Câți bani primesc familiile afectate de drona căzută în Galați

Decizia a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern, după incidentul din noaptea de 29 mai 2026, când o dronă s-a prăbușit în Galați. Două persoane au fost rănite, iar peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență, potrivit documentului transmis de Guvern. Agerpres a relatat miercuri că ajutoarele de urgență au fost aprobate de Executiv.

Ajutoarele vor fi acordate în funcție de cât de grav a fost afectată locuința. Familiile și persoanele singure ale căror locuințe au fost afectate integral vor primi câte 30.000 de lei.

Cei ale căror locuințe au fost afectate în proporție mai mare de 75%, inclusiv, dar nu au fost distruse integral, vor primi câte 25.000 de lei.

Pentru locuințele afectate în proporție mai mică de 75%, ajutorul va fi de 15.000 de lei.

Separat, fiecare persoană evacuată va primi câte 1.000 de lei pentru lucruri de strictă necesitate până când se poate întoarce în locuință. Dacă o locuință pentru care s-au plătit inițial 25.000 sau 15.000 de lei se deteriorează ulterior complet din cauza afectării structurii, proprietarii vor primi diferența până la 30.000 de lei.

Banii pentru familiile din Galați vin din bugetul Ministerului Muncii

Ajutoarele de urgență vor fi aprobate nominal, prin notă, de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale sau de persoana desemnată în acest scop. Sumele individuale vor fi stabilite pe baza borderourilor întocmite de Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială din județul Galați, cu sprijinul comitetelor județene și locale pentru situații de urgență.

Bugetul total alocat pentru aceste ajutoare este de 1 milion de lei, bani care vin din bugetul Ministerului Muncii. Autoritățile locale au început deja evaluarea pagubelor în regim de urgență, pentru a stabili ce locuințe pot fi reparate și ce pași sunt necesari pentru reconstrucție.

Peste 70 de oameni au fost evacuați din blocul afectat în Galați

Drona s-a prăbușit în noaptea de 29 mai 2026, în municipiul Galați. În urma impactului și a exploziei, două persoane au fost rănite, iar peste 70 de locatari au fost evacuați de urgență. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că drona era rusească, de tip Geran 2. Aceste drone sunt construite de Rusia pe baza modelului iranian Shahed. Oamenii care nu au unde să stea sunt cazați temporar în spații puse la dispoziție de Primăria Galați.

Incidentul a dus și la reacții la nivel internațional. România a cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU după prăbușirea dronei, iar reuniunea a fost solicitată în baza articolelor 34 și 35 din Carta ONU.

Ce se întâmplă cu apartamentul cel mai grav avariat

Separat de ajutoarele de la Guvern, apartamentul cel mai grav afectat era asigurat la Generali România printr-o poliță facultativă de locuință.

Compania a anunțat că a început procesul de despăgubire pentru acest apartament, deși situația este una excepțională. În mod obișnuit, daunele asociate riscurilor de război sau conflict armat pot fi excluse din polițele standard de locuință. În acest caz, Generali a transmis că a decis să facă „un pas în plus” și să ofere sprijin proprietarului.

Generali a arătat că a contactat încă din prima zi clienții care ar fi putut avea pagube după explozie și că, pe 30 mai, cu acordul autorităților, a făcut o primă evaluare la blocul afectat, de pe strada Brăilei 50.

Până acum, Generali nu a anunțat public suma care va fi plătită proprietarului apartamentului cel mai grav avariat.

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