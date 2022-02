„Lui Usain Bolt i-a fost frică de frig”. Boberii jamaicani i-au propus celui mai bun sprinter din istorie să participe la Olimpiadă

Filmul „Cool Runnings” (n.r. Echipa de bob), comedie inspirată de prima participare a echipei de bob a Jamaicăi la Jocurile Olimpice de iarnă din 1988, cu regretatul John Candy în rol principal, a făcut senzație la începutul anilor 90.

Revenire după 24 de ani, cu un lunetist ca pilot

Acum, la Beijing, pentru prima dată în 24 de ani, statul insular a prezentat, din nou, la start, un bob de patru persoane.

22 things you should do during Beijing 2022

.#coolrunnings

Repeat after us – „Feel the rhythm! Feel the rhythm! Get on up, it’s bobsled time! Cool Runnings!” – Cool Runnings @jambobshan @ashdabizwatson @midnightoncho_ro @matthewwilson89 @jazminefenlator @supakong7



? ♥️? pic.twitter.com/lwV0vfnuO4 — Jamaica Olympic Association (@jamaicaolympic) February 19, 2022

Pilotul a fost Shanwayne Stephens, care a emigrat în Anglia împreună cu familia, în copilărie. Stephens este soldat profesionist în British Royal Air Force (RAF) și are pregătire de lunetist.

El a participat la o competiție militară în Canada, de două săptămâni, unde a intrat în contact cu colegii din Jamaica. A rămas timp de patru luni acolo, fiind desemnat pilotul bobului jamaican.

Stephens a ratat calificarea la JO 2018, dar a continuat pregătirea, fiind inclus în programul pentru sportivi de elită al RAF.

El a devenit cunoscut în Anglia, când, în perioda restricțiilor pandemice, se antrena împingând mașina iubitei sale. Videoclipul a devenit viral.

Ulterior, alături frânarul Nimroy Turgott și mijlocașii împingători Ashley Watson și Rolando Reid, a început pregătirea pentru Olimpiada din China.

Jamaica’s 4-Man Bobsled team competed for the first time in 24 years at the #WinterOlympics.



Shanwayne Stephens (pilot) ??, Ashley Watson, Rolando Reid and Matthew Wekpe ?? completed their first 2 heats with a combined time of 2:02.19. ???#TeamJamaica ?? #Beijing2022 pic.twitter.com/xqk12IBQ8I — Team Jamaica (@TeamJA876) February 19, 2022

Întrucât sunt necesar sprinteri buni pentru pornirile rapide la bob, Stephens i-a propus lui Usain Bolt (35 de ani), recordmanul probei de 100 de metri din atletism (9:58), să intre în echipă.

Li s-a propus să participe și lui Asafa Powell și Yohan Blake

„Din păcate, Bolt mi-a spus că e prea frig pentru el”, spune Stevens.

Usain Bolt, Yohan Blake sau Asafa Powell sunt trei dintre cei mai cunoscuți sprinteri jamaicani

„M-am antrenat cu ei acasă, în Jamaica”, a declarat frânarul Nimroy Turgott, pentru Olympics.com.

„L-am întrebat și pe Asafa Powell la un moment dat, inițial a fost de acord, dar s-a răzgândit! Și Yohan Blake este extrem de puternic. Powell ar fi fost pilotul. Și Bolt ar fi fost împingător”, a adăugat Turgott.

Acești băieți ar fi un atu uriaș pentru echipa noastră. Doar să-i convingem, ar fi ceva minunat! Nimroy Turgott:

„Nu ne oprim până nu luăm o medalie”

La actuala Olimpiadă, Stephens a concurat și în proba de bob 2, iar Jazmine Fenlator-Victorian, 36 de ani, a participat la monobob,. A fost prima oară în istorie când statul Caraibe a luat statul la trei curse la Jocurile Olimpice în această disicplină.

Stevens a fost ultimul la bob 2 și la bob 4. Jamaicanii au fost eliminați din concurs înaintea ultimei coborâri. Fenlator a fost a 19-a, din 20 de concurenți.

Jazmine Fenlator-Victorian.

Președintele asociației jamaicane, Chris Stokes, care a fost acolo prezent în prima echipă, în 1988, nu glumește: „Nu ne oprim din bob până când nu am câștigat o medalie!”.

Its bobsled time! ??



For the first time in 24 years, Jamaica has a four-man bobsled team competing at the #WinterOlympics. pic.twitter.com/gdsXZ656HZ — NBC Sports (@NBCSports) February 19, 2022

Foto: EPA

