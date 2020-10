Cristina Laslo a revenit la națională după 8 luni de suspendare. ”M-am simțit singură în cea mai neagră perioadă din carieră!”

Emoțiile au copleșit-o pe Cristina Laslo când s-a alăturat din nou primei reprezentative a României. Centrul a stat departe de handbal peste opt luni, parte a pedepsei de 15 luni, redusă ulterior de Agenția Națională Antidoping.

”Parcă am așteptat o viață să se termine acest episod negru din viața mea. A fost cea mai grea perioadă din carieră. M-am simțit singură și goală pe dinăuntru. Nu mai aveam alături colege, antrenori, staff, suporteri. Lumea din jur nu mai vorbea de handbal în preajma mea, nu mai aveam atenția direcționată către handbal. N-a fost ușor să accept faptul că trebuie să stau departe de handbal. Mă simt bine acum, am trecut cu bine peste această situație, simt că sunt din nou Cristina cea de dinainte, am uitat tot ce s-a întâmplat, nu s-a schimbat absolut nimic”, a dezvăluit Cristina Laslo, pentru Sports Net.

Cristina Laslo în tricoul naționalei feminine de handbal a României FOTO: Sports Net

Timpul petrecut departe de sport a însemnat, povestește Cristina, timp alături de familie.

”Am mers în vacanțe înainte de pandemia de Coronavirus, am petrecut momente alături de familie. Am stat acasă, la Cluj, și am făcut tot ceea ce nu pot face cât timp sunt angrenată într-un grup și ocupată cu handbalul. Eram într-o fugă continuă și nu aveam deloc timp pentru cei dragi, iar în această perioadă m-am bucurat de ei. Am învățat să am răbdare, să văd lucrurile din afara terenului. Mă simt mai matură și mai relaxată, eram într-o presiune continuă, într-o fugă după rezultate și o dorință permanentă de a demonstra lucruri”, s-a confesat handbalista.

Recomandări Harta neagră a valului doi: În România, 2,7% din cazurile COVID-19 depistate duc la decese. În UE, doar 0,7%

Vrea titlul cu Baia Mare

După episodul negru de la Corona Brașov, Cristina a revenit pe teren, la Baia Mare, echipă cu care a semnat în vară. După ce a renunțat la contractul cu formația din Brașov – retrogradată din cauza cazurilor de dopaj – centrul ”tricolorelor” a venit la Baia Mare cu gânduri și ambiții mari: să se lupte cu CSM București și Vâlcea pentru campionat.

”Mă simt bine la Baia Mare, m-au primit foarte bine, avem o echipă cu sportive de calitate și cu personalitate. Sunt foarte entuziasmată de colectivul de acolo, îmi place să lucrez cu ele. Îmi doresc să ne batem la titlu în acest sezon, eu, în mod sigur, voi porni fiecare meci cu gândul doar la victorie. Nu știu cum va decurge situația din perspectiva pandemiei de coronavirus, sper să nu fie probleme la nici o echipă”, a adaugat Cristina Laslo.

Recomandări Documentarul Colectiv, propus la două secțiuni ale premiilor Oscar. În SUA s-a lansat un trailer special, realizat ”în numele victimelor” Colectiv

Are fratele geamăn tatuat pe picior

Handbalista este o împătimită a desenelor pe corp. Dintre toate, cel de pe picior îi este cel mai aproape de sufletul pentru că-l întruchipează pe fratele ei geamăn, mai mic cu 45 de minute.

Cristina Laslo are fratele geamăn tatuat pe picior FOTO: Sports Net

”Povestea tatuajului de pe picior este legată de fratele meu pe care l-am convins să-și facă un singur tatuaj. Este replica unei poze cu noi de când eram mici, tăiată în două. El apare pe piciorul meu drept, eu pe piciorul lui”, a explicat Cristina.

”Cazul Corona”

Handbalul românesc a fost puternic afectat în luna noimebrie 2019, atunci când întreg lotul Coronei Brașov a fost acuzat că a folosit în recuperare o terapie cu laser intravenos, lucru interzis de regulamente. În consecință, handbalistele au primit suspendări între 15-20 de luni. Anul acesta, în vară, suspendările ANAD au fost ”înghețate” și jucătoarele au primit acceptul de a reveni pe teren.

Citeşte şi:

VIDEO | Accident grav în Chile. Zeci de mașini s-au ciocnit, iar cel puțin doi oameni au murit

Două spitale din Satu Mare s-au transformat în focare de infecție după ce mai multe cadre medicale au fost confirmate cu SARS-CoV-2

Bărbat din Iași, arestat pentru 30 de zile după ce a agresat sexual fiicele minore ale vecinei sale. Ce au povestit fetițele angajaților de la Protecția Copilului

PARTENERI - GSP.RO Anunțul șoc făcut de Becali după ce mama lui s-a vindecat de Covid. Ce medicamente neaprobate a folosit în tratament: „Bă, nu trece cu paracetamol”

PARTENERI - PLAYTECH Nicușor Dan, anunț ȘOCANT în toiul nopții. Rugăciunile Gabrielei Firea s-au ADEVERIT: „Din păcate, mandatul meu...”

HOROSCOP Horoscop 15 octombrie 2020. Taurii descoperă acum calități a căror existență doar au intuit-o până acum

Știrileprotv.ro Noua tulpină de coronavirus care îi îngrozeşte pe medici. Animalul banal de la care se transmite coronavirusul la om