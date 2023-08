Aproape 1,2 milioane de tineri cu vârsta între 15 și 29 de ani au emigrat în ultimii 10 ani. România se află sub media Uniunii Europene atunci când vine vorba de procentul tinerilor raportat la populația generală (15,8% la noi vs 16,3% media europeană), potrivit studiului Provocările tinerilor din România. Analiză și recomandări realizat de Societatea Academică din România (SAR). Aceeași cercetare arată că 1 din 3 tineri de la noi este în risc de sărăcie și excluziune socială, iar salariul celor sub 30 de ani este la o treime din media UE.

„Practic, am vrut să informăm tinerii despre drepturile de care se pot bucura în țară, să creștem implicarea civică și să inspirăm autoritățile să adopte măsuri în favoarea unei viitoare generații”, spune Anda Mețac, responsabila de comunicare a proiectului.

Ce mituri spargem

Seria acoperă o gamă variată de subiecte, fiecare episod aduce în prim-plan un alt aspect important din sistemul de învățământ, cum ar fi această sintagmă pe care o auzim adesea „învăţământul de stat este gratuit” și care este stipulată în Constituția României: „Învăţământul de stat este gratuit, însă de cele mai multe ori, lipsa manualelor școlare care să conțină informații actualizate, lipsa rechizitelor sau situația socială duc la un grad crescut de abandon școlar în România”. Subiectul a fost explicat pe larg de Ariana Dudună, președintă a Asociației Elevilor din Constanța (AEC) și voluntară a proiectului.

Ștefan Busuioc, membru al AEC și voluntar în cadrul proiectului, a vorbit și despre modul prin care elevii pot cere condiții adecvate în școli și licee, indiferent de mediul de proveniență: urban sau rural și clasica situație în care școlile din mediul rural au toalete în curte.

Însă finanțarea sistemului de învățământ nu este un subiect cunoscut tuturor cetățenilor, responsabilitatea căzând doar pe umerii directorilor de școală, conform opiniei publice și rezolvarea lipsurilor fiind compensată de multe ori de către părinți prin clasicul „fond al școlii” – formă ilegală de colectare. Totuși, primarii locali au un grad ridicat de imputabilitate, subiect dezvoltat de Mihai Tănase, coordonator al redacției.

Sunt liceele vocaționale „de viitor”?

Antonia Pup, coordonatoarea proiectului Monitorul Educației, vorbește despre responsabilitățile pe care un director de liceu le are și felul în care cineva poate să obțină acest titlu, demontând mitul clasic prin care directorii sunt numiți doar politic, fără a se respecta procedura, comparând traseul acestora, în alt video, cu situația rectorilor. Cel mai popular mit, conform numărului de vizualizări, este cel al legalității meditațiilor: cum și cine le poate desfășura, referindu-se la profesori și la fiscalizarea acestora.

Un altul foarte vizionat face referire la școlile vocaționale și clasica sintagmă pe care o aud elevii de la Arte când vorbesc despre alegerea acestor licee: „nu vei avea un viitor”.

Toate videourile din seria Edutalks sunt disponibile online, pe Youtube, dar și pe social media.

