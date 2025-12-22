Parcă vrei și tu să încerci, însă ai auzit tot felul de afirmații legate de această intervenție. Nu toate sunt adevărate, și de aceea am încercat, în rândurile de mai jos, să demontăm unele dintre cele mai întâlnite mituri. Hai alături de noi să vedem câte dintre ele cunoșteai și mai ales, dacă sunt sau nu adevărate.

Buzele o să arate artificial, ca și cum ar fi fost umflate cu forța

Suntem conștienți că există multe persoane care au apelat la mărirea buzelor cu acid hialuronic și care, în urma procedurii, au un aspect departe de natural. Nu este cazul să fie așa și în cazul tău, pentru că totul ține atât de preferințele tale, cât și experiența celui la care ai apelat ca să îți mărești buzele.

Dacă te-ai lăsat pe mâna cuiva lipsit de experiență, este posibil ca și tu să te numeri printre cele cu ”botic de rață”, deși nu acesta era scopul tău. Ca să afli mai multe despre procedură, dar și să te bucuri de experiența unui adevărat profesionist.

Sugestia noastră este să intri pe https://inapetrescu.ro/. Citește cu atenție toate informațiile și apoi, dacă totul este în regulă, sună ca să faci o programare.

Acidul hialuronic nu mai poate să fie eliminat din buze

În pofida numelui său pretențios, acidul hialuronic nu este deloc un ingredient chimic, ci o substanță care se află deja în interiorul organismului nostru. Altfel spus, nu introduce nimic toxic în organism, iar acidul hialuronic este metabolizat de organism în decursul timpului.

Din acest motiv, efectul de mărire al buzelor nu este unul permanent, ci de maxim 6 – 12 luni. Dacă ți-a plăcut cum arătai după ce s-a încheiat procedura, nu rămâne decât să o repeți după ce efectul acesteia a trecut.

Mărirea buzelor cu acid hialuronic doare foarte tare

În primul rând, un adevărat profesionist nu va recurge la această procedură fără ca persoana respectivă să nu fi trecut printr-o anesteziere locală. Evident, vei simți un mic disconfort, dar asta nu înseamnă că nu vei rezista din cauza durerii.

Vorbim mai mult despre o presiune ușoară sau senzația unor înțepături fine, și nu propriu-zis de o durere puternică. Instrumentele și tehnicile folosite reduc din disconfort, dar și timpul de recuperare după procedură.

Ți-ai mărit buzele, nu mai mănânci sau bei nimic în acea zi

Să zicem că este un mit… parțial adevărat. De fapt, poți să mănânci și să bei chiar la timp scurt după încheierea procedurii, doar că este indicat să nu consumi nimic fierbinte sau prea crocant în prima zi.

Nici măcar să bei cu paiul nu este mai indicat, pentru că se exercită o presiune asupra buzelor, și astfel poți să te confrunți cu un disconfort.

Nu contează clinica sau salonul, rezultatele sunt aceleași

Este de la sine înțeles că este un mare neadevăr. Cum ar putea să fie adevărat din moment ce experiența personalului, tehnicile, ba chiar și instrumentarul sunt diferite. De aceea, dacă vrei să te bucuri de cele mai bune rezultate.

Informează-te cu atenție înainte să îți faci procedura și alege doar locația care răspunde cel mai bine cerințelor tale. Care, apropo, nu trebuie să fie deloc modeste. Vorbim despre o procedură estetică, așa că vrei ca rezultatul să fie unul care să stârnească admirație, nu zâmbete ironice.

Buzele inectate sunt dure și tari

Total greșit, sau neadevărat, cum vrei să îi spui. Chiar dacă ai ales să injectezi acid hialuronic, asta nu înseamnă că buzele tale vor fi tari ca piatra. Dimpotrivă, chiar și după injectare buzele sunt moi, se simt catifelate la atingere, și nu rigide.

Evident, condiția principală este să faci injectarea într-o locație profesionistă, unde sunt respectate toate standardele și cerințele în domeniu.

Toate clinicile sau saloanele apelează la același tip de acid hialuronic

Nici de această dată nu avem de a face cu o afirmație adevărată. Calitatea acidului hialuronic utilizat la această procedură este diferită la fiecare clinică sau salon de înfrumusețare. Un preț scăzut pentru procedură poate să fie un semnal de alarmă pentru tine.

Cum că acolo se folosesc produse de o calitate îndoielnică. Cel mai bine este să găsești locația unde te bucuri de cel mai bun raport preț – calitate, pentru ca rezultatul final să fie cel dorit de tine.

Buzele sunt deformate în urma injectării

De fapt, și acum putem să spunem că vorbim despre o afirmație… parțial adevărată. Nu toți cei care susțin că pot să efectueze această procedură au experiența necesară să o și facă, poate că nu au instrumentarul potrivit pentru asta.

Ori poate că produsele folosite nu sunt tocmai de o calitate superioară. În toate aceste cazuri, cu părere de rău, poți să te confrunți și cu neplăceri de genul celor afirmate mai sus. Așadar, cu riscul să fim acuzați că ne repetăm, îți mai amintim cât de important este să apelezi la adevărați profesioniști. Dacă vrei ca rezultatul să fie unul pozitiv.

Dacă natura nu a fost generoasă cu buzele tale, poți să remediezi acest neajuns prin injectarea cu acid hialuronic. Lasă aceasta în seama profesioniștilor, ascultă și sugestiile lor legate de mărimea buzelor și, la final, rezultatul obținut sigur o să fie pe placul tău. Un zâmbet senzual și plin de feminitate!

Sursa foto: Freepik.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Superliga: FCSB-Rapid 2-1, după un derby superb și o fază controversată în final
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Viva.ro
Mihaela Rădulescu a făcu un gest enorm la înmormântarea mamei sale, iar apoi și-a anunțat și marea decizie, după atât de multă suferință. Absolut toți cei prezenți au rămas fără grai când au văzut ce face vedeta în asemenea momente
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Unica.ro
Ieri, imediat după ce s-a terminat slujba de înmormântare a mamei ei, Mihaela Rădulescu s-a dus către ziariștii prezenți la cimitirul din Snagov și le-a transmis un mesaj neașteptat. Vizibil îndurerată, după ce și-a pierdut și mama, și iubitul, în ultimele 6 luni, cuvintele ei i-au emoționat până la lacrimi pe jurnaliști
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Elle.ro
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
gsp
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
GSP.RO
Gigi Becali a intrat nervos în direct, după FCSB - Rapid: „Cum să faci așa ceva? Dacă dădeau gol și mă nenoroceau?”
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.RO
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Parteneri
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Libertateapentrufemei.ro
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Avantaje.ro
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”
Tvmania.ro
Gina Pistol a dat jos 8 kilograme înainte de MasterChef, iar metoda ei a stârnit multe discuții: o cură de două săptămâni bazată pe „laptele minune”, combinată cu sport. „Mi s-a schimbat metabolismul”

Alte știri

Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior”
Știri România 14:25
Procurorul Bogdan Pîrlog declară sistemul judiciar în moarte clinică: „Un sistem feudal, scris de persoane din interior”
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Exclusiv Interviu
Știri România 13:00
Florina Cristiana Matei, expertă în controlul serviciilor secrete: „Implicarea SRI în combaterea corupției în absența unui cadru legal poate constitui un catalizator pentru politizare” 
Parteneri
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Adevarul.ro
De ce nu a construit România autostrăzi în anii ’90. Planul celor peste o mie de kilometri în primul deceniu după Ceaușescu
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
Fanatik.ro
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
După ce a dus-o pe Dinamo la un pas de primul loc, Epassy merge să apere poarta Camerunului la Cupa Africii
Un portar pe nume Otto
Un portar pe nume Otto
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
Unica.ro
Un nou caz de lepră în Europa. Specialiștii în sănătate transmit un mesaj important. Toată lumea trebuie să știe asta!
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Pe cine a întâlnit Tudor Chirilă la metrou, după ce a câștigat Vocea României 2025 cu Alessia Pop: „Am rugat-o s-o fotografiez”
Stiri Mondene 14:54
Pe cine a întâlnit Tudor Chirilă la metrou, după ce a câștigat Vocea României 2025 cu Alessia Pop: „Am rugat-o s-o fotografiez”
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Stiri Mondene 14:12
Program de Revelion la Antena 1. Ce vedete vor face show în noaptea dintre ani. „Suntem privilegiați”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
ObservatorNews.ro
Bianca a transformat tradiţia în afacere. Produsele sale sunt căutate în toată ţara, de Crăciun
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Libertateapentrufemei.ro
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Parteneri
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
GSP.ro
Georgina Rodriguez nu s-a putut abține în momentul în care Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie: „După 10 ani de așteptare...”
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
GSP.ro
Fostul fotbalist de la FCSB a povestit cum a încasat peste 40.000 de euro din TikTok: „După divorț”
Parteneri
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax.ro
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
StirileKanalD.ro
Putin, decizie halucinantă în privința României! S-a declanșat ALERTA NATO
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Wowbiz.ro
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Mihaela Rădulescu, primele declarații exclusive, în ziua în care și-a înmormântat mama! Copleșită de durere, și-a găsit puterea să vorbească: „Din suflet…” | EXCLUSIV
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”
KanalD.ro
EXCLUSIV Denise Rifai, pregătită pentru viața în doi! Vedeta Kanal D ne-a dezvăluit planurile sale pentru 2026: „A venit momentul”

Politic

Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Politică 13:25
Nicușor Dan, la întâlnire cu magistrații, pentru prima dată de la pornirea scandalului după documentarul Recorder: „Lucrurile au stat așa în perioada justiției bolșevice”
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare - sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Politică 11:28
Cu cine ar vota acum românii la parlamentare – sondaj CURS. PSD e pe locul doi, la diferență de 10% de partidul de pe primul loc
Parteneri
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | Un complet de la Înalta Curte a deschis calea spre rejudecarea sentinței de 5 ani de pușcărie pentru Rareș Berihoi, șoferul care a rupt în două un pieton pe zebră cu aproape 150 km/h
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
Fanatik.ro
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online
Spotmedia.ro
Scandal la Élysée. Un angajat al palatului a furat furculițe din argint și pahare de lux și le-a vândut online