Craioveanu este ultimul intrat în clubul divorțaților din Generația de Aur'. După două decenii de căsnicie, fosta legendă a Universității Craiova s-a separat de Gemma, femeia alături de care are doi copii.

„Da, am divorțat! Dar țin să precizez că am o relație extraordinară cu Gemma datorită faptului că avem și doi copii împreună. Mergem împreună în vacanțe, nu e problemă. Există respect între noi, doar am stat 20 de ani împreună. E o viață de om! Pur și simplu ne-am despărțit pentru că nu a mai fost să fie. Dar am rămas în relații foarte bune. Spre exemplu, am fost la Cazanele Dunării cu ea în august”, a declarat Gheorghe Craioveanu pentru Cancan.

Gheorghe Craioveanu a cunoscut-o pe Gemma în perioada în care juca pentru Villarreal. Cei doi au împreună doi copii, Alejandro, 18 ani și Adriana 12 ani.

Povestea de iubire dintre Gică Craioveanu şi Gemma Gil a început în urmă cu 20 ani, când unul dintre cei mai buni prieteni ai fostului fotbalist i-a prezentat-o pe cea care avea să devină mamă a doi dintre copiii săi. Gică era timid, îi era ruşine s-o întrebe ceva.

