Haos provocat de un tricou

Șoferul de autobuz susține că a fost concediat pentru că a purtat un tricou al echipei Liverpool, după ce a fost asaltat de fanii lui Chelsea, potrivit publicației Metro.

Chelsea și Liverpool au jucat sâmbătă seara pe Stamford Bridge, iar „albaștrii” au obținut o victorie dramatică, cu 2-1, cu un gol marcat de Estêvão în ultimul minut. După meci, fanii lui Chelsea au observat când trecea pe lângă stadion un autobuz la volanul căruia se afla un tânăr care purta un tricou alb și verde al echipei Liverpool.

Imaginile de pe rețelele sociale arată autobuzul lui Isaac înconjurat de suporteri Chelsea exultați după victoria cu 2-1, care scandau și băteau în geamuri când i-au văzut tricoul cu Liverpool.

This bus driver wore his Liverpool shirt on his shift and then a few Chelsea fans bumped into him 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/FJQYZhmU8d — Midnite (@midnite) October 4, 2025

Tânărul șofer a fost concediat

Suporterul de-o viață al echipei Liverpool a apărut la Talk TV pentru a discuta despre incident, purtând același tricou. El a precizat că a îmbrăcat tricoul sâmbătă, înainte de a pleca la muncă, pentru că era „primul tricou curat” pe care îl avea.

„Nu știam ce traseu era”, a spus Isaac.

A bus driver has been SACKED after wearing a Liverpool shirt whilst driving past Stamford Bridge, where he was mobbed by Chelsea fans.



​​"I saw the funny side of it. But when I was sat in the cabin it wasn't that funny!"@Iromg pic.twitter.com/jLXkYArMSX — Talk (@TalkTV) October 7, 2025

„Primul tricou curat pe care l-am avut a fost unul al echipei Liverpool. (Mai târziu n.r.) mi-am dat seama că urma să trec pe lângă Chelsea și apoi am văzut fanii Chelsea în fața stadionului. Am văzut partea amuzantă a situației când am vizionat videoclipurile, dar când stăteam în cabina aceea în acel moment, nu era deloc amuzant”, a mai precizat el.

Șoferul a adăugat: „M-au înconjurat literalmente în autobuz. În cele din urmă, poliția i-a îndepărtat de autobuz și m-am întors la depou”.

Cum a motivat compania concedierea șoferului

Isaac a afirmat că a primit un e-mail luni dimineața de la firma la care lucra, în care i se confirma că a fost concediat.

„Agenția mea mi-a trimis un e-mail în care scria: «În legătură cu evenimentele de sâmbătă, 4 octombrie, vă vom concedia din cauza politicii privind uniforma»”, a mai spus șoferul.

Scenele haotice au provocat ceea ce angajatorii săi au descris ca „perturbări și întârzieri semnificative”, ceea ce a dus la concedierea sa.



