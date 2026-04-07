Voltarom Hercules, partenerul oricând gata de muncă

Ce-ai zice dacă ți-aș spune că Voltarom Hercules este un triciclu electric cu un motor de 3900W, pe care-l poți achiziționa și în rate și care îți este livrat oriunde vrei tu? Practic, ție nu-ți mai rămâne nimic altceva de făcut, decât să-l pui la treabă.

Hercules este fix genul de partener gata oricând de muncă, iar robustețea, versatilitatea și fiabilitatea acestui utilaj Voltarom îl transformă în soluția potrivită pentru activitățile tale zilnice, de la transport ușor și livrări locale, până la utilizarea lui în ferme, depozite, hale și alte spații industriale.

Acest echipament profesional Voltarom este ideal pentru activități unde ai nevoie de un vehicul compact, cu sarcină utilă mare, ieftin de exploatat și ușor de întreținut.

Perfromanțele triciclului electric Voltarom Hercules

Voltarom Hercules este un vehicul cu performanțe superioare chiar și în condiții mai dificle de drum. Este echipat cu un motor puternic de 3900W și are o baterie VRLA Gel de 72V 60Ah, care îți asigura o autonomie de până la 70 km cu o singură încărcare. Practic, îl pui noaptea la încărcat și apoi îți faci toată ziua treaba cu el.

Viteza maximă a acestui triciclu electric este de 25 km/h, iar asta înseamnă că poate fi utilizat și fără permis. Sarcina utilă este de 275 kg, iar eficiența sa este maximizată de o transmisie mecanică în două trepte.

Cui i se potrivește Voltarom Hercules?

Practic, dacă ești în căutarea unui vehicul utilitar cu performanțe superioare, ușor de întreținut și exploatat, atunci Voltarom Hercules este soluția pentru tine. Poate fi util dacă vrei să faci distribuție de produse pe distanțe scurte, pentru activități în agricultură și gospodărie, pentru operațiuni logistice în spații precum resorturi, campinguri sau cartiere rezidențiale, sau pentru servicii de curierat. Este ideal chiar și pentru șantier unde te ajută cu transportul materialelor de construcții sau dacă ai nevoie de soluții de transport marfă în mediul rural.

Voltarom Hercules este un utilaj robust făcut să lucreze, să transporte și să se strecoare ușor acolo unde alte vehicule sunt prea mari, prea costisitoare sau pur și simplu ineficiente.

Care sunt avantajele Voltarom Hercules

Controlul, siguranța și confortul în timpul condusului sunt doar câteva dintre principalele beneficii ale tricicletei electrice Voltarom Hercules. La acestea se adaugă platforma de încărcare basculantă și sarcina utilă de 275 kg, manevrabilitate eficientă pe suprafețe diferite, autonomia de până la 70 km și ușurința de încărcare.

În plus, ai costuri reduse întreținere și beneficiezi de serviciul de service la domiciliu oriunde în România cu piese de schimb Voltarom.

Ce primești de la Voltarom

Pe lângă un vehicul pe care să-l pui imediat la treabă, Voltarom îți oferă 7 ani garanție pentru acumulatori, un serviciu unic în România, ia asta înseamnă siguranță pe termen lung în ceea ce privește utilizarea la capacitate maximă a modelului Hercules.

În plus, nu doar că vei primi vehiculul direct la tine acasă sau oriunde ai nevoie de el, dar vei avea și service în același loc, oriunde pe teritoriul României. Primești și cartea RAR, livrarea este gratuită și pentru a fi sigur că exploatezi la maximum acest triciclu mai beneficiezi și de punerea în funcțiune și instructaj gratuit. Adică tot ce ai nevoie pentru a-l pune direct la treabă imediat după ce ți-a fost livrat.

