Burnley 0-1 Liverpool.pic.twitter.com/SnS9TQNZ5U — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 14, 2025

Burnley a avut prima ocazie importantă prin Jaidon Anthony, al cărui șut a trecut peste poartă. Liverpool a încercat să pună presiune, dar fără succes. Salah și Hugo Ekitike au avut câteva acțiuni individuale, însă portarul Martin Dubravka nu a fost pus în dificultate. Milos Kerkez a încercat să obțină un penalty, dar a fost înlocuit în minutul 38.

Repriza secundă Liverpool a revenit mai hotărât după pauză. Ryan Gravenberch și Conor Bradley au ratat ținta, în timp ce Dubravka a respins șutul lui Florian Wirtz. Apărarea gazdelor părea că va rezista până la final.

În minutul 90+4, Lesley Ugochukwu a primit al doilea cartonaș galben, lăsând Burnley în inferioritate numerică. Imediat după, Hannibal Mejbri a comis henț în careu, iar arbitrul a acordat penalty. Salah a transformat lovitura de pedeapsă, aducând victoria pentru Liverpool.

Conform sabcsport, Liverpool a avut dificultăți neașteptate în fața unei echipe modeste, dar a reușit să obțină cele trei puncte în ultimele secunde ale meciului.

