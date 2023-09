Lăcrămioara și-a descoperit pasiunea pentru literatură la o vârstă fragedă, datorită tatălui ei: „În familia mea se citea foarte multă poezie. Când aveam o vârstă destul de mică, 8-9 ani, tatăl meu îmi tot recita versuri din Eminescu și din Coșbuc, pentru că erau poeții lui preferați și cred că de acolo a început de fapt”.

În gimnaziu, Lăcrămioara a participat la diverse concursuri de limba română, încurajată de profesoara ei de atunci, dar, deși obținea punctaje mari, nu reușea niciodată să treacă de etapa județeană. De altfel, în clasa a XII-a, nici nu a vrut inițial să se prezinte la județeană, deoarece a aflat de ea cu o săptămână înainte și a considerat că nu are timp să se pregătească. Profesoara de română a fost cea care a motivat-o să participe: „Ea cred că a avut încă de pe atunci încredere în mine. Mi-a spus să merg cu ceea ce sunt și ceea ce am, pentru că sunt și așa destul de pregătită”.

„Nu am fost pe locul întâi la județeană”

Eleva olimpică a ajuns la națională în urma unei redistribuiri de locuri, după ce obținuse locul al treilea pe județ. A pornit spre Sibiu, unde s-a ținut olimpiada, fără așteptări: „Eu sunt o persoană foarte autocritică, am tendința să îmi chestionez fiecare reușită, fiecare abilitate. Încerc cu timpul să repar problema asta, dar mai ales în vremea aia nu aveam încredere în mine, în ce pot să fac. Și nu am plecat deloc cu gândul că o să câștig, deloc, deloc”, povestește ea.

Recomandări CLEMENȚĂ PENTRU FUGARI. Condamnat la 11 ani de închisoare, un traficant de minore fugar a fost prins și a dispărut din nou, când s-a decis judecarea în libertate

În perioada de după județeană, Lăcrămioara a încercat să citească și să rețină cât mai mult, ajungând să meargă zilnic la bibliotecă în ultima săptămână, însă consideră că pregătirea pentru națională, deși solicitantă, a fost una plăcută. A rămas nu doar cu informații, ci și cu amintiri frumoase: „Îmi amintesc că, odată, doamna de română m-a chemat la ea acasă și am luat o carte de critică literară și pur și simplu am început să citim. Ea îmi explica ce nu înțelegeam, ne spuneam ideile, citeam cu voce tare, ne ascultam. A fost foarte, foarte plăcut tot procesul de învățare”. Olimpica e recunoscătoare în special pentru blândețea cu care a pregătit-o profesoara de la clasă.

„Doamna, cred că sunt pe primul loc”

Privind retrospectiv, Lăcrămioara regretă că, din cauza presiunii pe care a pus-o singură pe ea, nu a reușit să profite la maximum de experiența olimpiadei. „Știu că aș fi avut ocazia să stau de vorbă mai mult cu niște oameni chiar foarte inteligenți, dedicați și pasionați de lectură, dar cumva din tendința asta a mea de a mă compara constant și de a nu avea încredere în propriile mele abilități, nu am reușit pe deplin să mă bucur de ocazie”, spune ea.

Recomandări Investigație GSP în Canada. Prima reacție a firmei acuzate de Halep că i-a distrus cariera: compania Quantum Nutrition Inc spune că „produsul nu conținea niciun Roxadustat!”

Nici când s-au afișat rezultatele nu a putut să se bucure complet de reușita ei. Când a primit listele și a văzut că are cel mai mare punctaj, eleva a fost convinsă că s-a produs o greșeală, „nu am crezut că eu am putut să fiu acolo”. Își amintește și acum surpriza din acel moment: „Am sunat-o pe doamna de română, și exact așa am formulat: «Doamna, cred că sunt pe primul loc». Încă nu eram sigură de ce se întâmplă. A verificat și ea listele, și ea tremura, și eu tremuram. Eu nu m-am dus cu gândul acesta și faptul că s-a întâmplat a fost surprinzător. Îmbucurător, dar surprinzător”.

„De multe ori îmi era rușine să zic că eu sunt la clasă de uman”

Lăcrămioara a absolvit în acest an o clasă de științe sociale. La finalul gimnaziului, a optat pentru profilul uman din pasiune, însă își amintește că cei din jur o sfătuiau să meargă pe real și că, inițial, a avut și ea anumite nesiguranțe legate de alegerea ei.

„De multe ori îmi era rușine să zic că eu sunt la clasă de uman, chiar îmi era rușine, pentru că simt că oamenii se uită altfel la tine când aud că ești la uman și nu mai cred în inteligența ta. Nu știu exact de unde vine repulsia asta față de uman și aprecierea constantă față de real, dar se simte”, mărturisește olimpica pentru Școala 9.

Recomandări REPORTAJ. O dirigintă a avut ideea de a reface cu o clasă de copii români drumul de 7 kilometri spre școală pe care-l fac copiii romi. Și așa politicienii au decis să facă o școală, în satul de 1.000 de oameni unde nu a existat niciodată!

Acum, nu regretă deloc decizia luată în urmă cu patru ani: „Mie îmi place să spun că suntem o clasă de artiști și mă bucur că am fost într-o clasă de genul acesta, pentru că mi-a stimulat foarte mult creativitatea. Și cred că partea asta e cea mai valoroasă parte din mine: partea creativă, partea sensibilă”. De altfel, Lăcrămioara s-a implicat, de-a lungul liceului, în multe activități culturale, pentru că, spune ea, i-a plăcut să lucreze la propria persoană „ca la un tot, ca la un pachet care are nevoie să se dezvolte pe mai multe planuri, dar cu precădere pe partea artistică, pentru că aici am simțit eu că pot să fac ceva mai mult”.

Literatură, film, muzică, modă

Eleva olimpică a mers permanent la întâlnirile clubului de lectură al școlii, iar, la un moment dat, a înființat chiar ea un club de lectură împreună cu colega de bancă. În clasa a XII-a, a câștigat un concurs de recenzii organizat de Zona nouă (revistă de artă și cultură, editată de un grup de tineri scriitori din Sibiu, n.r.) și, de asemenea, a fost vorbitor în cadrul mai multor lansări de carte coordonate de profesorul de științe socio-umane din liceu.

„Inițial, a întrebat în clasă și nu am îndrăznit să ridic mâna, credeam că nu aș putea să fiu în fața cuiva și să vorbesc despre o carte: ce aș putea să zic, ce aș putea să fac? După, a mai insistat, pentru că și el cred că a văzut ceva mai mult în mine decât am reușit eu să văd la momentul acela”, povestește Lăcrămioara, amintindu-și de primul ei eveniment de acest fel.

Recent, tânăra s-a întors de la un atelier de film ținut în București, la care s-a înscris din dorința de a vedea dacă poate îmbina literatura cu pasiunea ei pentru arta vizuală: „Pasiunea mea pentru film, pentru imagine vine tot din dragostea pentru literatură și pentru poezie. Am încercat să filmez și înainte, să văd împreună poezia cu filmatul și m-am dus la acest atelier de film ca să văd dacă aș putea să fac ceva și în sensul acesta”.

În această vară, Lăcrămioara a început să ia și cursuri de chitară și, totodată, mărturisește că are de mai mult timp o pasiune pentru modă.

„Vreau să încerc să fiu profesoară”

Lăcrămioara se gândea să dea la Litere cu mult timp înainte de performanța din clasa a XII-a, însă rezultatul de la olimpiadă a fost cel care a convins-o că face alegerea bună: „Voiam în continuare să fac ceva cu pasiunea mea pentru literatură, dar nu credeam cu adevărat că acolo (la Litere) este locul meu. Pentru mine a fost foarte important câștigul de la olimpiada de română, pentru că mi-a confirmat faptul că da, aici mă potrivesc, pot să fac ceva cu asta”.

Pe viitor, își dorește „să încerce” să fie profesoară de română. „Îmi place să zic că vreau să încerc să fiu profesoară, nu că vreau să devin neapărat. Vreau să încerc, deoarece consider că e foarte greu să fii un profesor cu adevărat bun, să ai o conexiune cu elevii tăi și să poți să creezi anumite momente cu ei”, explică ea.

Nu a fost încurajată să aleagă această profesie, însă a simțit că locul ei e la catedră: „Nu știu de ce m-am ținut foarte mult de visul acesta, cred că e pur și simplu un sentiment pe care îl am, e un loc unde cred că m-aș potrivi.”

Știe că îi va fi greu să apropie noile generații de literatură, însă speră să își inspire și viitorii elevi prin pasiunea ei pentru cărți: „Sper ca pe parcurs să știu ce trebuie să fac, dar să nu pierd dorința asta de a citi și de a da mai departe lectura, pentru că aici cred că se află de fapt cheia. În momentul în care tu ești cu adevărat pasionat de ceea ce faci, cred că abia atunci poți da asta mai departe”, mai spune Lăcrămioara.