În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pe Instagram, artista a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat după ce a devenit mamă și despre echilibrul dintre carieră și familie.

„Pare că ai viața destul de organizată. E greu să te împarți între a fi mamă, dar și artistă?”, a fost întrebarea primită de Theo Rose, din partea unui admirator. Răspunsul artistei a fost unul extrem de sincer și a scos la iveală detalii neștiute din viața ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Primii 2 ani au fost de sacrificiu. A trebuit să tai ori dintr-o parte, ori din alta. Dar oricum a fost jihad. O dată hormonal că aveam mintea praștie, dar și ca program. N-am știut deloc să mă organizez, am clacat de foarte multe ori, lucru pe care nu l-am arătat nici aici și nici în jurul meu așa prea mult. Nu s-au dus pe o rază mai mult decât primul strat de prieteni, cum ar veni.”

Artista a mărturisit că perioada de după nașterea fiului său a venit la pachet cu provocări emoționale și profesionale, iar adaptarea la noul rol nu a fost deloc ușoară.

„Acum sunt mult mai atentă, selectez altfel lucrurile, prețuiesc mai mult timpul meu, îmi mai laes liber în anumite perioade ca să petrec timp special cu copilul, să facem niște activități, ne legăm de anumite perioade sau evenimente importante.”, a mai mărturisit ea pe Instagram.

„Cred că a dispărut și perioada aia cu vălul de pe ochi și acum sunt mai relaxată și mai atentă și prioritizez mult mai bine lucrurile”, a încheiat artista.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE