Lista de județe lovite de fenomene meteo extreme. Cod galben de furtuni și ploi de până la 40 l/mp

Cod galben de furtuni și ploi torențiale, valabil până joi dimineața

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod galben de furtuni, valabilă între 3 iunie, ora 20.00, și 4 iunie, ora 10.00.

Zonele afectate includ județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara, unde se vor manifesta fenomene precum averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de 50-70 km/h. Local, se așteaptă vijelii și căderi de grindină de mici sau medii dimensiuni.

Cod galben de furtuni și ploi torențiale în Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara, valabil până la data de 4 iunie, ora 10.00. Foto: ANM

Ploi abundente de până la 40 l/mp sunt anunțate în sudul țării

Potrivit datelor oferite de ANM, cantitățile de apă vor atinge 15-25 l/mp, iar în unele zone izolate pot depăși 30-40 l/mp, atât în intervale scurte de timp (1-3 ore), cât și prin acumulare.

Grindina și furtunile pot provoca pagube, iar cetățenii sunt sfătuiți să rămână vigilenți.

Codul galben de furtuni și ploi de până la 40 l/mp

O a doua avertizare de cod galben a fost emisă pentru 4 iunie, între orele 12.00 și 23.00, vizând cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei.

Lista județelor din Moldova și Muntenia, unde este valabil codul galben de furtuni și ploi torențiale până la 4 iunie, ora 23.00. Foto: ANM

Fenomenele meteo vor fi similare: ploi torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt, cu viteze de până la 70 km/h. Cantitățile de apă se vor încadra între 15-25 l/mp și, izolat, peste 30-40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică precum furtuni de scurtă durată și ploi torențiale vor apărea și pe arii restrânse în alte regiuni ale țării. Autoritățile recomandă precauție și monitorizarea constantă a prognozelor meteo pentru evitarea situațiilor neprevăzute.

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