un preț scăzut pentru procedură poate să fie un semnal de alarmă pentru tine.

Cum că acolo se folosesc produse de o calitate îndoielnică. Cel mai bine este să găsești locația unde te bucuri de cel mai bun raport preț – calitate, pentru ca rezultatul final să fie cel dorit de tine.

Buzele sunt deformate în urma injectării

De fapt, și acum putem să spunem că vorbim despre o afirmație… parțial adevărată. Nu toți cei care susțin că pot să efectueze această procedură au experiența necesară să o și facă, poate că nu au instrumentarul potrivit pentru asta.

Ori poate că produsele folosite nu sunt tocmai de o calitate superioară. În toate aceste cazuri, cu părere de rău, poți să te confrunți și cu neplăceri de genul celor afirmate mai sus. Așadar, cu riscul să fim acuzați că ne repetăm, îți mai amintim cât de important este să apelezi la adevărați profesioniști. Dacă vrei ca rezultatul să fie unul pozitiv.

Dacă natura nu a fost generoasă cu buzele tale, poți să remediezi acest neajuns prin injectarea cu acid hialuronic. Lasă aceasta în seama profesioniștilor, ascultă și sugestiile lor legate de mărimea buzelor și, la final, rezultatul obținut sigur o să fie pe placul tău. Un zâmbet senzual și plin de feminitate!

Sursa foto: Freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE