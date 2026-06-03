Anamaria Prodan a petrecut minivacanța de Rusalii în Italia, alături de fiicele sale, Rebecca și Sarah Dumitrescu, dar și de partenerii acestora. Familia a ales două dintre cele mai cunoscute destinații romantice din Europa, Verona și Veneția, unde s-a bucurat de câteva zile de relaxare și momente petrecute împreună.

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Anamaria Prodan a ales să petreacă minivacanța de Rusalii în Italia, împreună cu cele două fiice ale sale, Rebecca și Sarah Dumitrescu, dar și cu partenerii acestora. Cele două cupluri au vizitat Verona și Veneția, orașe cunoscute pentru atmosfera lor romantică. Din program nu au lipsit plimbările pe străduțele istorice și nici cele cu gondola pe canalele Veneției.

Impresara a publicat imagini din vacanță și a transmis un mesaj despre bucuria de a-și vedea fiicele devenind femei independente.

Mesajul emoționant al Anamariei Prodan

Anamaria Prodan a vorbit despre legătura pe care o are cu cele două fete ale sale și despre emoția pe care o simte atunci când privește în urmă la anii care au trecut. „Vacanță cu fetele mele! Și, dintr-odată, îmi dau seama cât de repede a trecut timpul… Fetițele mele au crescut, sunt puternice, independente și își construiesc propriul drum în viață.

Le privesc și inima mi se umple de emoție și recunoștință. Sunt atât de mândră de femeile minunate care au devenit. Iar eu sunt aici, fericită, bucurându-mă de fiecare clipă petrecută împreună. Timpul trece, dar dragostea dintre noi rămâne cea mai frumoasă călătorie. Este minunat”, a scris Anamaria Prodan pe pagina sa de socializare.

„Amândouă sunt mai înalte decât mine!”

Impresara recunoaște că timpul a trecut repede și că fiicele sale au devenit adulte. „Amândouă sunt mai înalte decât mine! Sarah face și baschet, dar și Rebeca m-a întrecut în înălțime”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.

Rebeca Dumitrescu are 27 de ani, iar Sarah Dumitrescu, 26 de ani. Cele două sunt foarte apropiate de mama lor și apar frecvent împreună în fotografiile publicate pe rețelele sociale.

Cine este iubitul Rebeccăi Dumitrescu

Rebecca Dumitrescu formează un cuplu de aproape trei ani cu Shane, un tânăr originar din Laguna Beach, California. Acesta lucrează în industria modei și a vizitat de mai multe ori România pentru a-i fi alături iubitei sale. Shane a fost prezent inclusiv la vernisajul unei expoziții de pictură organizate de Rebeca la București.

Stabilită în Statele Unite, fiica Anamariei Prodan și-a construit o carieră în domeniul artei și este cunoscută pentru lucrările sale de pictură.

Sarah Dumitrescu și relația cu Alexandru

Sarah Dumitrescu trăiește de aproximativ doi ani o poveste de dragoste cu Alexandru, un tânăr care lucrează în cadrul Federației Române de Baschet.

Cei doi activează în același domeniu, Sarah fiind și ea implicată în baschet de performanță. Anamaria Prodan a vorbit în termeni apreciativi despre partenerul fiicei sale și despre relația pe care o au.

„Sarah are o relație serioasă deja de doi ani. De doi ani este cu Alex, un băiat destoinic. Până în momentul acesta, Dumnezeu mi-a dăruit doi gineri… Alex lucrează în Federația de Baschet. Este un om minunat. Amândoi sunt frumoși de pică, buni și preocupați sincer de fericirea fetelor.

Întotdeauna ele sunt pe primul loc: orice se întâmplă, orice se discută, important este ca ele să fie bine. Sincer, Dumnezeu mi-a oferit ceva ce nici nu îndrăzneam să visez!”, a mai spus impresara.

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