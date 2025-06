Echipa condusă de Cătălin Zmărăndescu participă frecvent la competiții internaționale, iar fiica sa, Matilda, este deja dublă campioană europeană la doar 6 ani. Revenit din Anglia în urmă cu aproape 7 ani, fostul luptător a ales să se stabilească în apropiere de Târgoviște, unde a investit într-o sală de antrenamente în care își dedică cea mai mare parte a timpului.

Cătălin Zmărăndescu: „În cazul în care copilul șchioapătă la școală – OUT! Dacă e scandalagiu – automat OUT!”

„Încet-încet, părinții care încă mai gândesc cu creierul își mai trimit copiii la sport. Eu nu zic neapărat jiu-jitsu brazilian, dar orice sport! Ceva care să solicite organismul… Școala e foarte importantă, dar nu poate să mă convingă nimeni că nu se poate face școală și sport în același timp. Am copii care au luat la capacitate 9,60 și sunt și sportivi buni. Au luat BAC-ul cu peste 9 și sunt sportivi buni. Eu am o relație foarte bună cu părinții. În momentul în care copilul șchioapătă la școală – OUT! Dacă e scandalagiu – automat OUT! Prefer 10 și buni decât 500 și cu dureri de cap”, a explicat Zmărăndescu pentru Gazetă.

Problemă cu competițiile

„Ca să ai un copil bun, de la care speri că va ajunge un sportiv bun, trebuie să meargă la minimum 15 competiții pe an. Competiții tari, care să te solicite. La campionatul acesta european Matilda a fost înscrisă la 30,2 kg și avea doar 2 adversare pe categorie. La categoria de 27 kg erau vreo 10 și atunci a slăbit, s-a luptat la 27 de kg.

Pentru copil e greu să înțeleagă, dar dacă îl obișnuiești de mic cu sacrificiile, satisfacția va fi extraordinară. Am un grup foarte competitiv și foarte bine pus la punct din punct de vedere psihic.

La școală merg bine, la mine e o regulă clară: nu mergi bine cu școala, nu vii la antrenamente. Simplu. Eu n-am nevoie de sportivi care nu pot lega două vorbe sau care nu pot face două exerciții. Sportul de performanță îl faci, dar dacă te accidentezi, cu ce trăiești?”, a mai adăugat Cătălin Zmărăndescu.