De ce a pierdut Ionuț Lupescu alegerile FRF. Explicațiile unui eșec neașteptat.

La ieșirea din sală, după terminarea alegerilor, Dan Dumitru, șeful AJF Vrancea, susținător al lui Ionuț Lupescu și cel mai vocal anti-Burleanu, a avut un moment de sinceritate.

”A avut loc o trădare. O trădare mare, de 50%! S-a întâmplat ceva, în dimineața alegerilor. Știți de ce a câștigat Burleanu și a pierdut Lupescu? FRF a schimbat, în patru ani, șefii AJF-urilor. Acum sunt tineri de 25-26 de ani, instruiți de FRF în spiritul lor. Ai bani pe mână și au devenit regulamentari, execută tot. Au votat cu stomacul! Ăsta este adevărul. Eu mai stau la AJF să organizez meciurile de baraj, apoi plec. Nu trăiesc din fotbal, îmi permit să mă iau în gură cu ei”, spune Dan Dumitru (foto).

Tot despre trădare a vorbit și Cristi Balaj, susținător declarat al lui Ionuț Lupescu, după ce actualul președinte și-a păstrat funcție, cu scorul 168-78!

”M-a surprins acest scor. Fotbalul românesc, din păcate, a demonstrat că dacă nu are rezultate se întâmplă și din cauza celor care nu au coloană, adică promit una și fac altceva.

Sunt convins că numărul oamenilor care l-au felicitat pe Burleanu e mai mare decât numărul celor care l-au votat.

Am avut încredere în Ionuț. Asta nu înseamnă că administrația actuală nu poate aduce și lucruri bune. Dacă are nevoie de mai mult timp, acum are șansa să arate ceea ce poate”, a zis Cristi Balaj la ProX.

Rezultatul alegerilor:

Răzvan Burleanu – 168 de voturi

Ionuț Lupescu – 78 de voturi

Marcel Pușcaș – 8 voturi

Ilie Drăgan – 0 voturi