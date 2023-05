REPORTAJ. Într-un liceu din București doar 10 profesori din 130 sunt în grevă generală. „Mi se pare tardivă greva și este nedrept pentru elevi”

Grupuri de câte doi-trei elevi intră sporadic în Liceul „Marin Preda”. Din când în când portarii deschid porțile pentru profesorii care intră cu mașina. „7.20. Cam puțini până la ora asta, o să fie o zi ciudată”, spune unul dintre ei.

Copiii însă continuă să vină. La ora de română de la clasa a XII-a A, Mate-Info, prima din orar, au venit 15 elevi din 24. Mai au doar două săptămâni de școală, pe 2 iunie deja ar trebui să aibă mediile încheiate și să înceapă numărătoarea inversă pentru Bac. Profesoara Felicia Urucu face un mic sondaj și este unanimitate: ar vrea să le pice „Ion” la examen. Un curajos iese din rând: „Eu vreau «Riga Crypto»!” (poezie de Ion Barbu) Se râde.

Profesoara de română Felicia Urucu a venit la școală pentru că vrea să mai recapituleze materia de Bac cu elevii din ultimul an

De ce nu vor elevii să se facă profesori

Fac și eu un sondaj: cine vrea să fie profesor? Nimeni! „Să lucrăm cu copii ca noi? Nu, mulțumesc!”, glumește Mona.

„Pare super stresant, generațiile se strică pe zi ce trece și după cum vedeți, mai e și situația de față cu greva. Mi se pare că motivul lor cu salariile este respectabil, dar grevă în ultima săptămână e cam urât, mai ales că ne pun în pericol nu doar pe noi de-a doișpea, dar și pe cei de a opta, și universitățile, cam tot sistemul”, este opinia lui Denis.

„Salariul e unul dintre motive. Dar e presiunea mai mult, presiunea că trebuie să îți asumi un anumit rol pentru mai multe generații. Eu nu cred că aș putea să fac asta”, spune și Gabriel care stă în prima bancă. Astăzi este singur pe tot rândul. Mai apar însă doi colegi întârziați și se pun în spatele lui. E abia prima oră.

„Ne gândim la elevi”

Profesoara lor explică de ce, cu toate că e nemulțumită de salariu, a decis să nu intre în greva generală. „Ne gândim la ei că au muncit un an. Ultimul an a fost greu pentru ei, mai ales că au învățat mult în online, chiar când erau ei în clasa a noua a început pandemia. În plus, s-a revenit la conținuturile de dinainte de pandemie după examene și ei au luat pandemia din clasa a noua. Ei sunt cei sacrificați”, spune cadrul didactic pentru Școala 9.

„Sub nicio formă nu aș fi făcut grevă știind că mai au o săptămână și ceva de școală, că atât mai au cei de clasa a doisprezecea. Mi se pare tardivă greva și este nedrept pentru ei (elevi, n.r.). Toată lumea știe că profesorii merită salarii mai mari, dar trebuie să ne gândim și la ei pentru că majoritatea suntem aici pentru elevi, altfel am fi plecat demult. Suntem aici pentru că ne place ce facem”, mai spune profesoara.

„Susțin ideea de grevă în totalitate, doar că matematica nu se poate învăța cu pauze”

Clasa a VII-a are prima oră matematica. Sunt câteva bănci goale, dar profesoara Elisa Fețanu spune că lunea, la prima oră, se mai întârzie. „Nu e ceva neobișnuit.”

Este de 13 ani la catedră. „Eu susțin ideea de grevă în totalitate, la fel de mult ca și colegii care sunt în grevă. Doar că din cauza vacanțelor multe și dese, consider că matematica nu se poate învăța dacă avem multe pauze și am decis că este bine să avem o continuitate a lecțiilor. Dar susțin ideea de grevă!”, spune aceasta.

Profesoara Elisa Fețanu este dezamăgită de sistem după 13 ani la catedră, dar spune că n-a vrut să-și abandoneze elevii care au examene

A rămas în sistem pentru că este pasionată de ce face și crede că guvernanții știu această slăbiciune a profesorilor și profită. „Am mai prins o tăiere de 25%, am mai trecut prin asta, dar am tot sperat că vom merge către bine. Am rămas atunci fiindcă eram la început, m-am gândit că așa trebuie să se întâmple, dar vom vedea. Dacă vor continua lucrurile în acest ritm, nu știu cât voi mai rămâne. Sunt foarte mulți colegi care probabil vor decide același lucru”, este dezamăgită profesoara.

Nu-i plac nici schimbările din noua lege a educației și nici atitudinea generală față de profesori. „Nu susțin noua lege a educației și faptul că noi, profesorii, nu mai avem pic de demnitate. Salariul este și el foarte mic, comparativ cu alte domenii. Trebuie să trăim și noi cumva”, mai spune profesoara.

Se întoarce însă schițând un zâmbet către clasă: „Rezolvăm tema la tablă?”

„Unii profesori spuneau că au rate la bănci”

În ultima bancă, o singură elevă spune că și-ar dori să fie profesoară de engleză. „Îmi place ideea, mi se pare interesant. La salariu nu m-am gândit încă”, spune fata.

Marian Udroiu, directorul Liceului „Marin Preda”, spune că a văzut și el în ultimul deceniu cum tinerii nu mai sunt atrași spre catedră: „Să nu uităm că un debutant ia în jur de 2.400 de lei, nu mai mult! Sunt într-adevăr profesori cu rate la bănci sau unici întreținători de familie…”

Cum își explică atunci că la el în liceu sunt atât de puțini cei care au hotărât să intre în grevă? „N-am forțat niciun profesor sau personal nedidactic, auxiliar. Le-am spus că este decizia dumnealor, sunt majori, dacă vor salarii mai mari sau condiții mai bune de lucru ar fi normal să intrăm în grevă. Unii profesori spuneau că au rate la bănci, că nu au cu ce să plătească. Din păcate sau din fericire, fiecare o ia cum dorește, noi avem un număr foarte mic de profesori care participă la grevă, undeva la 10-12, unii s-au mai retras de pe listă”, spune directorul.

Săptămâna trecută au făcut consiliu profesoral și apoi consiliu de administrație în care au vorbit despre cum se organizează: „Profesorii care nu sunt în grevă sunt la ore, cei care sunt în grevă nu vor participa și atunci suplinim toate lipsurile de la cei 10-12 profesori cu un laborant, cu profesorul de serviciu, și eu ca director vor participa la ore la acei copii, dar doar voi supraveghea.”

Otilia Guli, președinta Comitetului Reprezentativ al Părinților din școală spune că era pregătită să organizeze și un grup de părinți dacă era nevoie ca la unele clase copiii să fie supravegheați. „Eram gata și noi ca părinți să asistăm, dar nu e cazul, suntem bine organizați”, spune aceasta.

Sute de școli din București au stat azi cu porțile închise

Negocieri prin comunicate de presă între Minister și sindicat

Potrivit federațiilor sindicale din învățământ, astăzi, pe 22 mai, ar fi în grevă generală 150.000 de profesori din toată țara, asta înseamnă peste 60% din total. În fiecare școală se organizează un comitet de grevă pe care îl conduce liderul de sindicat.

În ceea ce privește plata salariilor pentru zilele de grevă, aceștia au specificat că acestea vor fi considerate „zile lucrate în sistemul de învățământ”. „Perioada de suspendare a contractului individual de muncă pentru participarea la grevă nu afectează sub nicio formă vechimea în muncă și vechimea în învățământ și prin urmare nu afectează nici drepturile care se acordă prin raportare la vechimea în muncă și în învățământ, cum ar fi, spre exemplu, drepturile de natură salarială sau depunerea dosarului pentru obținerea gradației de merit”, se arată într-un comunitat al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, citat de Edupedu.

După primele ore de grevă, Ministerul Educației a venit cu o ofertă către sindicate:

o creștere de circa 9% a salariului și un impact bugetar estimat la 90 de milioane de lei, până la finalul anului calendaristic, pentru cei aproape 55.000 de beneficiari din învățământul preuniversitar și 10.000 din învățământul superior;

acordarea unui bonus pentru profesorii debutanți;

acordarea unor stimulente financiare pentru profesorii care sunt încadrați în unități de învățământ din zone defavorizate.

Răspunsul sindicatelor a venit prompt, tot printr-un comunicat de presă: „Nu avem nevoie de ajutoare sociale! Nu suntem asistați social! Avem nevoie de salarii decente! Nu am decis să facem grevă peste noapte! Nu facem jocuri politice! Este greva oamenilor școlii, este greva celor peste 200.000 de angajați din învățământ, care s-au săturat de nepăsarea guvernanţilor. Este greva celor care spun răspicat: așa nu se mai poate!”

Între timp, în mii de școli din toată țara, pe coli A4 puse la poartă sau la avizier stă mesajul „Grevă generală, 22.05.2023”.