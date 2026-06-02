Ce spune MediaSind

„Adunarea Generală a Sindicatului Român al Jurnaliștilor MediaSind – Filiala MediaSind TVR, desfășurată astăzi, 2 iunie 2026, ora 10:30, în sesiune extraordinară, la sediul central din București, precum și la studiourile teritoriale TVR Craiova, TVR Iași, TVR Timișoara, TVR Târgu Mureș și TVR Cluj, a decis, cu unanimitate de voturi, declanșarea conflictului colectiv de muncă în Societatea Română de Televiziune. Această decizie reprezintă răspunsul ferm și fără echivoc al salariaților la politica agresivă, arogantă și disprețuitoare promovată de președintele-director general al SRTv, Ana Adriana Săftoiu, care încearcă să impună un CCM ce elimină atât drepturi profesionale, cât și financiare obținute prin ani de negocieri și lupte sindicale”, a transmis MediaSind.

Sindicaliștii susțin că Adriana Săftoiu invocă problemele bugetare pentru a reduce drepturile angajaților și le va oferi condiții mai slabe decât cele prevăzute în actualul Contract Colectiv de Muncă.

„Mai grav, echipa desemnată de șefa TVR a venit la negocieri pentru a desființa sistematic drepturi câștigate: eliminarea salariului minim pe unitate majorat cu 5%, eliminarea indexării salariale cu rata inflației, a primelor pentru pensionare, a primelor de Crăciun și Paște, precum și a altor drepturi negociate în CCM. În mod revoltător, conducerea TVR insistă să elimine aceste drepturi, deși majoritatea sunt suspendate în prezent prin ordonanțe de urgență și nu produc niciun impact  financiar imediat asupra instituției”, se plâng angajații.

Aceștia afirmă că salariații vor face ore suplimentare în weekend și în sărbătorile legale „pentru sporuri situate sub nivelul minim prevăzut de legislația muncii”. În acest context, Liderii SRJ MediaSind și MediaSind TVR, Cristi Godinac și Sorin Torică, au criticat comportamentul considerat „disprețuitor și sfidător al conducerii TVR față de propriii angajați” și au atras atenția că „dacă nu va fi semnat un nou CCM”, atunci angajații „vor recurge la măsuri de protest mult mai dure, inclusiv greva generală”.

1.600 de angajați are TVR numai în București, dintre care jurnaliști sunt 250. La nivel național, sunt 2.200 de angajați.

În 1970, când Televiziunea s-a mutat în actualul sediu, cel din Calea Dorobanţilor, erau 700 de angajați.

Foarte important, pe 1 iulie expiră actualul Contract Colectiv de Muncă. Dacă nu va fi semnat unul nou, se va aplica contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, iar multe dintre sporurile prevăzute în actualul CCM vor dispărea de la sine.

Sindicatul Jurnaliștilor MediaSind are 1.300 de membri în Societatea Română de Televiziune.

Ce spune președinta TVR, Adriana Săftoiu

Contactată de Libertatea, președintele-Director General al SRTV, Adriana Săftoiu, a afirmat că liderii sindicali vor să păstreze actualul CCM, dar bugetul instituției pe acest an, de 500 de milioane de lei, nu permite păstrarea CCM în forma actuală.

Revoltă în TVR. Sindicaliștii amenință cu greva generală pentru tăierea sporurilor în noul CCM, președinta Adriana Săftoiu replică: „Vi se pare normal să iei bani în plus pentru teren?”
Adriana Săftoiu, în vârstă de 58 de ani, a fost votată pe 26 noiembrie 2025, în Parlament, preşedinte director general al TVR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Au fost informați din momentul în care s-a aprobat bugetul în Parlament, în aprilie, că avem 500 de milioane de lei și că nu avem bani pentru ultimele 3 luni din acest an. Practic actualul buget nu acoperă salariile. Și nu pot să îi mint, să le spun că actualul CCM poate fi păstrat”, a susținut Săftoiu, marți, 2 iunie.

Și a continuat: „Eu am spus-o și în interiorul instituției, și cu premierul Ilie Bolojan am avut o discuție. Am spus că nu cred că disponibilizarea, adică să dau afară 10% din angajați, rezolvă problema televiziunii. În niciun caz. Dar, în egală măsură, trebuie să recunosc că acest buget pe care îl am eu acum nu poate să fie sustenabil pe acest CCM”.

În privința reproșurilor privind primele de Crăciun și de Paște, Săftoiu a replicat: „În momentul de față, eu tocmai plătesc primele de Crăciun și de Paște din anii 2023, 2024, care au fost câștigate în instanță de către angajati. În rest, vedeți ce prevăd OUG-urile, inclusiv Ordonanța trenuleț…”.

Adriana Săftoiu a venit și cu un exemplu concret de spor cu care nu este de acord. „În momentul în care pleci din televiziune să faci o filmare la Parlament, la Cotroceni, la Palatul Victoria, iei un spor de teren. Vreau să precizez că nu toți jurnaliștii iau acest spor, pentru că televiziunea nu e formată doar din jurnaliști. Avem tehnicieni, avem cameramani, operatori. Revenind. Tu, când ai plecat la o conferință de presă, să spunem, trebuie să-ți dau un spor. Și i-am întrebat: «Tu de ce iei salariul? Salariul tău e să te duci pe teren. Și, cu toate astea, eu trebuie să-ți mai dau încă un spor pentru asta?!» Ei, acest spor eu nu îl susțin. Sporul de teren este 12 lei pe oră. Nu este o sumă mare, dar are o valoare etică, profesională. Acest spor îl consider nefiresc. Adică un angajat al TVR, ca să plece pe teren, să treacă de bariera de la TVR, mai încasează niște bani?!”, a spus șefa TVR pentru Libertatea.

Adriana Săftoiu a precizat apoi că anvelopa salarială este de 80%, iar 152 de milioane de lei reprezintă o datorie moștenită pentru Societatea Națională de Radiocomunicație (SNR) și că TVR poate fi executat silit: „Aici este o problemă gravă. Este o datorie care grevează asupra TVR și nu cred că vom scăpa ușor. Există un risc de a fi executați silit, în cazul în care Consiliul de Administrație al SNR decide acest lucru, SNR fiind sub Ministerul Economiei”

Ea a mai explicat că problemele televiziunii de stat sunt mari și a dat ca exemplu turnul TVR, construit în 1970. „Turnul este un dezastru pentru angajați. Când plouă afară, plouă și în turn. Trebuie să intre într-o reabilitare totală. Dar noi nu avem bani și facem tot felul de demersuri către CNI să ne ajute ei. Dacă noi în acest an facem dosarele cum trebuie și suntem eligibili, atunci în 2027 CNI poate pune schelele pe turn. În privința angajaților, trebuie mutați și ne vom gândi la o soluție. Pentru că nu poți face reabilitarea turnului cu angajații în interior”, a conchis Adriana Săftoiu pentru Libertatea.

Reamintim că, potrivit negocierilor din fosta coaliție, PNL a dat la finalul anului trecut șefia TVR (Adriana Săftoiu), USR a dat șefia Radioului public (Robert Schwartz), iar PSD a dat șefia Autorității Electorale Permanente (Adrian Țuțuianu).

De asemenea, după închiderea TVR Folclor pe 1 aprilie, televiziunea de stat condusă de Adriana Săftoiu are acum 13 posturi: TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR INFO, TVR Cultural, TVR Internaţional, TVR Moldova, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Timișoara, TVR Cluj, TVR Tg. Mureș și TVR Sport.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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alex03036 02.06.2026, 23:14

pagubă in ciuperci! nu se uită nimeni la tvr. sa se închidă!

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